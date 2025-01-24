"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране - 24.01.2025 Украина.ру
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"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране - 24.01.2025 Украина.ру
"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
На Украине эксперты и журналисты рассуждают о "слишком высокой" ценности человеческой жизни и опасаются, что в один прекрасный момент фронт может обрушиться.
2025-01-24T05:30
2025-01-24T05:30
эксклюзив
украина
эксперты
политик
владимир зеленский
дональд трамп
россия
портников
вооруженные силы украины
сизо
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Так, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что ВСУ становятся слабее, потому обрушение фронта может произойти в любой момент — и даже не от какого-то мощного прорыва российских войск, а так, как это бывало уже не раз в истории: "моральный надлом… и дальше — все, как шашечки домино одно за другим, и фронт начинает сыпаться".В эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* эксперт отметил, что он опасается именно такого развития событий, поскольку общается с военными и знает, что "на фронте стонут" от нехватки людей и от некачественного пополнения.Золотарёв добавил, что "зачастую командование имеет весьма отдалённое представление о реальном положении дел на местах", а это грозит потерей управляемости — пока она сохраняется, "но всё может измениться в один прекрасный момент".Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский посчитал, что реальная численность украинских солдат на фронте сейчас — не более 300 тысяч, а вовсе не 880 тысяч, как говорит Зеленский."При неофициальном СЗЧ (самовольное оставление части — Ред.) в 200+ тысяч (официально 120+), пропавших без вести на том же уровне, и потерях убитыми за 200 тысяч - численность украинской армии не превышает 300 тысяч человек, без мертвых душ. Этим и объясняется новость о существенном некомплекте бригад и взводах, в которых из десяти на позициях три, максимум четыре человека (30% комплекта)", - заявил нардеп.По его словам, "30% от 880 тысяч - 280 тысяч человек". Все остальное — фикция, необходимая режиму для добывания денег."Отсюда трехкратное преимущество русских на фронте, о чем говорят бойцы, и территориальные потери. Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трём наступающим - это минимум для удержания позиций", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.Он добавил: "Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры - фронт рухнет как раз в течении 100 дней" (эти "сто дней" тут к тому, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу урегулировать конфликт именно в такой срок — Ред.).А что в тылу? Близкий к Банковой журналист Виталий Портников заявил, что Киеву для того, чтобы выстоять в этой войне, надо бы снизить ценность человеческой жизни."Я считаю, что если у нас ценность человеческой жизни увеличится, то это создаст проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия… только страна, в которой ценность человеческой жизни в принципе находится на близком к российскому уровню. Так что мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстоять в последующие годы войны", - сказал Портников.Ранее он заявлял, что воевать "при демократии" должны простые люди, а не элита (к которой он себя, по всей видимости, причисляет).Не приходится удивляться тому, что и правящие в стране "элиты", и их цели становятся уже не так ценны в глазах простых граждан: как это было ещё недавно. А главная цель нынешних самозваных украинских "элитариев" - бесконечная война с Россией на стороне Запада. Это даёт "элитным" возможности для достижения других своих целей — сохранение у власти, набивание карманов и пр.Но простые украинцы начинают о чём-то догадываться и лезть в могилу вместо Портникова не хотят.Покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко в интервью телеканалу "БелТА" посоветовала не верить социологам, рассказывающим, что мира хотят "60 процентов украинцев или 70...". Она заверила, что на самом деле "таких совершенное большинство — люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира.По её словам, украинцы сегодня находятся в заложниках у режима Зеленского. Когда-то "вся мировая пропаганда, не только украинская" убедила их в том, что Россия скоро развалится, что в Кремле произойдёт какой-то переворот, но сегодня они видят действительность. А действительность такова, что мужчины боятся выходить на улицу, чтобы не попасть в лапы ТЦК, "и это не страшилки из какой-то российской пропаганды".