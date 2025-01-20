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Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта - 20.01.2025 Украина.ру
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
Бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого не пустили на митинг с участием будущего президента США Дональда Трампа, проходивший на спортивной арене Capital One. Подтверждать личность пришлось с помощью "Википедии", сообщило польское Radio Zet
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
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Возле входа в арену к политику подошли военные и попросили показать документы, однако у Моравецкого при себе их не оказалось. Тогда экс-премьер открыл в телефоне страницу в "Википедии", посвященную самому себе.Польские СМИ умолчали, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В соцсетях он стал поводом для насмешек.В понедельник Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Ожидается, что он принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).Трамп перенес место своей инаугурации с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания, автоматически сократив число гостей с нескольких тысяч до 600 человек. Сам избранный лидер США объяснил это решение нежеланием подвергать риску людей, так как на Штаты надвигается арктически шторм. Вот только эксперты в это не верят и ы очередной раз называют Трампа провокатором и любителем хайпа.Большинство политологов не разделяют и оптимизма самого Трампа, утверждающего, что он быстро порешает все проблемы. В частности, многие специалисты склоняются к тому, что по украинскому вопросу он займет после инаугурации совсем не ту позицию, которую позиционировал все последнее время.Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отметит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, польша, дональд трамп, матеуш моравецкий, владимир путин, википедия
Новости, США, Европа, Польша, Дональд Трамп, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Википедия
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
Бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого не пустили на митинг с участием будущего президента США Дональда Трампа, проходивший на спортивной арене Capital One. Подтверждать личность пришлось с помощью "Википедии", сообщило польское Radio Zet
Возле входа в арену к политику подошли военные и попросили показать документы, однако у Моравецкого при себе их не оказалось. Тогда экс-премьер открыл в телефоне страницу в "Википедии", посвященную самому себе.
Польские СМИ умолчали, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В соцсетях он стал поводом для насмешек.
В понедельник Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Ожидается, что он принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).
Трамп перенес
место своей инаугурации с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания, автоматически сократив число гостей с нескольких тысяч до 600 человек. Сам избранный лидер США объяснил это решение нежеланием подвергать риску людей, так как на Штаты надвигается арктически шторм. Вот только эксперты в это не верят и ы очередной раз называют Трампа провокатором и любителем хайпа.
Большинство политологов не разделяют и оптимизма самого Трампа, утверждающего, что он быстро порешает все проблемы. В частности, многие специалисты склоняются к тому, что по украинскому вопросу он займет после инаугурации совсем не ту позицию, которую позиционировал все последнее время.
Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отметит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным
на первые дни своего президентства.