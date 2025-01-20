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Чиновники США признают, что РФ сохранит освобожденные в ходе СВО территории за собой - New York Times

Чиновники США признают, что РФ сохранит освобожденные в ходе СВО территории за собой - New York Times - 20.01.2025 Украина.ру

Чиновники США признают, что РФ сохранит освобожденные в ходе СВО территории за собой - New York Times

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, а также команды избранного президента США Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании конфликта на Украине сохранит за собой освобожденные в ходе спецоперации территории, пишет New York Times

2025-01-20T07:30

2025-01-20T07:30

2025-01-20T07:30

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"Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах (территории - ред.) Украины", - говорится в материале.В начале месяца Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.При этом на прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, дональд трамп, джо байден, украина