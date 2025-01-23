https://ukraina.ru/20250123/1060442240.html

Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем

Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем - 23.01.2025 Украина.ру

Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем

На Украине не исключают завершения конфликта к "ста дням" Трампа (30 апреля), либо к 80-летию Победы 9 мая, поскольку под символичность этой даты "можно многое объявить".

2025-01-23T06:30

2025-01-23T06:30

2025-01-23T06:30

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Такое предположение высказал в своём видеоблоге украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, можно ожидать заморозки и к Пасхе (20 апреля). Политолог при этом отметил, что линия размежевания может пройти по "очень неожиданным" территориям Украины.При этом эксперт считает, что конфликт закончится капитуляцией одной из сторон, и более вероятным выглядит сценарий капитуляции Украины (киевского режима — Ред.). Бортник полагает, что в Киеве пока не понимают, что урегулирование украинского конфликта является одним из элементов построения нового мирового порядка (отсюда и завышенные требования Банковой).Если судить по звучавшим до сих пор заявлениям представителей режима, то Киев как будто бы завершать конфликт вообще не собирается.Однако советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сказал в интервью CBS News о готовности Зеленского к переговорам об остановке конфликта. О готовности Зеленского заключить сделку заявил и сам Трамп.Так это или нет — скоро увидим. Как и то, какой Запад видит суть этой самой сделки.Уолтц, ранее призывавший к снижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет, сравнил текущий конфликт с Первой мировой, назвав его "окопной войной" и "действительно мясорубкой".И эта мясорубка пока крутится, унося тысячи жизней. По словам военных экспертов, российские войска владеют инициативой на всех направлениях, однако о полном разгроме ВСУ пока говорить не приходится. А в Верховной Раде призывают строить политику на том, чтобы в войне истощить Россию — то есть воевать и воевать.Правда, в Киеве многие понимают, что Украина (киевский режим — Ред.) истощается куда быстрее. Как сказал в эфире одного из ютуб-каналов полковник СБУ в отставке Роман Костенко, Россия не настолько измотана, чтобы многое уступать, напротив, на переговорах Москва будет требовать, возможно, разоружения ВСУ и нейтрального статуса Украины.Впрочем, никто не скажет сейчас точно, когда дело дойдёт — и дойдёт ли — до переговоров. Переговоры-то, может и будут, но, судя по некоторым признакам, киевский режим и его западные хозяева настроены на длительное противостояние.Так, телеграм-канал "Блокнот Пропагандиста" подробно разбирает особенности пропаганды в соцсетях и отмечает, в частности, такой факт, что противник (киевский режим — Ред.) продолжает создание компьютерных игр о войне для ведения пропаганды среди молодёжи."Целых два проекта шутеров в разработке у украинцев: шутеры "три дня" и "слава украине".Таким образом, происходит и формирование искаженного представления о войне и параллельно морально готовится смена боевикам. Наигравшись в эти игры, украинские дети точно не пойдут сеять разумное, доброе и вечное...", - пишут авторы канала.И продолжают: "Мы (Россия — Ред.) пока крайне слабо представлены на этом поле. Если так дальше пойдёт, то через 5 лет у врага будут десятки игр, фильмов, комиксов и прочей продукции для молодёжи о войне, у нас в лучшем случае останется островок в телеграмме и несколько фильмов и книг, но для людей старшего возраста".Честно говоря, если через пять лет у нас будет всё тот же враг, то никакие самые замечательные компьютерные игры нам уже не помогут — можно будет считать, что эту длинную (начатую вовсе не с февраля 2022-го) партию мы проигрываем.Еще о ситуации в медиа-сфере. Сейчас российские СМИ и паблики уделяют Трампу, пожалуй, столько же внимания, сколько и украинские, его инаугурацию подавали как важнейшее событие, что уже само по себе о многом говорит.Напомним, в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "золотой век Америки начинается прямо сейчас", по его словам, все страны будут Америке завидовать.Этот грядущий "золотой век" стал уже предметом для шуток на Украине. "Главное, чтоб не так" - иронизирует ЗеРада.Трамп также заявил о намерении быть "миротворцем и объединителем" и окончить войны, при этом пообещав также "создать самую сильную армию".Впрочем, на Трампа-миротворца народ в России не особенно и рассчитывает. Во всяком случае, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин не верит его обещаниям урегулировать украинский конфликт за полгода (не верят в это 51% опрошенных, верят 31%, остальные затруднились с ответом).Президент РФ Владимир Путин, обсуждая 20 января в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза будущие контакты с Трампом, приветствовал его настрой восстановить прямые контакты с Россией и сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Напомнил, что РФ никогда не отказывалась от диалога, но подчеркнул, что в Москве исходят из того, что этот "диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе"."Мы также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал президент РФ.Он добавил: "Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в интервью "Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа"

https://ukraina.ru/20250121/1060438220.html

https://ukraina.ru/20250121/1060422063.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, перемирие, мир, эксперты, сша, дональд трамп, бортник