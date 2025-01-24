https://ukraina.ru/20250124/1060515073.html

"Это ужасная война": Андрей Сидоров объяснил, почему Трамп воздержался от риторики по Украине

"Это ужасная война": Андрей Сидоров объяснил, почему Трамп воздержался от риторики по Украине - 24.01.2025 Украина.ру

"Это ужасная война": Андрей Сидоров объяснил, почему Трамп воздержался от риторики по Украине

Трамп понимает, что на Украине ему предстоит иметь дело с Россией — ядерной державой номер один. Сами американские аналитики говорят, что у России есть вооружения, которых нет у США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-24T04:00

2025-01-24T04:00

2025-01-24T04:00

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подлодка

третья мировая война

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Ранее появилась информация, что США могут передать Украине новые вооружения, при этом президент США Дональд Трамп обещал закончить этот конфликт.По мнению эксперта, Трамп будет пересматривать все свои заявления. При этом от конкретной риторики по Украине во время инаугурационной речи Трамп воздерживался, добавил Сидоров.Президент США лишь отметил: "Это ужасная война, которая ведет к гибели массы молодых людей с обеих сторон и может спровоцировать третью мировую войну", сказал историк.Все-таки президент России Владимир Путин сумел опередить США по модернизации российской ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а в Америке только планируют это сделать. Потому что на это нужно время и очень большие деньги, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060481204.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, вооружения, ракеты, подлодка, третья мировая война, гибель, ядерное оружие, инаугурация