"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа - 23.01.2025 Украина.ру
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"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа
"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа - 23.01.2025 Украина.ру
"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа
Победу Трампа на выборах поистине можно назвать чудом. Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и США начинают новую эру национального успеха. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-01-23T05:15
2025-01-23T05:15
новости
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сша
россия
дональд трамп
владимир путин
выборы
суд
президент сша
детали
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Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить украинский конфликт.Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия, рассказал эксперт.Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас", подчеркнул американист."Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть, это намек на Украину?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, выборы, суд, президент сша, детали, американцы, американист
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы, Суд, президент США, детали, американцы, американист

"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа

05:15 23.01.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Alex Brandon
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Победу Трампа на выборах поистине можно назвать чудом. Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и США начинают новую эру национального успеха. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить украинский конфликт.
Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия, рассказал эксперт.
"Добавим к этому его возраст, 78 лет, когда вести предвыборную кампанию, одновременно с противостоянием армиям врагов, тяжело даже для более молодого человека. Тем не менее, Трамп победил и, судя по его выступлению на инаугурации, он находится в отличной форме", — отметил Лозанский.
Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас", подчеркнул американист.
"Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть, это намек на Украину?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 16:10
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