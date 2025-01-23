https://ukraina.ru/20250123/1060506779.html

Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием

Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием - 23.01.2025 Украина.ру

Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием

Конечно, в заголовке есть некое образное приуменьшение. Президент США – по определению политик. Тем более въехавший в Белый дом во второй раз.

2025-01-23T16:55

2025-01-23T16:55

2025-01-23T17:34

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Но на самом деле в этом есть и своя сермяжная правда – Трамп пришел в политику из строительного бизнеса, а деньги делал на риэлтерстве – скупке и продаже недвижимости. При чем занимался этим большую часть своей жизни. И потому подходы к политике у него из бизнеса. Недаром и книгу он написал об этом "Большая сделка", на которой, кстати (а может вовсе и не кстати, а именно – прежде всего) хотел давать клятву, становясь президентом США в первый раз. Просто потому, что считает эту книгу своей библией.Книгу эту еще не перевели на русский язык. Но кое-что все-таки известно. Прежде всего про приемы риэлтеров.Если к вам приходит риэлтер, который хочет купить у вас квартиру (участок, загородный дом или что-то еще), что вы продавать не собирались или предполагали это сделать, но не сегодня, а как-нибудь потом, что вы сделаете?Понятное дело, поднимите цену, поскольку к вам пришел человек с интересом. И в данном случае спрос определяет предложение. Хотите купить, платите втридорога, а нет, так уходите, обойдусь без вас. Но так поступает банальный молодой риэлтер, только вступивший в должность.Умный опытный и с наработанными связями действует иначе. Вдруг в вашем доме (квартире, офисе) отключают воду, а потом периодически пропадает свет и газ. Мелкие неудобства, которые в принципе можно пережить. Но тут приходит человек из налоговой и сообщает вам, что у вас по налогу на недвижимость возникла недоимка, значительно превышающая вашу зарплату за год (включая штрафные санкции). Вы собираетесь идти в суд, а к вам в этот момент наведывается участковый, который просит вас, ну чисто конфиденциально, присмотреть за вашим соседом, поскольку у органов "есть оперативная информация", что он занимается производством и распространением наркотиков. Поэтому, кстати, нужно присматривать за детьми, не подсели ли они уже на иглу, ну, и в будущем тоже.И тут вы замечаете на своем заборе, огораживающем ваш участок, наклеенное объявление, что в ближайшие дни в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и проч.) проводится собрание граждан в связи с предполагаемым открытием в пяти метрах от вашего участка полигон для утилизации бытовых отходов.И вот в тот момент, когда в вашей голове окончательно сложилась трагическая мозаика (свет, вода, канализация, налоговая, сосед-дилер и в придачу – свалка бытовых отходов) к вам и заявляется улыбчивый, приветливый риэлтер, который ищет в вашей местности для одинокой небогатой семьи пенсионеров участок земли с постройкой. Денег у них немного, но переехать готовы хоть сейчас. Может подскажите, не продает ли в вашем садово-огородном товариществе (деревне, улице и т.д.) кто-нибудь что-нибудь в этом роде? 99 из 100 человек сразу же, не сильно задумываясь, предложат на продажу свой участок вместе с домом гаражом и машиной в придачу, при том по явно заниженной цене – чтоб риэлтер только не пошел искать в соседних дворах "предложение получше".Потом, правда, выяснится, что налоговая ошиблась, участковый пошутил (ну, юморист он, что такого), а объявление на ваш забор вообще неизвестно кто приклеил. Но вы-то уже всё продали.Конечно, опытный риэлтер действует как хищник, не останавливаясь ни перед чем и не имеет никаких моральных и нравственных ограничений. Поэтому создание вокруг вас атмосферы ужаса и безысходности может иметь и другие варианты. Но главный принципе будет соблюдаться всегда – создать вокруг предполагаемого клиента обстановку невыносимой тяжести, при том делать это быстро, последовательно, не оставляя ни минуты, ни секунды покоя для передышки и обдумывания ситуации.