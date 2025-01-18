В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ - 18.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250118/1060367523.html
В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ - 18.01.2025 Украина.ру
В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
Российские подразделения освободили населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
2025-01-18T13:04
2025-01-18T13:07
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
владимир рогов
андрей белоусов
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899765_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9972650eef0a09eb78cd43a893bd9f85.jpg.webp
По данным военного ведомства, Петропавловка находится в зоне ответственности группировки войск "Центр", которая провела успешные наступательные действия. А подразделения группировки войск "Восток", в свою очередь, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Времевку на юге ДНР, отметили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в районе Петропавловки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Петровки, Дзержинска (Торецка), Соленого, самой Петропавловки, Песчаного и Нововасилевки со Славянкой. За прошедшие сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли около 585 военных.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. На данном участке фронта потери украинских войск ха сутки составили около 135 бойцов. Минобороны РФ в своем телеграм-канале написали о том, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки. В субботу, 18 января, утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что "враг уже выбит из Времевки, а сейчас идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков".Также накануне Рогов заявил, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях.Другие темы: Разговор России и США возможен только в одном случае: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
https://ukraina.ru/20250118/1060366143.html
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899765_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dfe2a706a166aebf4a268396c8d0c5bc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, владимир рогов, андрей белоусов, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Владимир Рогов, Андрей Белоусов, ВС РФ

В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ

13:04 18.01.2025 (обновлено: 13:07 18.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения освободили населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
По данным военного ведомства, Петропавловка находится в зоне ответственности группировки войск "Центр", которая провела успешные наступательные действия. А подразделения группировки войск "Восток", в свою очередь, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Времевку на юге ДНР, отметили в Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что в районе Петропавловки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Петровки, Дзержинска (Торецка), Соленого, самой Петропавловки, Песчаного и Нововасилевки со Славянкой. За прошедшие сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли около 585 военных.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. На данном участке фронта потери украинских войск ха сутки составили около 135 бойцов.
"Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Минобороны РФ в своем телеграм-канале написали о том, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.
В субботу, 18 января, утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что "враг уже выбит из Времевки, а сейчас идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков".
Также накануне Рогов заявил, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
10:22
ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР), а теперь приступили к зачистке села. Об этом 18 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Другие темы: Разговор России и США возможен только в одном случае: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинобороныВладимир РоговАндрей БелоусовВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
14:08Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
13:48ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине
13:09Союз России и Ирана. Большая игра продолжается
13:04В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
12:52Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
12:23Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
11:44Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
11:26Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
10:59"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь Украине
10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
10:02Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
09:27К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
08:00Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с Трампом
07:59Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
07:50Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле
07:40Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"
07:30Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова
07:20"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России
07:03Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти"
Лента новостейМолния