https://ukraina.ru/20250124/1060511079.html

"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа

"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру

"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа

В целом Трамп в первый же день на посту президента США выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-24T05:15

2025-01-24T05:15

2025-01-24T05:15

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Дональд Трамп одним своим велением отменил 78 указов Джо Байдена, сообщил эксперт. Новый президент США принял целый пакет мер по борьбе с миграцией, снова открыл бурение на шельфе, помиловал своих сторонников, а также объявил о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, добавил он.То есть в целом Трамп в первый же день выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить, указал историк.Когда все эти вопросы перейдут на уровень ведомств и штатов, будет понятно, насколько глубинное государство проросло этими либеральными идеями и как Трамп будет менять эту повестку, подчеркнул эксперт."Пока Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20250123/1060504719.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, воз, мигранты, указ, президент сша, инаугурация, чиновник, детали