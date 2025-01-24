"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
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"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
В целом Трамп в первый же день на посту президента США выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
2025-01-24T05:15
2025-01-24T05:15
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Дональд Трамп одним своим велением отменил 78 указов Джо Байдена, сообщил эксперт. Новый президент США принял целый пакет мер по борьбе с миграцией, снова открыл бурение на шельфе, помиловал своих сторонников, а также объявил о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, добавил он.То есть в целом Трамп в первый же день выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить, указал историк.Когда все эти вопросы перейдут на уровень ведомств и штатов, будет понятно, насколько глубинное государство проросло этими либеральными идеями и как Трамп будет менять эту повестку, подчеркнул эксперт."Пока Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, воз, мигранты, указ, президент сша, инаугурация, чиновник, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, ВОЗ, мигранты, указ, президент США, инаугурация, чиновник, детали

"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа

05:15 24.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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В целом Трамп в первый же день на посту президента США выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
Дональд Трамп одним своим велением отменил 78 указов Джо Байдена, сообщил эксперт. Новый президент США принял целый пакет мер по борьбе с миграцией, снова открыл бурение на шельфе, помиловал своих сторонников, а также объявил о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, добавил он.
"Последнее — вообще смешно, учитывая, что в 2017 году он уже из него выходил. (В 2021 при Байдене Штаты туда вернулись, а теперь Трамп снова оттуда вышел). Кроме того, Трамп отменил все программы по поощрению гендерного равноправия", — отметил Сидоров.
То есть в целом Трамп в первый же день выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно, нужно еще их выполнить, указал историк.
Когда все эти вопросы перейдут на уровень ведомств и штатов, будет понятно, насколько глубинное государство проросло этими либеральными идеями и как Трамп будет менять эту повестку, подчеркнул эксперт.
"Пока Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.
О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
Фото: заведующий Сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии, сотрудник подразделения Центр Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Петр Топычканов
Вчера, 17:13
Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересыВ четверг, 23 января, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о наращивании Америкой добычи ресурсов.
 
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