"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Победу Трампа на выборах поистине можно назвать чудом. Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и США начинают новую эру национального успеха. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия, рассказал эксперт.
"Добавим к этому его возраст, 78 лет, когда вести предвыборную кампанию, одновременно с противостоянием армиям врагов, тяжело даже для более молодого человека. Тем не менее, Трамп победил и, судя по его выступлению на инаугурации, он находится в отличной форме", — отметил Лозанский.
Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", Трамп заявил, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас", подчеркнул американист.
"Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть, это намек на Украину?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.