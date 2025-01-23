"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ - 23.01.2025 Украина.ру
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"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ
"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ - 23.01.2025 Украина.ру
"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ
Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Америке победить во Второй мировой войне, - издевательство и кощунство для советского народа. Так комментарий из-за океана оценила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сказала во время выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН в Сочи
2025-01-23T11:18
2025-01-23T11:41
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владимир путин
екатерина мизулина
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Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также прокомментировал слова Трампа, сказанные им несколько часов назад. По его мнению, ничего другого от нового президента США и ожидать не стоило."Трамп выдвинул России ультиматум. Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель", - уверен Коц.Ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.Еще по теме: Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, сша, америка, дональд трамп, владимир путин, екатерина мизулина, великая отечественная война
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Путин, Екатерина Мизулина, Великая Отечественная война

"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ

11:18 23.01.2025 (обновлено: 11:41 23.01.2025)
 
© Фото : из личного архиваЕкатерина Мизулина, директор "Лиги безопасного интернета"
Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : из личного архива
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Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Америке победить во Второй мировой войне, - издевательство и кощунство для советского народа. Так комментарий из-за океана оценила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сказала во время выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН в Сочи

"Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, - это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов. <...> Я воспринимаю (слова Трампа. - Ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию", - отметила Мизулина.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также прокомментировал слова Трампа, сказанные им несколько часов назад. По его мнению, ничего другого от нового президента США и ожидать не стоило.
"Трамп выдвинул России ультиматум. Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель", - уверен Коц.
Ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.
Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.
Еще по теме: Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям.
 
НовостиРоссияСШААмерикаДональд ТрампВладимир ПутинЕкатерина МизулинаВеликая Отечественная война
 
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