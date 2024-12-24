Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ - 24.12.2024 Украина.ру
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Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ - 24.12.2024 Украина.ру
Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
Челябинский областной суд 24 декабря вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России. Об этом сообщила УФСБ региона.
2024-12-24T11:27
2024-12-24T11:28
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"Двадцать четвертого декабря 2024 года судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением воинского звания "старший лейтенант запаса" и специального звания "майор полиции в отставке", - сказано в официальном сообщении.В региональном УФСБ отметили, что осужденный состоял в террористической организации, которая была создана и координировалась военной разведкой и службой безопасности Украины. Майор полиции тайно сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства и по заданию иностранной спецслужбы совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.Суд признал представшего перед ним виновным в государственной измене и совершении диверсии. Приговор в законную силу ещё не вступил.Ранее на эту тему: ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
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новости, украина, россия, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, шпионы, шпионаж, приговор, криминал, госизмена, предательство, суд, спецслужба, уголовное дело
Новости, Украина, Россия, СБУ, ФСБ, диверсия, диверсанты, шпионы, шпионаж, приговор, криминал, госизмена, предательство, Суд, спецслужба, уголовное дело

Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ

11:27 24.12.2024 (обновлено: 11:28 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Челябинский областной суд 24 декабря вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России. Об этом сообщила УФСБ региона.
"Двадцать четвертого декабря 2024 года судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением воинского звания "старший лейтенант запаса" и специального звания "майор полиции в отставке", - сказано в официальном сообщении.
В региональном УФСБ отметили, что осужденный состоял в террористической организации, которая была создана и координировалась военной разведкой и службой безопасности Украины. Майор полиции тайно сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства и по заданию иностранной спецслужбы совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.
Суд признал представшего перед ним виновным в государственной измене и совершении диверсии. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Ранее на эту тему: ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
 
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11:27Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
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