https://ukraina.ru/20250123/1060506335.html

Гуманная война. Миф или реальность

Гуманная война. Миф или реальность - 23.01.2025 Украина.ру

Гуманная война. Миф или реальность

Характер ведения СВО на Украине породил разговоры о так называемой гуманной войне, то есть боевых действиях, которые ведутся с минимальными жертвами среди мирного населения и сбережением гражданской инфраструктуры. Возникает вопрос, насколько такая точка зрения имеет право на жизнь и обоснован ли данный подход в контексте решения поставленных задач

2025-01-23T15:33

2025-01-23T15:33

2025-01-23T15:33

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Война - не место для гуманизма?Гуманная война – чистой воды оксюморон. Любые боевые действия (по крайней мере такого масштаба как сегодня на Украине) неизбежно приводят к крови, жертвам и разрушениям, какими бы "хирургическими" методами они не велись.Другое дело, что разница все-таки есть и она существенная. Достаточно вспомнить жесточайшие конфликты прошлого века, например войну США во Вьетнаме. Американцы не просто не щадили мирных вьетнамцев, но подчас целенаправленно уничтожали целые вьетнамские деревни вместе с населением, не жалея никого.Один из таких эпизодов имел место в 1969 году в Сонгми, где более 500 жителей трех деревень были зверски убиты американскими военными. Из этих полтысячи человек половина были детьми, часть погибших перед смертью подвергалась пыткам и изнасилованиям.При всем старании украинских пропагандистов, ничего подобного в этой стране нет. Отдельные эпизоды с жуткими подробностями, как очень скоро выяснилось, были плодом больной фантазии представителей режима, которые хотели поднять градус ненависти к российским военным.К вопросу о преступленияхИз этого не следует, что каких-либо эксцессов с участием российских военнослужащих нет совсем, отрицать этот факт – значит подыгрывать врагу, который будет использовать это в информационной войне, учитывая, что благодаря современным технологиям появление подробностей в соцсетях – дело времени.Главное тут – неотвратимость наказания и решимость государства положить конец подобным явлениям в вооруженных силах.Ниже – свежий конкретный пример такого подхода. Несколько дней назад в сети появилась запись, сделанная в 55-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в Республике Тыва. На кадрах сотрудник военной полиции избивает дубинкой и бьет электрошокером двух военнослужащих-контрактников, которые проходили реабилитацию после ранений в зоне СВО и готовились к возвращению на фронт.К настоящему моменту против этого сотрудника военной полиции возбуждено уголовное дело. Правительство республики поставило эту вопиющую ситуацию на контроль."Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу", - написал у себя в телеграм-канале вице-спикер Госдумы и бывший глава Тывы Шолбан Кара-оол.Еще раз. Преступление этого полицейского (или любые другие) не отменяет того факта, что трое военнослужащих 55-й бригады за время спецоперации стали Героями России, а само соединение получило звание гвардейского.Парадокс конфликтаУкраинский конфликт во многом парадоксален: число гибнущих в нем военнослужащих превышает аналогичный показатель по гражданским. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что война идет не против украинского народа, а узурпировавшего власть в этой стране режима.Удары, которые наносятся по Украине, совершаются высокоточным оружием и нацелены они исключительно на военные объекты или объекты энергетической инфраструктуры. Следует понимать, что грубая ошибка, когда вместо военного объекта такая ракета упадет на какой-нибудь жилой дом – практически исключена. Все соответствующие кадры таких разрушений, которые распространяет Киев – результат работы украинской ПВО.Здесь уместно сделать еще одно сравнение. Если взять за основу данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на сентябрь прошлого года (корректность этих данных и из чего они складываются – отдельный разговор), то за 2,5 года СВО погибли порядка 11,7 тыс. мирных жителей.