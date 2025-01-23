Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу. Что решит сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Пока никто из номинированных кандидатов новой команды президента США Дональда Трампа, кроме госсекретаря Марко Рубио, не прошли утверждение в Сенате, отметил публицист.
Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения, добавил эксперт.
"В Сенате у республиканцев большинство, но оно незначительное, и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший их лидер в Сенате Митч Макконнелл, уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима", — подчеркнул Лозанский.
Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить большие усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента, добавил он.
"Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу в своих действиях, но из прошлого опыта мы знаем, что это не всегда так", — указал Лозанский.
Что будет решать сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, так как он уже находится в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Ждем его звонок Путину для решения о дате их судьбоносного саммита, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
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