Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам - 23.01.2025 Украина.ру
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Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам - 23.01.2025 Украина.ру
Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
Британской правительство ныне рискует повторить те же ошибки, что и накануне второй мировой войны при заигрывании с Гитлером во время Мюнхенского сговора. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-01-23T18:14
2025-01-23T18:14
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переговоры
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Британский премьер-министр Кир Стармер 16 января побывал в Киеве и, в отличие от своих предшественников, долго тянул с приездом после вступления в должность, отметила Захарова. По её наблюдениям, незапланированный визит Стармера вызвал немало предположений об истинных намерениях Лондона.Захарова обратила внимание: многие эксперты сошлись во мнении, что это была попытка неких глобалистов удержать ситуацию в нужном для себя русле и не допустить запуска мирного сценария развития событий, о чём неоднократно ранее заявлял избранный, ныне вступивший в свои полномочия президент США Дональд Трамп.Она провела аналогии с событиями весны 2022 года, когда по итогам состоявшегося в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров Россия и Украина оказались близки к выходу на взаимоприемлемые договорённости, которые открыли перспективу заключения мирного соглашения."Тогда по приказу американских "ястребов" в Киев в срочном порядке примчался тогдашний британский премьер Джонсон. Он и запретил Зеленскому дальнейшие переговоры и потребовал продолжения войны с целью добиться "победы" над Россией. Как было сказано, "на поле боя должно всё решиться". Чем это обернулось для Украины - всем хорошо известно",- констатировала официальный представитель МИД России.Захарова указала на "наркотическое безумие" на ВЭФ в Давосе – так она охарактеризовала выступления Зеленского, его комментарии для СМИ. Там он заявил, помимо прочего, что весной 2022 года в Турции якобы не было обсуждения мирного плана."Якобы там обсуждалось не то и не так. А что до этого времени молчал-то? А что Зеленский-то до этого не говорил? Что мешало три года сказать о том, что это были не переговоры?",- заметила Захарова.По её словам, Зеленский просил об этих переговорах и сам отправлял на них делегатов. Потом некоторые из украинских делегатов, отметила Захарова, получили на Украине пулю.Захарова полагает, что позднее версия стамбульских переговоров и выступления Зеленского в Давосе были написаны под диктовку "британских баснописцев" с целью дезинформации.Она также отметила, что одним из основных событий в ходе визита Кира Стармера стало подписание соглашения между Британией и Украиной о 100-летнем партнёрстве. Этот документ уже комментировали в МИД России.Захарова указала на то, как этот документ воспринимается в самой Британии. Английские СМИ подчёркивают, что подписанное в Киеве соглашение – это "всего лишь красивый жест и не более"."Издание The Telegraph считает, что "публичные объятия сэра Кира Стармера и Зеленского имеют символическое значение", а также успокаивает, что "платить за это не нужно – новое партнёрство между Украиной и Великобританией не предусматривает никаких новых обязательств по финансированию со стороны Лондона", - рассказала дипломат.По её мнению, пафосные заявления Стармера на тему "столетнего соглашения" - это "пафосно, но ни о чём"."И очень похоже на риторику Чемберлена, который, вернувшись в сентябре 1938 года после Мюнхенского сговора с Гитлером, сообщил своим согражданам, что "привёз мир для целого поколения"", - добавила Захарова.Тогда, в 30-е подводилось всё к наступлению гитлеровской Германии на восток континента. После Мюнхена, менее чем через год Британия вступила во Вторую мировую войну, напомнила Захарова."Может, Лондону, наконец, усвоить, что потакание нацистам преступно, до добра не доводит и приводит к ровно обратным результатам, нежели заявленные?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
https://ukraina.ru/20241219/1059818954.html
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Новости, Россия, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Борис Джонсон, Дональд Трамп, переговоры, Вторая мировая война, СВО, МИД РФ, Мария Захарова, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия

Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам

18:14 23.01.2025
 
Невилл Чемберлен после заключения "Мюнхенского сговора", 1938 год
Невилл Чемберлен после заключения Мюнхенского сговора, 1938 год
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Британской правительство ныне рискует повторить те же ошибки, что и накануне второй мировой войны при заигрывании с Гитлером во время Мюнхенского сговора. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Британский премьер-министр Кир Стармер 16 января побывал в Киеве и, в отличие от своих предшественников, долго тянул с приездом после вступления в должность, отметила Захарова. По её наблюдениям, незапланированный визит Стармера вызвал немало предположений об истинных намерениях Лондона.
Захарова обратила внимание: многие эксперты сошлись во мнении, что это была попытка неких глобалистов удержать ситуацию в нужном для себя русле и не допустить запуска мирного сценария развития событий, о чём неоднократно ранее заявлял избранный, ныне вступивший в свои полномочия президент США Дональд Трамп.
"Сторонники "партии войны" по обе стороны Атлантики оказались не на шутку встревожены намерением нынешних властей США добиться скорейшего прекращения конфликта. Почему? Да потому, что достижение мира не входит в их планы. Другой заказ, за другое платили", - сказала Захарова.
Она провела аналогии с событиями весны 2022 года, когда по итогам состоявшегося в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров Россия и Украина оказались близки к выходу на взаимоприемлемые договорённости, которые открыли перспективу заключения мирного соглашения.
"Тогда по приказу американских "ястребов" в Киев в срочном порядке примчался тогдашний британский премьер Джонсон. Он и запретил Зеленскому дальнейшие переговоры и потребовал продолжения войны с целью добиться "победы" над Россией. Как было сказано, "на поле боя должно всё решиться". Чем это обернулось для Украины - всем хорошо известно",- констатировала официальный представитель МИД России.
Захарова указала на "наркотическое безумие" на ВЭФ в Давосе – так она охарактеризовала выступления Зеленского, его комментарии для СМИ. Там он заявил, помимо прочего, что весной 2022 года в Турции якобы не было обсуждения мирного плана.
"Якобы там обсуждалось не то и не так. А что до этого времени молчал-то? А что Зеленский-то до этого не говорил? Что мешало три года сказать о том, что это были не переговоры?",- заметила Захарова.
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Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
По её словам, Зеленский просил об этих переговорах и сам отправлял на них делегатов. Потом некоторые из украинских делегатов, отметила Захарова, получили на Украине пулю.
Захарова полагает, что позднее версия стамбульских переговоров и выступления Зеленского в Давосе были написаны под диктовку "британских баснописцев" с целью дезинформации.
"Главное, чтобы мира не было с точки зрения сторонников "партии войны" и, в первую очередь, представителей англосаксов", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также отметила, что одним из основных событий в ходе визита Кира Стармера стало подписание соглашения между Британией и Украиной о 100-летнем партнёрстве. Этот документ уже комментировали в МИД России.
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Захарова указала на то, как этот документ воспринимается в самой Британии. Английские СМИ подчёркивают, что подписанное в Киеве соглашение – это "всего лишь красивый жест и не более".
"Издание The Telegraph считает, что "публичные объятия сэра Кира Стармера и Зеленского имеют символическое значение", а также успокаивает, что "платить за это не нужно – новое партнёрство между Украиной и Великобританией не предусматривает никаких новых обязательств по финансированию со стороны Лондона", - рассказала дипломат.
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По её мнению, пафосные заявления Стармера на тему "столетнего соглашения" - это "пафосно, но ни о чём".
"И очень похоже на риторику Чемберлена, который, вернувшись в сентябре 1938 года после Мюнхенского сговора с Гитлером, сообщил своим согражданам, что "привёз мир для целого поколения"", - добавила Захарова.
Тогда, в 30-е подводилось всё к наступлению гитлеровской Германии на восток континента. После Мюнхена, менее чем через год Британия вступила во Вторую мировую войну, напомнила Захарова.
"Может, Лондону, наконец, усвоить, что потакание нацистам преступно, до добра не доводит и приводит к ровно обратным результатам, нежели заявленные?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
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