В секторе Газа, как сообщили в том же сентябре 2024 года, в результате действий Израиля погибли 41,1 тыс. человек (данные палестинского минздрава). Это при том, что военные действия там к тому моменту длились 11 месяцев. Что называется, почувствуйте разницу. Разумеется, статистические выкладки не отменяют трагедии каждого отдельного человека и его семьи, но, как писал Твардовский: всё же, всё же, всё же…О жестких мерахРазговор о гуманном характере СВО неизбежно упирается в вопрос, оправдана ли такая стратегия, ведь подобный стиль ведения боевых действий неизбежно сказывается на общем ходе операции и на ее темпах."Потому что эту войну можно было бы ускорить, если Украину оставить без света. А это очень просто - перебить энергетический коридор из Словакии", - заявил ранее в интервью Украина.ру эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Собеседник издания предложил представить, как бы в такой ситуации поступили американцы. Что произошло бы с энергетической инфраструктурой Украины? Последовало бы уничтожение украинских газовых хранилищ и трансформаторов, местные АЭС останавливают работу, энергосистема фрагментируется на острова, а страна погружается во мрак. Россия же действует иначе.Тогда возникает вопрос, оправдан ли такой подход. По мнению Голубовского – нет."На мой взгляд, жизнь русского солдата стоит гораздо больше, чем комфортная жизнь киевлянина, который если бы посидел без света, воды и без тепла, вместо того, чтобы мемы постить насчет Крымского моста, пошел бы и поменял власть. Люди, которые поддерживают политику нашей страны, требуют более жестких мер", - сказал эксперт.Лояльность или враждаПротивникам такой точки зрения есть что возразить. Жесткие меры, о которых говорит эксперт, многими воспринимаются исключительно как медийные, выпуску патриотического пара они поспособствуют, а вот приближению победы – едва ли, полагают они. В этой логике и пресловутый удар по Офису президента Украины, о котором много говорят, но которого все нет."Боже упаси, Банковую нельзя трогать ни в коем случае, пока они творят такую ахинею, как замутили на Курском направлении, они бесценный противник. Этих разбомбишь, а не дай бог, умных пришлют, и что тогда делать? А голоса, которые такое несут в СМИ, либо работают на врага, либо на свою политическую карьеру, но никак не на нашу победу", - заявлял ранее в интервью Украина.ру военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.В этой связи много рассуждают также о борьбе за лояльность населения, парадигма о братском/едином народе по-прежнему превалирует в официальном дискурсе.Но тут возникает вопрос, не канули ли эти братские узы в историю окончательно и бесповоротно или хотя бы на ближайшую историческую перспективу. Получается так, что Россия с максимальной бережностью относится к противоположной стороне, а оттуда в обратном направлении следуют исключительно проклятия и террор.Отчасти, такие настроения можно объяснить тотальной промывкой мозгов и ковровыми бомбардировками пропаганды, а также давлением системы, под которым безопаснее мимикрировать и внешне разделять господствующие антироссийские нарративы.С другой стороны, стойкое неприятие России и всего, что с ней связано у части украинского общества, даже в когда-то условно пророссийских регионах этой страны – неоспоримый факт."Мы стояли в одной деревне на Украине. Рядом с нами жила бабушка. Мы ей калитку починили, дров нарубили, починили сарай. Просто потому, что все это надо было сделать, помочь, потому что, кроме нас, это некому было сделать. А утром я иду мимо ее двора и говорю: "Добрый день, бабушка" А она мне отвечает: "Добрый будет, когда вы обратно Крымский мост перейдете", - рассказал ранее в интервью Украина.ру участник СВО, штурмовик, пулеметчик с позывным Железяка.Этот же военнослужащий вспоминал, как одна из украинок была вынуждена отказаться от помощи россиян, так как это могли увидеть ее соседи. Похожих историй за последние годы можно найти массу.До начала спецоперации было принято считать, что русофобия у украинцев – удел исключительно их "львовской", неонацистской и бандеровской части, однако события СВО показали, что эта установка пустила свои корни гораздо глубже. А это уже выводит всю спецоперацию на совершенно иной уровень задач, где вместо одного отдельно взятого враждебного политического режима дело приходится иметь с таким же враждебным населением.Прогнозы о том, что ждет дальше Украину - в материале издания Украина.ру Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем.

https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сво