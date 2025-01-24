"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
На Украине эксперты и журналисты рассуждают о "слишком высокой" ценности человеческой жизни и опасаются, что в один прекрасный момент фронт может обрушиться.
Так, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что ВСУ становятся слабее, потому обрушение фронта может произойти в любой момент — и даже не от какого-то мощного прорыва российских войск, а так, как это бывало уже не раз в истории: "моральный надлом… и дальше — все, как шашечки домино одно за другим, и фронт начинает сыпаться".
В эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* эксперт отметил, что он опасается именно такого развития событий, поскольку общается с военными и знает, что "на фронте стонут" от нехватки людей и от некачественного пополнения.
Золотарёв добавил, что "зачастую командование имеет весьма отдалённое представление о реальном положении дел на местах", а это грозит потерей управляемости — пока она сохраняется, "но всё может измениться в один прекрасный момент".
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский посчитал, что реальная численность украинских солдат на фронте сейчас — не более 300 тысяч, а вовсе не 880 тысяч, как говорит Зеленский.
"При неофициальном СЗЧ (самовольное оставление части — Ред.) в 200+ тысяч (официально 120+), пропавших без вести на том же уровне, и потерях убитыми за 200 тысяч - численность украинской армии не превышает 300 тысяч человек, без мертвых душ. Этим и объясняется новость о существенном некомплекте бригад и взводах, в которых из десяти на позициях три, максимум четыре человека (30% комплекта)", - заявил нардеп.
По его словам, "30% от 880 тысяч - 280 тысяч человек". Все остальное — фикция, необходимая режиму для добывания денег.
"Отсюда трехкратное преимущество русских на фронте, о чем говорят бойцы, и территориальные потери. Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трём наступающим - это минимум для удержания позиций", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.
Он добавил: "Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры - фронт рухнет как раз в течении 100 дней" (эти "сто дней" тут к тому, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу урегулировать конфликт именно в такой срок — Ред.).
Он добавил: "Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры - фронт рухнет как раз в течении 100 дней" (эти "сто дней" тут к тому, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу урегулировать конфликт именно в такой срок — Ред.).
Вчера, 15:33АналитикаГуманная война. Миф или реальностьХарактер ведения СВО на Украине породил разговоры о так называемой гуманной войне, то есть боевых действиях, которые ведутся с минимальными жертвами среди мирного населения и сбережением гражданской инфраструктуры. Возникает вопрос, насколько такая точка зрения имеет право на жизнь и обоснован ли данный подход в контексте решения поставленных задач
А что в тылу? Близкий к Банковой журналист Виталий Портников заявил, что Киеву для того, чтобы выстоять в этой войне, надо бы снизить ценность человеческой жизни.
"Я считаю, что если у нас ценность человеческой жизни увеличится, то это создаст проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия… только страна, в которой ценность человеческой жизни в принципе находится на близком к российскому уровню. Так что мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстоять в последующие годы войны", - сказал Портников.
Ранее он заявлял, что воевать "при демократии" должны простые люди, а не элита (к которой он себя, по всей видимости, причисляет).
Не приходится удивляться тому, что и правящие в стране "элиты", и их цели становятся уже не так ценны в глазах простых граждан: как это было ещё недавно. А главная цель нынешних самозваных украинских "элитариев" - бесконечная война с Россией на стороне Запада. Это даёт "элитным" возможности для достижения других своих целей — сохранение у власти, набивание карманов и пр.
Но простые украинцы начинают о чём-то догадываться и лезть в могилу вместо Портникова не хотят.
Покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко в интервью телеканалу "БелТА" посоветовала не верить социологам, рассказывающим, что мира хотят "60 процентов украинцев или 70...". Она заверила, что на самом деле "таких совершенное большинство — люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира.
По её словам, украинцы сегодня находятся в заложниках у режима Зеленского. Когда-то "вся мировая пропаганда, не только украинская" убедила их в том, что Россия скоро развалится, что в Кремле произойдёт какой-то переворот, но сегодня они видят действительность. А действительность такова, что мужчины боятся выходить на улицу, чтобы не попасть в лапы ТЦК, "и это не страшилки из какой-то российской пропаганды".
Журналистка рассказала, что её брата, инвалида второй группы, уже несколько раз пытались мобилизовать.
Панченко скептично настроена относительно надежд на то, что после прихода Дональда Трампа к власти наконец-то наступит мир. По ее мнению, сценарий Трампа — максимально поднять ставки (можно сказать, что отчасти это уже подтверждается — Трамп заговорил так, словно он управитель или "директор" всего мира, фактически предъявив России ультиматум).
В мире заинтересованы простые граждане США, Украины, России, но совсем не заинтересованы те, кому война крайне выгодна. А выгодна она, прежде всего, Зеленскому, считает журналистка. Однако, по её словам, ни в коем случае не следует отождествлять Зеленского со всей Украиной и со всеми украинцами.
И сегодня это война не Украины и России, а Запада и России, подчеркнула Панченко. Что до Украины, то, по её мнению, вряд ли Зеленский будет оставаться во главе страны более года, поскольку он "достал уже всех".
В результате его деятельности Украина полностью потеряла экономику и 20 миллионов населения, само будущее украинской нации поставлено под вопрос. Кроме того, если у Трампа скажут провести выборы на Украине, то их проведут, если решено будет провести аудит, то и он будет проведен — а пока из Одессы вывозят контейнерами наличку, и все об этом знают, добавила Панченко.
Она выразила уверенность в том, что когда закончится эта война, когда остановят пропаганду, словом - "как только выключат этот ящик ненависти, украинцы, белорусы и русские придут к миру и взаимопониманию".
Но до этого еще надо дожить. Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Киев никогда не признает новые регионы России, "пусть хоть все союзники мира объединятся".
Журналистам он сказал, что Европа должна поддерживать украинскую "миллионную армию", которую "нужно кормить" - поскольку "Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы".
Люди хотят мира, но Зеленскому и его хозяевам нужна война.
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать"