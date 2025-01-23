https://ukraina.ru/20250123/1060514660.html
Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины - 23.01.2025 Украина.ру
Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал про вооружение и отечественный арсенал БПЛА российской армии, а также обозначил важность работы и боевых задач инженерных войск
2025-01-23T18:24
2025-01-23T18:24
2025-01-23T18:24
видео
украина
россия
дональд трамп
александр сырский
всу
покровск/красноармейск
коррупция
инженерные войска
вс рф
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00:28 - О тактике и вооружении ВС РФ; 03:46 - Про отечественный арсенал дронов; 05:55 - О задачах и работе инженерных войск; 11:33 - О заявлении Сырского и замыслах противника; 20:18 - Что Трамп предпримет в отношении коррупции на Украине? 24:54 - О продвижении ВС РФ в Покровске.
украина
россия
покровск/красноармейск
армия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, дональд трамп, александр сырский, всу, покровск/красноармейск, коррупция, инженерные войска, вс рф, армия, бпла, дроны, арсенал, война, конфликт, спецоперация, мины, минирование, разведка, экономика, резервы, ресурсы, победа, британия, илон маск, артиллерия, видео
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Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал про вооружение и отечественный арсенал БПЛА российской армии, а также обозначил важность работы и боевых задач инженерных войск
00:28 - О тактике и вооружении ВС РФ;
03:46 - Про отечественный арсенал дронов;
05:55 - О задачах и работе инженерных войск;
11:33 - О заявлении Сырского и замыслах противника;
20:18 - Что Трамп предпримет в отношении коррупции на Украине?
24:54 - О продвижении ВС РФ в Покровске.