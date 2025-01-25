Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января - 25.01.2025 Украина.ру
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Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января - 25.01.2025 Украина.ру
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
В Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
2025-01-25T09:48
2025-01-25T09:48
эксклюзив
хроники
роберт фицо
владимир путин
геннадий алехин
грузия
украина
словакия
мид
генпрокуратура
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Вечером в пятницу в городах Словакии прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Роберта Фицо.Митинги организовало гражданское объединение "Мир Украине", которое критикует действия Фицо. Именно это объединение в конце декабря 2024 года обратилось в Генпрокуратуру Словакии с призывом проверить действия премьера после его поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.Как заявили организаторы, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего более тридцати городов — до 100 тыс. При этом другие СМИ оценили количество вышедших на улицы Братиславы людей в 35-40 тыс. человек. Организаторы уже назвали акцию в столице самой масштабной с начала девяностых годов."Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией", — гласило одного требований организаторов.Последние также призвали Фицо уйти в отставку "ради будущего Словакии".Митинги прошли мирно, столкновений с полицией не было. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.Сам Фицо заявил, что не возражает против акций протеста. В то же время он предостерёг словаков от того, чтобы они поддавались на провокации иностранных НКО."Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — отметил Фицо.Примечательно, что акции протеста сопровождались масштабной кибератакой на страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Фицо намекнул на украинский след в этой кибератаке."Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", — заявил Фицо журналистам.По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства.Примечательно, что в январе также была была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали эту атаку крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить её с территории Украины.На пресс-конференции 22 января премьер-министр Словакии заявлял, что в стране действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии."Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — заявил он на пресс-конференции 22 января.Тогда Фицо предупредил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов.В тот же день, 22 января, он созвал заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрели данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.Также Фицо пообещал принять все превентивные меры, чтобы не было госпереворота."Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.Накануне представители словацких оппозиционных партий отозвали своё предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента."В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", — сообщали словацкие СМИ.Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы, что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.На Украине прокомментировали заявления Фицо о подготовке государственного переворота, в т.ч. и специалистами из этой страны. Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев расценивает заявления Фицо о подготовке госпереворота как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше"."Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – заявил он.Представитель МИД напомнил, что во время Майдана 2013-2014 годов на Украине также была информация о проплаченных протестующих и подготовленных боевиках."Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.При этом, то, что в Майдане принимали участие иностранные провокаторы, а также подготовленные радикалы, уже признали и на Западе.Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".
https://ukraina.ru/20250124/1060553149.html
https://ukraina.ru/20250124/1060535997.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, роберт фицо, владимир путин, геннадий алехин, грузия, украина, словакия, мид, генпрокуратура
Эксклюзив, Хроники, Роберт Фицо, Владимир Путин, Геннадий Алехин, Грузия, Украина, Словакия, МИД, генпрокуратура

Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января

09:48 25.01.2025
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP / Petr David Josek
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
Вечером в пятницу в городах Словакии прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Роберта Фицо.
Митинги организовало гражданское объединение "Мир Украине", которое критикует действия Фицо. Именно это объединение в конце декабря 2024 года обратилось в Генпрокуратуру Словакии с призывом проверить действия премьера после его поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как заявили организаторы, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего более тридцати городов — до 100 тыс. При этом другие СМИ оценили количество вышедших на улицы Братиславы людей в 35-40 тыс. человек. Организаторы уже назвали акцию в столице самой масштабной с начала девяностых годов.
"Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией", — гласило одного требований организаторов.
Последние также призвали Фицо уйти в отставку "ради будущего Словакии".
Митинги прошли мирно, столкновений с полицией не было. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.
Сам Фицо заявил, что не возражает против акций протеста. В то же время он предостерёг словаков от того, чтобы они поддавались на провокации иностранных НКО.
"Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — отметил Фицо.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Вчера, 18:10
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Примечательно, что акции протеста сопровождались масштабной кибератакой на страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Фицо намекнул на украинский след в этой кибератаке.
"Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", — заявил Фицо журналистам.
По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства.
Примечательно, что в январе также была была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали эту атаку крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить её с территории Украины.
На пресс-конференции 22 января премьер-министр Словакии заявлял, что в стране действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии.
"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — заявил он на пресс-конференции 22 января.
Тогда Фицо предупредил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов.
В тот же день, 22 января, он созвал заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрели данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.
Также Фицо пообещал принять все превентивные меры, чтобы не было госпереворота.
"Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.
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Накануне представители словацких оппозиционных партий отозвали своё предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента.
"В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", — сообщали словацкие СМИ.
Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы, что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.
На Украине прокомментировали заявления Фицо о подготовке государственного переворота, в т.ч. и специалистами из этой страны. Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев расценивает заявления Фицо о подготовке госпереворота как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше".
"Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – заявил он.
Представитель МИД напомнил, что во время Майдана 2013-2014 годов на Украине также была информация о проплаченных протестующих и подготовленных боевиках.
"Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.
При этом, то, что в Майдане принимали участие иностранные провокаторы, а также подготовленные радикалы, уже признали и на Западе.
Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".
 
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