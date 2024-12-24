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Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ - 24.12.2024 Украина.ру
Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
Челябинский областной суд 24 декабря вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России. Об этом сообщила УФСБ региона.
2024-12-24T11:27
2024-12-24T11:27
2024-12-24T11:28
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"Двадцать четвертого декабря 2024 года судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением воинского звания "старший лейтенант запаса" и специального звания "майор полиции в отставке", - сказано в официальном сообщении.В региональном УФСБ отметили, что осужденный состоял в террористической организации, которая была создана и координировалась военной разведкой и службой безопасности Украины. Майор полиции тайно сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства и по заданию иностранной спецслужбы совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.Суд признал представшего перед ним виновным в государственной измене и совершении диверсии. Приговор в законную силу ещё не вступил.Ранее на эту тему: ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
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новости, украина, россия, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, шпионы, шпионаж, приговор, криминал, госизмена, предательство, суд, спецслужба, уголовное дело
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Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
11:27 24.12.2024 (обновлено: 11:28 24.12.2024)
Челябинский областной суд 24 декабря вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России. Об этом сообщила УФСБ региона.