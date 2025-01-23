Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060506779.html
Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием
Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием - 23.01.2025 Украина.ру
Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием
Конечно, в заголовке есть некое образное приуменьшение. Президент США – по определению политик. Тем более въехавший в Белый дом во второй раз.
2025-01-23T16:55
2025-01-23T17:34
россия
сша
запад
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060508092_27:0:3600:2010_1920x0_80_0_0_37c8827067dc5520bcb70d1a3ffb8072.jpg
Но на самом деле в этом есть и своя сермяжная правда – Трамп пришел в политику из строительного бизнеса, а деньги делал на риэлтерстве – скупке и продаже недвижимости. При чем занимался этим большую часть своей жизни. И потому подходы к политике у него из бизнеса. Недаром и книгу он написал об этом "Большая сделка", на которой, кстати (а может вовсе и не кстати, а именно – прежде всего) хотел давать клятву, становясь президентом США в первый раз. Просто потому, что считает эту книгу своей библией.Книгу эту еще не перевели на русский язык. Но кое-что все-таки известно. Прежде всего про приемы риэлтеров.Если к вам приходит риэлтер, который хочет купить у вас квартиру (участок, загородный дом или что-то еще), что вы продавать не собирались или предполагали это сделать, но не сегодня, а как-нибудь потом, что вы сделаете?Понятное дело, поднимите цену, поскольку к вам пришел человек с интересом. И в данном случае спрос определяет предложение. Хотите купить, платите втридорога, а нет, так уходите, обойдусь без вас. Но так поступает банальный молодой риэлтер, только вступивший в должность.Умный опытный и с наработанными связями действует иначе. Вдруг в вашем доме (квартире, офисе) отключают воду, а потом периодически пропадает свет и газ. Мелкие неудобства, которые в принципе можно пережить. Но тут приходит человек из налоговой и сообщает вам, что у вас по налогу на недвижимость возникла недоимка, значительно превышающая вашу зарплату за год (включая штрафные санкции). Вы собираетесь идти в суд, а к вам в этот момент наведывается участковый, который просит вас, ну чисто конфиденциально, присмотреть за вашим соседом, поскольку у органов "есть оперативная информация", что он занимается производством и распространением наркотиков. Поэтому, кстати, нужно присматривать за детьми, не подсели ли они уже на иглу, ну, и в будущем тоже.И тут вы замечаете на своем заборе, огораживающем ваш участок, наклеенное объявление, что в ближайшие дни в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и проч.) проводится собрание граждан в связи с предполагаемым открытием в пяти метрах от вашего участка полигон для утилизации бытовых отходов.И вот в тот момент, когда в вашей голове окончательно сложилась трагическая мозаика (свет, вода, канализация, налоговая, сосед-дилер и в придачу – свалка бытовых отходов) к вам и заявляется улыбчивый, приветливый риэлтер, который ищет в вашей местности для одинокой небогатой семьи пенсионеров участок земли с постройкой. Денег у них немного, но переехать готовы хоть сейчас. Может подскажите, не продает ли в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и т.д.) кто-нибудь что-нибудь в этом роде? 99 из 100 человек сразу же, не сильно задумываясь, предложат на продажу свой участок вместе с домом гаражом и машиной в придачу, при том по явно заниженной цене – чтоб риэлтер только не пошел искать в соседних дворах "предложение получше".Потом, правда, выяснится, что налоговая ошиблась, участковый пошутил (ну, юморист он, что такого), а объявление на ваш забор вообще неизвестно кто приклеил. Но вы-то уже всё продали.Конечно, опытный риэлтер действует как хищник, не останавливаясь ни перед чем и не имеет никаких моральных и нравственных ограничений. Поэтому создание вокруг вас атмосферы ужаса и безысходности может иметь и другие варианты. Но главный принципе будет соблюдаться всегда – создать вокруг предполагаемого клиента обстановку невыносимой тяжести, при том делать это быстро, последовательно, не оставляя ни минуты, ни секунды покоя для передышки и обдумывания ситуации.Примерно так и действует сейчас Трамп. Его вчерашнее заявление, в котором он фактически предъявил ультиматум президенту Путину (либо мир, либо ужасные санкции) напоминает именно эту же вышеописанную ситуацию, вернее технологию.