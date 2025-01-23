Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью - 23.01.2025 Украина.ру
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Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью
Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью - 23.01.2025 Украина.ру
Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью
Риторика, выдвинутая новым лидером США Дональдом Трампом вполне ожидаема, никаких иллюзий относительно его президентства питать не стоило изначально. Такое мнение 23 января в своем телеграм-канале высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц
2025-01-23T10:39
2025-01-23T10:39
новости
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При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что остановить "злонамеренную" политику США на Украине в силах Трампа.Он отметил, что Москва должна в конце концов понять, что означает "сделка" по Украине в понимании нового главы Белого дома, который, подчеркнул Полянский, не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году.Ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.Сутками ранее, то есть во второй день своего президентства новый лидер США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней, то есть примерно к 1 мая. Об этом 22 января написала американская газета The Wall Street Journal, оговорившись, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.Ранее Трамп неоднократно утверждал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, как только вступит в должность президента США. Однако получив заветное кресло, согласился, что сутки — не вполне реальный срок. Однако позитива в вопросе решения проблемы глава США не растерял, отметив, что Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым.Многие российские эксперты далеки от оптимизма в вопросе политики Трампа, считая, что глупо ожидать от него разворота в сторону Москвы. А вот на Украине, наоборот, уверены, что с приходом в Белый дом нового президента судьба Незалежной незавидна.В пользу этой версии в среду, 22 января, высказался украинский журналист Роман Бочкала. Он встретился с американскими коллегами из The Washington Post и по итогам беседы сообщил, что Вашингтон начал зачистку проукраинской повестки в СМИ."Все, кто отвечал за Украину, — уволены или отстранены. Или куда-нибудь переведут на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений", — утверждает Бочкала.В тот же день назначенный Трампом госсекретарь США Марко Рубио подлил масла в огонь украинских фобий, отметив, что окончание войны в регионе станет ключевым пунктом новой американской политики.Еще по теме: Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, оон, the wall street journal, the washington post, ультиматум
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, ООН, The Wall Street Journal, The Washington Post, ультиматум

Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью

10:39 23.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр КоцАлександр Коц
Александр Коц - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Коц
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Риторика, выдвинутая новым лидером США Дональдом Трампом вполне ожидаема, никаких иллюзий относительно его президентства питать не стоило изначально. Такое мнение 23 января в своем телеграм-канале высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц

"Трамп выдвинул России ультиматум. Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель", - написал Коц.

При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что остановить "злонамеренную" политику США на Украине в силах Трампа.
Он отметил, что Москва должна в конце концов понять, что означает "сделка" по Украине в понимании нового главы Белого дома, который, подчеркнул Полянский, не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году.
Ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.
Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.
Дональд Трамп
07:16
Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники
Сутками ранее, то есть во второй день своего президентства новый лидер США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней, то есть примерно к 1 мая. Об этом 22 января написала американская газета The Wall Street Journal, оговорившись, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, как только вступит в должность президента США. Однако получив заветное кресло, согласился, что сутки — не вполне реальный срок. Однако позитива в вопросе решения проблемы глава США не растерял, отметив, что Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым.
Многие российские эксперты далеки от оптимизма в вопросе политики Трампа, считая, что глупо ожидать от него разворота в сторону Москвы. А вот на Украине, наоборот, уверены, что с приходом в Белый дом нового президента судьба Незалежной незавидна.
В пользу этой версии в среду, 22 января, высказался украинский журналист Роман Бочкала. Он встретился с американскими коллегами из The Washington Post и по итогам беседы сообщил, что Вашингтон начал зачистку проукраинской повестки в СМИ.
"Все, кто отвечал за Украину, — уволены или отстранены. Или куда-нибудь переведут на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений", — утверждает Бочкала.
В тот же день назначенный Трампом госсекретарь США Марко Рубио подлил масла в огонь украинских фобий, отметив, что окончание войны в регионе станет ключевым пунктом новой американской политики.
Еще по теме: Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям.
 
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10:39Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью
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