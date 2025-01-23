Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
Невилл Чемберлен после заключения "Мюнхенского сговора", 1938 год
Британской правительство ныне рискует повторить те же ошибки, что и накануне второй мировой войны при заигрывании с Гитлером во время Мюнхенского сговора. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Британский премьер-министр Кир Стармер 16 января побывал в Киеве и, в отличие от своих предшественников, долго тянул с приездом после вступления в должность, отметила Захарова. По её наблюдениям, незапланированный визит Стармера вызвал немало предположений об истинных намерениях Лондона.
Захарова обратила внимание: многие эксперты сошлись во мнении, что это была попытка неких глобалистов удержать ситуацию в нужном для себя русле и не допустить запуска мирного сценария развития событий, о чём неоднократно ранее заявлял избранный, ныне вступивший в свои полномочия президент США Дональд Трамп.
"Сторонники "партии войны" по обе стороны Атлантики оказались не на шутку встревожены намерением нынешних властей США добиться скорейшего прекращения конфликта. Почему? Да потому, что достижение мира не входит в их планы. Другой заказ, за другое платили", - сказала Захарова.
"Тогда по приказу американских "ястребов" в Киев в срочном порядке примчался тогдашний британский премьер Джонсон. Он и запретил Зеленскому дальнейшие переговоры и потребовал продолжения войны с целью добиться "победы" над Россией. Как было сказано, "на поле боя должно всё решиться". Чем это обернулось для Украины - всем хорошо известно",- констатировала официальный представитель МИД России.
"Якобы там обсуждалось не то и не так. А что до этого времени молчал-то? А что Зеленский-то до этого не говорил? Что мешало три года сказать о том, что это были не переговоры?",- заметила Захарова.
19 декабря 2024, 18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
По её словам, Зеленский просил об этих переговорах и сам отправлял на них делегатов. Потом некоторые из украинских делегатов, отметила Захарова, получили на Украине пулю.
Захарова полагает, что позднее версия стамбульских переговоров и выступления Зеленского в Давосе были написаны под диктовку "британских баснописцев" с целью дезинформации.
"Главное, чтобы мира не было с точки зрения сторонников "партии войны" и, в первую очередь, представителей англосаксов", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также отметила, что одним из основных событий в ходе визита Кира Стармера стало подписание соглашения между Британией и Украиной о 100-летнем партнёрстве. Этот документ уже комментировали в МИД России.
17 января, 06:45Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договорПремьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.
Захарова указала на то, как этот документ воспринимается в самой Британии. Английские СМИ подчёркивают, что подписанное в Киеве соглашение – это "всего лишь красивый жест и не более".
"Издание The Telegraph считает, что "публичные объятия сэра Кира Стармера и Зеленского имеют символическое значение", а также успокаивает, что "платить за это не нужно – новое партнёрство между Украиной и Великобританией не предусматривает никаких новых обязательств по финансированию со стороны Лондона", - рассказала дипломат.
17:21МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la BerezinaОфициальный Париж распространяет воинственные заявления, готовится к боевым действиям высокой интенсивности и манёврам близ Киева, однако лучше бы отработал очередную переправу через Березину. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.
По её мнению, пафосные заявления Стармера на тему "столетнего соглашения" - это "пафосно, но ни о чём".
"И очень похоже на риторику Чемберлена, который, вернувшись в сентябре 1938 года после Мюнхенского сговора с Гитлером, сообщил своим согражданам, что "привёз мир для целого поколения"", - добавила Захарова.
Тогда, в 30-е подводилось всё к наступлению гитлеровской Германии на восток континента. После Мюнхена, менее чем через год Британия вступила во Вторую мировую войну, напомнила Захарова.
"Может, Лондону, наконец, усвоить, что потакание нацистам преступно, до добра не доводит и приводит к ровно обратным результатам, нежели заявленные?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
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