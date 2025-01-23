https://ukraina.ru/20250123/1060486383.html

"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа

"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа - 23.01.2025 Украина.ру

"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа

Победу Трампа на выборах поистине можно назвать чудом. Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и США начинают новую эру национального успеха. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-01-23T05:15

2025-01-23T05:15

2025-01-23T05:15

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Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить украинский конфликт.Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия, рассказал эксперт.Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас", подчеркнул американист."Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть, это намек на Украину?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060470660.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, выборы, суд, президент сша, детали, американцы, американист