И тут, что называется, в строку пошло всё – и 60 миллионов (на самом деле в два раза меньше) убитых русских во Второй мировой войне (а это были не только русские, но народы СССР, что, видимо, риэлтер Трамп либо не учел, либо решил проигнорировать). И миллион якобы погибших уже в этой войне русских солдат, что значительно превышает число погибших с украинской стороны (800 тысяч), что тоже не соответствует действительности. И ужасающая инфляция в России и прогнозируемое падение цен на нефть и газ после разрешения, отданного Трампом бурить их в свободном от ограничений режиме. И даже санкции, наложенные на очередную порцию нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий России, что сделал в последние дни ушедший на покой Байден (что, скорее всего было обговорено между командами уходящего и возвращающегося в Белый дом президенами США – Байденом и Трампом) - тоже из этой же обоймы. Уж очень хорошо ложится это решение в лоно трамповского шантажа России.И даже просочившаяся в СМИ информация, что украденные у России (даже не у Путина, а у всех граждан РФ) золото-валютные резервы (300 млрд долларов) будут, якобы, сложены на один специальный счет, который моментально разморозится, как только Россия подпишет мирные соглашения - и это все из той же, как говорится, оперы.И так далее и тому подобное. У всех этих предложений Трампа есть одна неизменная и их объединяющая черта – это все будет когда-то и при наличии определенных условий. А пока это всё слова (за исключением ограничений на нефтяные танкеры, да и то, в общем, это для нас не ново). А наши ЗВР, которые у нас украли, а теперь нас же и хотят за них купить, это вообще-то запредел. Если уж Запад в лице США и собирается вести с нами какие-нибудь действительно реальные переговоры по-взрослому, то первым делом без всяких предварительных условий должны просто вернуть украденное и принести извинения.Но в том-то и дело, что все, что пока говорит и чем угрожает нам Трамп – это те самые риэлтерские ухищрения, о которых сказано выше. Украденные триста миллиардов мы уже не видим три года, и ничего - не померли. Их нам все равно вернут, потому что присвоить их окончательно, означает потерять триллионы долларов других стран, размещенных в тех же самых финансовых учреждениях, где находились наши ЗВР.Конечно, Трамп, чтобы вызвать к себе доверие, на этом этапе ловко отделяет себя от европейцев, мол, все обсудим на троих. Мы с Путиным и Зеленский.Но в том-то и дело, на чем Трамп явно не акцентируется, поскольку это ему очень невыгодно, в этой игре, где он сдает карты, Россия (читай Путин) пока выжидает, а Зеленский (бывший президент Украины, а сейчас нелегитимный глава неонацистского режима), видимо, не понимая игры Трампа и Путина (двух весьма опытных игроков, в отличие от него), уже заявил, что, хотя он и за мир во всем мире, при этом проигрывая на фронте, требует заключать мирное соглашение на своих, украинских условиях. И ни в коем случае – на российских. И вообще он готов к продолжению войны, только дайте еще денег и оружия.Но Трампу не до Зеленского, он сейчас с помощью нагнетания обстановки и обнародования ультиматумов просто "сушит" клиента, заставляя хозяина чужой Трампу недвижимости уже волноваться за свое будущее, которое еще не наступило и скорее всего, когда всё же наступит, будет сильно отличаться от сегодняшних страшилок президента США.Ну, и главное, чего не учел Трамп (а может и учел, да выхода нет – принцип риэлтерской мозаики действует подозрительно однообразно), что президент России, во-первых, никогда не поддается шантажу (проверено в других ситуациях). А, во-вторых, умеет держать паузу, которая в политике может быть много длиннее театральной. А вот Трампу этой выдержки явно не хватает. Слишком много эмоций для политика. И слишком замысловато для риэлтора.Более подробно о приемах, используемых в политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060508092_474:0:3154:2010_1920x0_80_0_0_d2f18bea125916ea949c4d5be5e9d77b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мнения
Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мнения

Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием

16:55 23.01.2025 (обновлено: 17:34 23.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
шеф-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Конечно, в заголовке есть некое образное приуменьшение. Президент США – по определению политик. Тем более въехавший в Белый дом во второй раз.
