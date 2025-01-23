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Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины

Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины - 23.01.2025 Украина.ру

Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал про вооружение и отечественный арсенал БПЛА российской армии, а также обозначил важность работы и боевых задач инженерных войск

2025-01-23T18:24

2025-01-23T18:24

2025-01-23T18:24

видео

украина

россия

дональд трамп

александр сырский

всу

покровск/красноармейск

коррупция

инженерные войска

вс рф

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00:28 - О тактике и вооружении ВС РФ; 03:46 - Про отечественный арсенал дронов; 05:55 - О задачах и работе инженерных войск; 11:33 - О заявлении Сырского и замыслах противника; 20:18 - Что Трамп предпримет в отношении коррупции на Украине? 24:54 - О продвижении ВС РФ в Покровске.

украина

россия

покровск/красноармейск

армия

британия

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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