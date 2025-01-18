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В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ

В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ - 18.01.2025 Украина.ру

В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ

Российские подразделения освободили населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ

2025-01-18T13:04

2025-01-18T13:04

2025-01-18T13:07

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По данным военного ведомства, Петропавловка находится в зоне ответственности группировки войск "Центр", которая провела успешные наступательные действия. А подразделения группировки войск "Восток", в свою очередь, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Времевку на юге ДНР, отметили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в районе Петропавловки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Петровки, Дзержинска (Торецка), Соленого, самой Петропавловки, Песчаного и Нововасилевки со Славянкой. За прошедшие сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли около 585 военных.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. На данном участке фронта потери украинских войск ха сутки составили около 135 бойцов. Минобороны РФ в своем телеграм-канале написали о том, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки. В субботу, 18 января, утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что "враг уже выбит из Времевки, а сейчас идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков".Также накануне Рогов заявил, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях.Другие темы: Разговор России и США возможен только в одном случае: Тимофеев рассказал о требовании Москвы

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, владимир рогов, андрей белоусов, вс рф