https://ukraina.ru/20250123/1060491093.html

Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям

Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям - 23.01.2025 Украина.ру

Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям

Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу. Что решит сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-01-23T03:45

2025-01-23T03:45

2025-01-23T03:45

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Пока никто из номинированных кандидатов новой команды президента США Дональда Трампа, кроме госсекретаря Марко Рубио, не прошли утверждение в Сенате, отметил публицист. Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения, добавил эксперт.Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить большие усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента, добавил он."Пока все кандидаты, которые в прошлом делали жесткие выпады против России и ее президента, говорят, что будут лояльны Трампу в своих действиях, но из прошлого опыта мы знаем, что это не всегда так", — указал Лозанский.Что будет решать сам Трамп мы узнаем в ближайшее время, так как он уже находится в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им нового курса пошел. Ждем его звонок Путину для решения о дате их судьбоносного саммита, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060484223.html

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