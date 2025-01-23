Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины - 23.01.2025 Украина.ру
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Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины - 23.01.2025 Украина.ру
Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал про вооружение и отечественный арсенал БПЛА российской армии, а также обозначил важность работы и боевых задач инженерных войск
2025-01-23T18:24
2025-01-23T18:24
видео
украина
россия
дональд трамп
александр сырский
всу
покровск/красноармейск
коррупция
инженерные войска
вс рф
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00:28 - О тактике и вооружении ВС РФ; 03:46 - Про отечественный арсенал дронов; 05:55 - О задачах и работе инженерных войск; 11:33 - О заявлении Сырского и замыслах противника; 20:18 - Что Трамп предпримет в отношении коррупции на Украине? 24:54 - О продвижении ВС РФ в Покровске.
украина
россия
покровск/красноармейск
армия
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видео, украина, россия, дональд трамп, александр сырский, всу, покровск/красноармейск, коррупция, инженерные войска, вс рф, армия, бпла, дроны, арсенал, война, конфликт, спецоперация, мины, минирование, разведка, экономика, резервы, ресурсы, победа, британия, илон маск, артиллерия, видео
Видео, Украина, Россия, Дональд Трамп, Александр Сырский, ВСУ, Покровск/Красноармейск, коррупция, инженерные войска, ВС РФ, Армия, БПЛА, дроны, арсенал, война, конфликт, Спецоперация, мины, минирование, разведка, экономика, резервы, ресурсы, победа, Британия, Илон Маск, артиллерия

Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины

18:24 23.01.2025
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал про вооружение и отечественный арсенал БПЛА российской армии, а также обозначил важность работы и боевых задач инженерных войск
00:28 - О тактике и вооружении ВС РФ;
03:46 - Про отечественный арсенал дронов;
05:55 - О задачах и работе инженерных войск;
11:33 - О заявлении Сырского и замыслах противника;
20:18 - Что Трамп предпримет в отношении коррупции на Украине?
24:54 - О продвижении ВС РФ в Покровске.
 
ВидеоУкраинаРоссияДональд ТрампАлександр СырскийВСУПокровск/Красноармейсккоррупцияинженерные войскаВС РФАрмияБПЛАдроныарсеналвойнаконфликтСпецоперацияминыминированиеразведкаэкономикарезервыресурсыпобедаБританияИлон Маскартиллерия
 
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Заголовок открываемого материала
18:50МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
18:24Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
18:19Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
18:14Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
18:10Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом
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17:23Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
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17:13Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы
16:55Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием
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