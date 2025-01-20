https://ukraina.ru/20250120/1060404463.html

Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска

Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска - 20.01.2025 Украина.ру

Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска

Хаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января написало издание "Украинская правда"

2025-01-20T15:32

2025-01-20T15:32

2025-01-20T15:32

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В статье также уточняется, что именно в районе Красноармейска ВСУ фиксируют "самый высокий показатель самовольного оставления частей", то есть украинские военные дезертируют прямиком из окопов, оставляя свои позиции "голыми", что впоследствии приводит к отступлениям всех подразделений на участке.По данным журналистов издания, данная ситуация тянется уже почти год и может привести к окружению Красноармейска.В понедельник, 20 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию из поселка Котлино в ДНР, который находится в восьми километрах от Красноармейска.Кроме того, в этот же день Минобороны России опубликовало информацию о том, что российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР.Другие темы: Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф