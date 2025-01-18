В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
13:04 18.01.2025 (обновлено: 13:07 18.01.2025)
Российские подразделения освободили населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
По данным военного ведомства, Петропавловка находится в зоне ответственности группировки войск "Центр", которая провела успешные наступательные действия. А подразделения группировки войск "Восток", в свою очередь, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Времевку на юге ДНР, отметили в Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что в районе Петропавловки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Петровки, Дзержинска (Торецка), Соленого, самой Петропавловки, Песчаного и Нововасилевки со Славянкой. За прошедшие сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли около 585 военных.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. На данном участке фронта потери украинских войск ха сутки составили около 135 бойцов.
"Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Минобороны РФ в своем телеграм-канале написали о том, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.
В субботу, 18 января, утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что "враг уже выбит из Времевки, а сейчас идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков".
Также накануне Рогов заявил, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях.
10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР), а теперь приступили к зачистке села. Об этом 18 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов