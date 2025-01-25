https://ukraina.ru/20250125/1060557427.html
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января - 25.01.2025 Украина.ру
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
В Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
2025-01-25T09:48
2025-01-25T09:48
2025-01-25T09:48
эксклюзив
хроники
роберт фицо
владимир путин
геннадий алехин
грузия
украина
словакия
мид
генпрокуратура
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Вечером в пятницу в городах Словакии прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Роберта Фицо.Митинги организовало гражданское объединение "Мир Украине", которое критикует действия Фицо. Именно это объединение в конце декабря 2024 года обратилось в Генпрокуратуру Словакии с призывом проверить действия премьера после его поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.Как заявили организаторы, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего более тридцати городов — до 100 тыс. При этом другие СМИ оценили количество вышедших на улицы Братиславы людей в 35-40 тыс. человек. Организаторы уже назвали акцию в столице самой масштабной с начала девяностых годов."Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией", — гласило одного требований организаторов.Последние также призвали Фицо уйти в отставку "ради будущего Словакии".Митинги прошли мирно, столкновений с полицией не было. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.Сам Фицо заявил, что не возражает против акций протеста. В то же время он предостерёг словаков от того, чтобы они поддавались на провокации иностранных НКО."Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — отметил Фицо.Примечательно, что акции протеста сопровождались масштабной кибератакой на страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Фицо намекнул на украинский след в этой кибератаке."Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", — заявил Фицо журналистам.По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства.Примечательно, что в январе также была была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали эту атаку крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить её с территории Украины.На пресс-конференции 22 января премьер-министр Словакии заявлял, что в стране действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии."Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — заявил он на пресс-конференции 22 января.Тогда Фицо предупредил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов.В тот же день, 22 января, он созвал заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрели данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.Также Фицо пообещал принять все превентивные меры, чтобы не было госпереворота."Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.Накануне представители словацких оппозиционных партий отозвали своё предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента."В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", — сообщали словацкие СМИ.Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы, что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.На Украине прокомментировали заявления Фицо о подготовке государственного переворота, в т.ч. и специалистами из этой страны. Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев расценивает заявления Фицо о подготовке госпереворота как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше"."Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – заявил он.Представитель МИД напомнил, что во время Майдана 2013-2014 годов на Украине также была информация о проплаченных протестующих и подготовленных боевиках."Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.При этом, то, что в Майдане принимали участие иностранные провокаторы, а также подготовленные радикалы, уже признали и на Западе.Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".
https://ukraina.ru/20250124/1060553149.html
https://ukraina.ru/20250124/1060535997.html
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эксклюзив, хроники, роберт фицо, владимир путин, геннадий алехин, грузия, украина, словакия, мид, генпрокуратура
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
В Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
Вечером в пятницу в городах Словакии прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
.
Митинги организовало гражданское объединение "Мир Украине", которое критикует действия Фицо. Именно это объединение в конце декабря 2024 года обратилось в Генпрокуратуру Словакии с призывом проверить действия премьера после его поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным
.
Как заявили
организаторы, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего более тридцати городов — до 100 тыс. При этом другие СМИ оценили количество вышедших на улицы Братиславы людей в 35-40 тыс. человек. Организаторы уже назвали акцию в столице самой масштабной с начала девяностых годов.
"Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией", — гласило одного требований организаторов.
Последние также призвали Фицо уйти в отставку "ради будущего Словакии".
Митинги прошли мирно, столкновений с полицией не было. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.
Сам Фицо заявил, что не возражает против акций протеста. В то же время он предостерёг словаков от того, чтобы они поддавались на провокации иностранных НКО.
"Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — отметил Фицо.
Примечательно, что акции протеста сопровождались масштабной кибератакой на страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Фицо намекнул на украинский след в этой кибератаке.
"Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", — заявил Фицо журналистам.
По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства.
Примечательно, что в январе также была была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали эту атаку крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить её с территории Украины.
На пресс-конференции 22 января премьер-министр Словакии заявлял, что в стране действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии.
"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — заявил он на пресс-конференции 22 января.
Тогда Фицо предупредил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов.
В тот же день, 22 января, он созвал заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрели данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.
Также Фицо пообещал принять все превентивные меры, чтобы не было госпереворота.
"Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.
Накануне представители словацких оппозиционных партий отозвали своё предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента.
"В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов
", — сообщали
словацкие СМИ.
Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы, что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.
На Украине прокомментировали заявления Фицо о подготовке государственного переворота, в т.ч. и специалистами из этой страны. Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев расценивает заявления Фицо о подготовке госпереворота как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше".
"Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – заявил он.
Представитель МИД напомнил, что во время Майдана 2013-2014 годов на Украине также была информация о проплаченных протестующих и подготовленных боевиках.
"Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.
При этом, то, что в Майдане принимали участие иностранные провокаторы, а также подготовленные радикалы, уже признали и на Западе.