Но на самом деле в этом есть и своя сермяжная правда – Трамп пришел в политику из строительного бизнеса, а деньги делал на риэлтерстве – скупке и продаже недвижимости. При чем занимался этим большую часть своей жизни. И потому подходы к политике у него из бизнеса. Недаром и книгу он написал об этом "Большая сделка", на которой, кстати (а может вовсе и не кстати, а именно – прежде всего) хотел давать клятву, становясь президентом США в первый раз. Просто потому, что считает эту книгу своей библией.
Книгу эту еще не перевели на русский язык. Но кое-что все-таки известно. Прежде всего про приемы риэлтеров.
Если к вам приходит риэлтер, который хочет купить у вас квартиру (участок, загородный дом или что-то еще), что вы продавать не собирались или предполагали это сделать, но не сегодня, а как-нибудь потом, что вы сделаете?
Понятное дело, поднимите цену, поскольку к вам пришел человек с интересом. И в данном случае спрос определяет предложение. Хотите купить, платите втридорога, а нет, так уходите, обойдусь без вас. Но так поступает банальный молодой риэлтер, только вступивший в должность.
Умный опытный и с наработанными связями действует иначе. Вдруг в вашем доме (квартире, офисе) отключают воду, а потом периодически пропадает свет и газ. Мелкие неудобства, которые в принципе можно пережить. Но тут приходит человек из налоговой и сообщает вам, что у вас по налогу на недвижимость возникла недоимка, значительно превышающая вашу зарплату за год (включая штрафные санкции). Вы собираетесь идти в суд, а к вам в этот момент наведывается участковый, который просит вас, ну чисто конфиденциально, присмотреть за вашим соседом, поскольку у органов "есть оперативная информация", что он занимается производством и распространением наркотиков. Поэтому, кстати, нужно присматривать за детьми, не подсели ли они уже на иглу, ну, и в будущем тоже.
И тут вы замечаете на своем заборе, огораживающем ваш участок, наклеенное объявление, что в ближайшие дни в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и проч.) проводится собрание граждан в связи с предполагаемым открытием в пяти метрах от вашего участка полигон для утилизации бытовых отходов.
Виноградов Захар
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
И вот в тот момент, когда в вашей голове окончательно сложилась трагическая мозаика (свет, вода, канализация, налоговая, сосед-дилер и в придачу – свалка бытовых отходов) к вам и заявляется улыбчивый, приветливый риэлтер, который ищет в вашей местности для одинокой небогатой семьи пенсионеров участок земли с постройкой. Денег у них немного, но переехать готовы хоть сейчас. Может подскажите, не продает ли в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и т.д.) кто-нибудь что-нибудь в этом роде?
99 из 100 человек сразу же, не сильно задумываясь, предложат на продажу свой участок вместе с домом гаражом и машиной в придачу, при том по явно заниженной цене – чтоб риэлтер только не пошел искать в соседних дворах "предложение получше".
Потом, правда, выяснится, что налоговая ошиблась, участковый пошутил (ну, юморист он, что такого), а объявление на ваш забор вообще неизвестно кто приклеил. Но вы-то уже всё продали.
Конечно, опытный риэлтер действует как хищник, не останавливаясь ни перед чем и не имеет никаких моральных и нравственных ограничений. Поэтому создание вокруг вас атмосферы ужаса и безысходности может иметь и другие варианты. Но главный принципе будет соблюдаться всегда – создать вокруг предполагаемого клиента обстановку невыносимой тяжести, при том делать это быстро, последовательно, не оставляя ни минуты, ни секунды покоя для передышки и обдумывания ситуации.
Примерно так и действует сейчас Трамп. Его вчерашнее заявление, в котором он фактически предъявил ультиматум президенту Путину (либо мир, либо ужасные санкции) напоминает именно эту же вышеописанную ситуацию, вернее технологию.