Примерно так и действует сейчас Трамп. Его вчерашнее заявление, в котором он фактически предъявил ультиматум президенту Путину (либо мир, либо ужасные санкции) напоминает именно эту же вышеописанную ситуацию, вернее технологию.И тут, что называется, в строку пошло всё – и 60 миллионов (на самом деле в два раза меньше) убитых русских во Второй мировой войне (а это были не только русские, но народы СССР, что, видимо, риэлтер Трамп либо не учел, либо решил проигнорировать). И миллион якобы погибших уже в этой войне русских солдат, что значительно превышает число погибших с украинской стороны (800 тысяч), что тоже не соответствует действительности. И ужасающая инфляция в России и прогнозируемое падение цен на нефть и газ после разрешения, отданного Трампом бурить их в свободном от ограничений режиме. И даже санкции, наложенные на очередную порцию нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий России, что сделал в последние дни ушедший на покой Байден (что, скорее всего было обговорено между командами уходящего и возвращающегося в Белый дом президенами США – Байденом и Трампом) - тоже из этой же обоймы. Уж очень хорошо ложится это решение в лоно трамповского шантажа России.И даже просочившаяся в СМИ информация, что украденные у России (даже не у Путина, а у всех граждан РФ) золото-валютные резервы (300 млрд долларов) будут, якобы, сложены на один специальный счет, который моментально разморозится, как только Россия подпишет мирные соглашения - и это все из той же, как говорится, оперы.И так далее и тому подобное. У всех этих предложений Трампа есть одна неизменная и их объединяющая черта – это все будет когда-то и при наличии определенных условий. А пока это всё слова (за исключением ограничений на нефтяные танкеры, да и то, в общем, это для нас не ново). А наши ЗВР, которые у нас украли, а теперь нас же и хотят за них купить, это вообще-то запредел. Если уж Запад в лице США и собирается вести с нами какие-нибудь действительно реальные переговоры по-взрослому, то первым делом без всяких предварительных условий должны просто вернуть украденное и принести извинения.Но в том-то и дело, что все, что пока говорит и чем угрожает нам Трамп – это те самые риэлтерские ухищрения, о которых сказано выше. Украденные триста миллиардов мы уже не видим три года, и ничего - не померли. Их нам все равно вернут, потому что присвоить их окончательно, означает потерять триллионы долларов других стран, размещенных в тех же самых финансовых учреждениях, где находились наши ЗВР.Конечно, Трамп, чтобы вызвать к себе доверие, на этом этапе ловко отделяет себя от европейцев, мол, все обсудим на троих. Мы с Путиным и Зеленский.Но в том-то и дело, на чем Трамп явно не акцентируется, поскольку это ему очень невыгодно, в этой игре, где он сдает карты, Россия (читай Путин) пока выжидает, а Зеленский (бывший президент Украины, а сейчас нелегитимный глава неонацистского режима), видимо, не понимая игры Трампа и Путина (двух весьма опытных игроков, в отличие от него), уже заявил, что, хотя он и за мир во всем мире, при этом проигрывая на фронте, требует заключать мирное соглашение на своих, украинских условиях. И ни в коем случае – на российских. И вообще он готов к продолжению войны, только дайте еще денег и оружия.Но Трампу не до Зеленского, он сейчас с помощью нагнетания обстановки и обнародования ультиматумов просто "сушит" клиента, заставляя хозяина чужой Трампу недвижимости уже волноваться за свое будущее, которое еще не наступило и скорее всего, когда всё же наступит, будет сильно отличаться от сегодняшних страшилок президента США.Ну, и главное, чего не учел Трамп (а может и учел, да выхода нет – принцип риэлтерской мозаики действует подозрительно однообразно), что президент России, во-первых, никогда не поддается шантажу (проверено в других ситуациях). А, во-вторых, умеет держать паузу, которая в политике может быть много длиннее театральной. А вот Трампу этой выдержки явно не хватает. Слишком много эмоций для политика. И слишком замысловато для риэлтора.Более подробно о приемах, используемых в политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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россия, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мнения