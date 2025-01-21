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Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной

Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной - 21.01.2025 Украина.ру

Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной

Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, прекращение огня "произойдет почти немедленно", но работа не будет простой. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио. Его слова опубликовало американское издание CNN

2025-01-21T11:18

2025-01-21T11:18

2025-01-21T11:19

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Он добавил, что прекращение огня - "главный приоритет президента", и это "произойдет почти немедленно". В то же время, повторился Рубио, разрешение кризиса будет сложным процессом.В конце прошлого года американское информационное агентство Reuters сообщало, что новый президент США видит урегулирование конфликта на Украине через отказ Киева от членства в НАТО и его территориальные уступки в пользу России. Также Трамп ранее подчеркивал, что СВО не началось бы в его "смену".Вступив в должность 20 января, Трамп уже успел прокомментировать украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.Cенат США уже одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации Трампа. Уточняется, что "за" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного.Марко Рубио - 53-летний уроженец Майами (штат Флорида, США), родился в семье кубинских эмигрантов, приехавших в этот американский регион в 1956 году. Имеет степень доктора права, политическую карьеру начал в 1993 году, возглавив предвыборный штаб кандидата в президенты США Боба Доула в двух округах.В 2000-2008 годы Рубио работал в Палате представителей Флориды, в том числе был ее спикером. Позже занимался частной юридической практикой, а в 2010-м был избран в сенат США от своего штата, куда переизбирался в 2016 и 2022 годах.В апреле 2015 года объявил о намерении баллотироваться на пост президента от республиканской партии. В марте 2016 года, после поражения на праймериз во Флориде, Рубио поддержал кандидатуру Дональда Трампа, которого ранее критиковал.Во время недавних слушаний в палате Рубио заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Также Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Другие подробности в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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