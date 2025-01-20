Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника - 20.01.2025 Украина.ру
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Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника
Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника - 20.01.2025 Украина.ру
Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд), ранее клявшаяся в вечной любви Украине и мужу-вэсэушнику Евгению Степанюку, рассказала подписчикам, что встретила новую любовь в Вене
2025-01-20T15:06
2025-01-20T15:07
новости
украина
варшава
вена
степан бандера
вооруженные силы украины
нацгвардия
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Эмеральд опубликовала в своих соцсетях серию фотографий, где обнимается с мужчиной, отвернувшимся от камеры. Никаких подробностей женщина не раскрыла, подписав один из снимков лаконично: "Я все сказала". При этом в качестве геолокации Малюга указала столицу Австрии.Некоторое время назад военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) стала одним из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.Прошедшей осенью Эмеральд попала в очередной скандал, когда в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. В числе портретов был и снимок Малюги с датой ее смерти. Когда выяснилось, что она жива, стенд был снят, а организаторы извинились. Подробности здесь: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".Такой же исход пророчат и паре Зеленских: Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка.
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новости, украина, варшава, вена, степан бандера, вооруженные силы украины, нацгвардия
Новости, Украина, Варшава, Вена, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия

Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника

15:06 20.01.2025 (обновлено: 15:07 20.01.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд), ранее клявшаяся в вечной любви Украине и мужу-вэсэушнику Евгению Степанюку, рассказала подписчикам, что встретила новую любовь в Вене
Эмеральд опубликовала в своих соцсетях серию фотографий, где обнимается с мужчиной, отвернувшимся от камеры. Никаких подробностей женщина не раскрыла, подписав один из снимков лаконично: "Я все сказала". При этом в качестве геолокации Малюга указала столицу Австрии.
Некоторое время назад военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) стала одним из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.
Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.
Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.
В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.
Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").
Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.
Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.
По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.
Прошедшей осенью Эмеральд попала в очередной скандал, когда в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. В числе портретов был и снимок Малюги с датой ее смерти. Когда выяснилось, что она жива, стенд был снят, а организаторы извинились. Подробности здесь: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".
Такой же исход пророчат и паре Зеленских: Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка.
 
НовостиУкраинаВаршаваВенаСтепан БандераВооруженные силы УкраиныНацгвардия
 
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