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"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ

"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ - 23.01.2025 Украина.ру

"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Америке победить во Второй мировой войне, - издевательство и кощунство для советского народа. Так комментарий из-за океана оценила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сказала во время выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН в Сочи

2025-01-23T11:18

2025-01-23T11:18

2025-01-23T11:41

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Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также прокомментировал слова Трампа, сказанные им несколько часов назад. По его мнению, ничего другого от нового президента США и ожидать не стоило."Трамп выдвинул России ультиматум. Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель", - уверен Коц.Ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.Еще по теме: Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям.

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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, владимир путин, екатерина мизулина, великая отечественная война