Журналистка рассказала, что её брата, инвалида второй группы, уже несколько раз пытались мобилизовать.Панченко скептично настроена относительно надежд на то, что после прихода Дональда Трампа к власти наконец-то наступит мир. По ее мнению, сценарий Трампа — максимально поднять ставки (можно сказать, что отчасти это уже подтверждается — Трамп заговорил так, словно он управитель или "директор" всего мира, фактически предъявив России ультиматум).В мире заинтересованы простые граждане США, Украины, России, но совсем не заинтересованы те, кому война крайне выгодна. А выгодна она, прежде всего, Зеленскому, считает журналистка. Однако, по её словам, ни в коем случае не следует отождествлять Зеленского со всей Украиной и со всеми украинцами.И сегодня это война не Украины и России, а Запада и России, подчеркнула Панченко. Что до Украины, то, по её мнению, вряд ли Зеленский будет оставаться во главе страны более года, поскольку он "достал уже всех".В результате его деятельности Украина полностью потеряла экономику и 20 миллионов населения, само будущее украинской нации поставлено под вопрос. Кроме того, если у Трампа скажут провести выборы на Украине, то их проведут, если решено будет провести аудит, то и он будет проведен — а пока из Одессы вывозят контейнерами наличку, и все об этом знают, добавила Панченко.Она выразила уверенность в том, что когда закончится эта война, когда остановят пропаганду, словом - "как только выключат этот ящик ненависти, украинцы, белорусы и русские придут к миру и взаимопониманию".Но до этого еще надо дожить. Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Киев никогда не признает новые регионы России, "пусть хоть все союзники мира объединятся".Журналистам он сказал, что Европа должна поддерживать украинскую "миллионную армию", которую "нужно кормить" - поскольку "Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы".Люди хотят мира, но Зеленскому и его хозяевам нужна война.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать"
https://ukraina.ru/20250123/1060506335.html
https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, эксперты, политик, владимир зеленский, дональд трамп, россия, портников, вооруженные силы украины, сизо, верховная рада
Эксклюзив, Украина, эксперты, политик, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Портников, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Верховная Рада

"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране

05:30 24.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и журналисты рассуждают о "слишком высокой" ценности человеческой жизни и опасаются, что в один прекрасный момент фронт может обрушиться.
Так, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что ВСУ становятся слабее, потому обрушение фронта может произойти в любой момент — и даже не от какого-то мощного прорыва российских войск, а так, как это бывало уже не раз в истории: "моральный надлом… и дальше — все, как шашечки домино одно за другим, и фронт начинает сыпаться".
В эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* эксперт отметил, что он опасается именно такого развития событий, поскольку общается с военными и знает, что "на фронте стонут" от нехватки людей и от некачественного пополнения.
Золотарёв добавил, что "зачастую командование имеет весьма отдалённое представление о реальном положении дел на местах", а это грозит потерей управляемости — пока она сохраняется, "но всё может измениться в один прекрасный момент".
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский посчитал, что реальная численность украинских солдат на фронте сейчас — не более 300 тысяч, а вовсе не 880 тысяч, как говорит Зеленский.
"При неофициальном СЗЧ (самовольное оставление части — Ред.) в 200+ тысяч (официально 120+), пропавших без вести на том же уровне, и потерях убитыми за 200 тысяч - численность украинской армии не превышает 300 тысяч человек, без мертвых душ. Этим и объясняется новость о существенном некомплекте бригад и взводах, в которых из десяти на позициях три, максимум четыре человека (30% комплекта)", - заявил нардеп.
По его словам, "30% от 880 тысяч - 280 тысяч человек". Все остальное — фикция, необходимая режиму для добывания денег.
"Отсюда трехкратное преимущество русских на фронте, о чем говорят бойцы, и территориальные потери. Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трём наступающим - это минимум для удержания позиций", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Он добавил: "Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры - фронт рухнет как раз в течении 100 дней" (эти "сто дней" тут к тому, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу урегулировать конфликт именно в такой срок — Ред.).
