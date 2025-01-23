Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям - 23.01.2025 Украина.ру
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Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям - 23.01.2025 Украина.ру
Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу. Что решит сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-01-23T03:45
2025-01-23T03:45
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дональд трамп
владимир путин
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Пока никто из номинированных кандидатов новой команды президента США Дональда Трампа, кроме госсекретаря Марко Рубио, не прошли утверждение в Сенате, отметил публицист. Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения, добавил эксперт.Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить большие усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента, добавил он."Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу в своих действиях, но из прошлого опыта мы знаем, что это не всегда так", — указал Лозанский.Что будет решать сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, так как он уже находится в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Ждем его звонок Путину для решения о дате их судьбоносного саммита, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, сенат, белый дом, саммит, детали, президент сша
Новости, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, сенат, Белый дом, саммит, детали, президент США

Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям

03:45 23.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Evan Vucci
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Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу. Что решит сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Пока никто из номинированных кандидатов новой команды президента США Дональда Трампа, кроме госсекретаря Марко Рубио, не прошли утверждение в Сенате, отметил публицист.
Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения, добавил эксперт.
"В Сенате у республиканцев большинство, но оно незначительное, и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший их лидер в Сенате Митч Макконнелл, уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима", — подчеркнул Лозанский.
Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить большие усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента, добавил он.
"Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу в своих действиях, но из прошлого опыта мы знаем, что это не всегда так", — указал Лозанский.
Что будет решать сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, так как он уже находится в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Ждем его звонок Путину для решения о дате их судьбоносного саммита, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гусев интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.
 
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