Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной - 21.01.2025 Украина.ру
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Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной
Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной - 21.01.2025 Украина.ру
Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной
Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, прекращение огня "произойдет почти немедленно", но работа не будет простой. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио. Его слова опубликовало американское издание CNN
2025-01-21T11:18
2025-01-21T11:19
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Он добавил, что прекращение огня - "главный приоритет президента", и это "произойдет почти немедленно". В то же время, повторился Рубио, разрешение кризиса будет сложным процессом.В конце прошлого года американское информационное агентство Reuters сообщало, что новый президент США видит урегулирование конфликта на Украине через отказ Киева от членства в НАТО и его территориальные уступки в пользу России. Также Трамп ранее подчеркивал, что СВО не началось бы в его "смену".Вступив в должность 20 января, Трамп уже успел прокомментировать украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.Cенат США уже одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации Трампа. Уточняется, что "за" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного.Марко Рубио - 53-летний уроженец Майами (штат Флорида, США), родился в семье кубинских эмигрантов, приехавших в этот американский регион в 1956 году. Имеет степень доктора права, политическую карьеру начал в 1993 году, возглавив предвыборный штаб кандидата в президенты США Боба Доула в двух округах.В 2000-2008 годы Рубио работал в Палате представителей Флориды, в том числе был ее спикером. Позже занимался частной юридической практикой, а в 2010-м был избран в сенат США от своего штата, куда переизбирался в 2016 и 2022 годах.В апреле 2015 года объявил о намерении баллотироваться на пост президента от республиканской партии. В марте 2016 года, после поражения на праймериз во Флориде, Рубио поддержал кандидатуру Дональда Трампа, которого ранее критиковал.Во время недавних слушаний в палате Рубио заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Также Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Другие подробности в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, cnn
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, CNN

Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной

11:18 21.01.2025 (обновлено: 11:19 21.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, прекращение огня "произойдет почти немедленно", но работа не будет простой. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио. Его слова опубликовало американское издание CNN
"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", - сказал Рубио.
Он добавил, что прекращение огня - "главный приоритет президента", и это "произойдет почти немедленно". В то же время, повторился Рубио, разрешение кризиса будет сложным процессом.
В конце прошлого года американское информационное агентство Reuters сообщало, что новый президент США видит урегулирование конфликта на Украине через отказ Киева от членства в НАТО и его территориальные уступки в пользу России. Также Трамп ранее подчеркивал, что СВО не началось бы в его "смену".
Вступив в должность 20 января, Трамп уже успел прокомментировать украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.
Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
Cенат США уже одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации Трампа. Уточняется, что "за" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного.
Марко Рубио - 53-летний уроженец Майами (штат Флорида, США), родился в семье кубинских эмигрантов, приехавших в этот американский регион в 1956 году. Имеет степень доктора права, политическую карьеру начал в 1993 году, возглавив предвыборный штаб кандидата в президенты США Боба Доула в двух округах.
В 2000-2008 годы Рубио работал в Палате представителей Флориды, в том числе был ее спикером. Позже занимался частной юридической практикой, а в 2010-м был избран в сенат США от своего штата, куда переизбирался в 2016 и 2022 годах.
В апреле 2015 года объявил о намерении баллотироваться на пост президента от республиканской партии. В марте 2016 года, после поражения на праймериз во Флориде, Рубио поддержал кандидатуру Дональда Трампа, которого ранее критиковал.
Во время недавних слушаний в палате Рубио заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.
Также Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.
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