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 15:33Аналитика
Гуманная война. Миф или реальностьХарактер ведения СВО на Украине породил разговоры о так называемой гуманной войне, то есть боевых действиях, которые ведутся с минимальными жертвами среди мирного населения и сбережением гражданской инфраструктуры. Возникает вопрос, насколько такая точка зрения имеет право на жизнь и обоснован ли данный подход в контексте решения поставленных задач
А что в тылу? Близкий к Банковой журналист Виталий Портников заявил, что Киеву для того, чтобы выстоять в этой войне, надо бы снизить ценность человеческой жизни.
"Я считаю, что если у нас ценность человеческой жизни увеличится, то это создаст проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия… только страна, в которой ценность человеческой жизни в принципе находится на близком к российскому уровню. Так что мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстоять в последующие годы войны", - сказал Портников.
Ранее он заявлял, что воевать "при демократии" должны простые люди, а не элита (к которой он себя, по всей видимости, причисляет).
Не приходится удивляться тому, что и правящие в стране "элиты", и их цели становятся уже не так ценны в глазах простых граждан: как это было ещё недавно. А главная цель нынешних самозваных украинских "элитариев" - бесконечная война с Россией на стороне Запада. Это даёт "элитным" возможности для достижения других своих целей — сохранение у власти, набивание карманов и пр.
Но простые украинцы начинают о чём-то догадываться и лезть в могилу вместо Портникова не хотят.
Покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко в интервью телеканалу "БелТА" посоветовала не верить социологам, рассказывающим, что мира хотят "60 процентов украинцев или 70...". Она заверила, что на самом деле "таких совершенное большинство — люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира.
По её словам, украинцы сегодня находятся в заложниках у режима Зеленского. Когда-то "вся мировая пропаганда, не только украинская" убедила их в том, что Россия скоро развалится, что в Кремле произойдёт какой-то переворот, но сегодня они видят действительность. А действительность такова, что мужчины боятся выходить на улицу, чтобы не попасть в лапы ТЦК, "и это не страшилки из какой-то российской пропаганды".
Журналистка рассказала, что её брата, инвалида второй группы, уже несколько раз пытались мобилизовать.
Панченко скептично настроена относительно надежд на то, что после прихода Дональда Трампа к власти наконец-то наступит мир. По ее мнению, сценарий Трампа — максимально поднять ставки (можно сказать, что отчасти это уже подтверждается — Трамп заговорил так, словно он управитель или "директор" всего мира, фактически предъявив России ультиматум).
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 09:36
Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 январяПрезидент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум России по Украине
В мире заинтересованы простые граждане США, Украины, России, но совсем не заинтересованы те, кому война крайне выгодна. А выгодна она, прежде всего, Зеленскому, считает журналистка. Однако, по её словам, ни в коем случае не следует отождествлять Зеленского со всей Украиной и со всеми украинцами.
И сегодня это война не Украины и России, а Запада и России, подчеркнула Панченко. Что до Украины, то, по её мнению, вряд ли Зеленский будет оставаться во главе страны более года, поскольку он "достал уже всех".
В результате его деятельности Украина полностью потеряла экономику и 20 миллионов населения, само будущее украинской нации поставлено под вопрос. Кроме того, если у Трампа скажут провести выборы на Украине, то их проведут, если решено будет провести аудит, то и он будет проведен — а пока из Одессы вывозят контейнерами наличку, и все об этом знают, добавила Панченко.
Она выразила уверенность в том, что когда закончится эта война, когда остановят пропаганду, словом - "как только выключат этот ящик ненависти, украинцы, белорусы и русские придут к миру и взаимопониманию".
Но до этого еще надо дожить. Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Киев никогда не признает новые регионы России, "пусть хоть все союзники мира объединятся".
Журналистам он сказал, что Европа должна поддерживать украинскую "миллионную армию", которую "нужно кормить" - поскольку "Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы".
Люди хотят мира, но Зеленскому и его хозяевам нужна война.
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать"
 
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05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
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