И тут, что называется, в строку пошло всё – и 60 миллионов (на самом деле в два раза меньше) убитых русских во Второй мировой войне (а это были не только русские, но народы СССР, что, видимо, риэлтер Трамп либо не учел, либо решил проигнорировать). И миллион якобы погибших уже в этой войне русских солдат, что значительно превышает число погибших с украинской стороны (800 тысяч), что тоже не соответствует действительности. И ужасающая инфляция в России и прогнозируемое падение цен на нефть и газ после разрешения, отданного Трампом бурить их в свободном от ограничений режиме. И даже санкции, наложенные на очередную порцию нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий России, что сделал в последние дни ушедший на покой Байден (что, скорее всего было обговорено между командами уходящего и возвращающегося в Белый дом президенами США – Байденом и Трампом) - тоже из этой же обоймы. Уж очень хорошо ложится это решение в лоно трамповского шантажа России.
И даже просочившаяся в СМИ информация, что украденные у России (даже не у Путина, а у всех граждан РФ) золото-валютные резервы (300 млрд долларов) будут, якобы, сложены на один специальный счет, который моментально разморозится, как только Россия подпишет мирные соглашения - и это все из той же, как говорится, оперы.
И так далее и тому подобное. У всех этих предложений Трампа есть одна неизменная и их объединяющая черта – это все будет когда-то и при наличии определенных условий. А пока это всё слова (за исключением ограничений на нефтяные танкеры, да и то, в общем, это для нас не ново). А наши ЗВР, которые у нас украли, а теперь нас же и хотят за них купить, это вообще-то запредел. Если уж Запад в лице США и собирается вести с нами какие-нибудь действительно реальные переговоры по-взрослому, то первым делом без всяких предварительных условий должны просто вернуть украденное и принести извинения.
Но в том-то и дело, что все, что пока говорит и чем угрожает нам Трамп – это те самые риэлтерские ухищрения, о которых сказано выше. Украденные триста миллиардов мы уже не видим три года, и ничего - не померли. Их нам все равно вернут, потому что присвоить их окончательно, означает потерять триллионы долларов других стран, размещенных в тех же самых финансовых учреждениях, где находились наши ЗВР.
Конечно, Трамп, чтобы вызвать к себе доверие, на этом этапе ловко отделяет себя от европейцев, мол, все обсудим на троих. Мы с Путиным и Зеленский.
Но в том-то и дело, на чем Трамп явно не акцентируется, поскольку это ему очень невыгодно, в этой игре, где он сдает карты, Россия (читай Путин) пока выжидает, а Зеленский (бывший президент Украины, а сейчас нелегитимный глава неонацистского режима), видимо, не понимая игры Трампа и Путина (двух весьма опытных игроков, в отличие от него), уже заявил, что, хотя он и за мир во всем мире, при этом проигрывая на фронте, требует заключать мирное соглашение на своих, украинских условиях. И ни в коем случае – на российских. И вообще он готов к продолжению войны, только дайте еще денег и оружия.
Но Трампу не до Зеленского, он сейчас с помощью нагнетания обстановки и обнародования ультиматумов просто "сушит" клиента, заставляя хозяина чужой Трампу недвижимости уже волноваться за свое будущее, которое еще не наступило и скорее всего, когда всё же наступит, будет сильно отличаться от сегодняшних страшилок президента США.
Ну, и главное, чего не учел Трамп (а может и учел, да выхода нет – принцип риэлтерской мозаики действует подозрительно однообразно), что президент России, во-первых, никогда не поддается шантажу (проверено в других ситуациях). А, во-вторых, умеет держать паузу, которая в политике может быть много длиннее театральной.
А вот Трампу этой выдержки явно не хватает. Слишком много эмоций для политика. И слишком замысловато для риэлтора.
Более подробно о приемах, используемых в политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
 
РоссияСШАЗападДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Деиндустриализация и новые выборы. С какими угрозами столкнется Словакия без российского газа
17:23Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
17:21МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina
17:13Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы
16:55Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием
15:33Гуманная война. Миф или реальность
15:26В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
15:23Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации
15:14Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине
14:58Карнаушко: оценён ущерб и площадь пострадавших от ВСУ районов Курской области
14:42"Моя борьба не закончена". Свою Пляску Солнца Леонард Пелтиер исполнит дома
14:41Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны
14:16Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина
13:51Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России
13:48"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом
13:43Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
13:35Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского
13:17Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России
13:16Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
13:05США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января
Лента новостейМолния