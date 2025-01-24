"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
Дональд Трамп
В целом Трамп в первый же день на посту президента США выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
Дональд Трамп одним своим велением отменил 78 указов Джо Байдена, сообщил эксперт. Новый президент США принял целый пакет мер по борьбе с миграцией, снова открыл бурение на шельфе, помиловал своих сторонников, а также объявил о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, добавил он.
"Последнее — вообще смешно, учитывая, что в 2017 году он уже из него выходил. (В 2021 при Байдене Штаты туда вернулись, а теперь Трамп снова оттуда вышел). Кроме того, Трамп отменил все программы по поощрению гендерного равноправия", — отметил Сидоров.
То есть в целом Трамп в первый же день выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить, указал историк.
Когда все эти вопросы перейдут на уровень ведомств и штатов, будет понятно, насколько глубинное государство проросло этими либеральными идеями и как Трамп будет менять эту повестку, подчеркнул эксперт.
"Пока Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.
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