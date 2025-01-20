Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060406664.html
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта - 20.01.2025 Украина.ру
Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
Бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого не пустили на митинг с участием будущего президента США Дональда Трампа, проходивший на спортивной арене Capital One. Подтверждать личность пришлось с помощью "Википедии", сообщило польское Radio Zet
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
новости
сша
европа
польша
дональд трамп
матеуш моравецкий
владимир путин
википедия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/96/1033529602_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_00f4c27d2f4b03b417460df6e06b6f3a.jpg
Возле входа в арену к политику подошли военные и попросили показать документы, однако у Моравецкого при себе их не оказалось. Тогда экс-премьер открыл в телефоне страницу в "Википедии", посвященную самому себе.Польские СМИ умолчали, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В соцсетях он стал поводом для насмешек.В понедельник Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Ожидается, что он принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).Трамп перенес место своей инаугурации с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания, автоматически сократив число гостей с нескольких тысяч до 600 человек. Сам избранный лидер США объяснил это решение нежеланием подвергать риску людей, так как на Штаты надвигается арктически шторм. Вот только эксперты в это не верят и ы очередной раз называют Трампа провокатором и любителем хайпа.Большинство политологов не разделяют и оптимизма самого Трампа, утверждающего, что он быстро порешает все проблемы. В частности, многие специалисты склоняются к тому, что по украинскому вопросу он займет после инаугурации совсем не ту позицию, которую позиционировал все последнее время.Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отметит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.
сша
европа
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/96/1033529602_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_49b104eab977503984493eb25f05e521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, польша, дональд трамп, матеуш моравецкий, владимир путин, википедия
Новости, США, Европа, Польша, Дональд Трамп, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Википедия

Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта

15:56 20.01.2025
 
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого не пустили на митинг с участием будущего президента США Дональда Трампа, проходивший на спортивной арене Capital One. Подтверждать личность пришлось с помощью "Википедии", сообщило польское Radio Zet
Возле входа в арену к политику подошли военные и попросили показать документы, однако у Моравецкого при себе их не оказалось. Тогда экс-премьер открыл в телефоне страницу в "Википедии", посвященную самому себе.
Польские СМИ умолчали, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В соцсетях он стал поводом для насмешек.
В понедельник Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Ожидается, что он принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).
Трамп перенес место своей инаугурации с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания, автоматически сократив число гостей с нескольких тысяч до 600 человек. Сам избранный лидер США объяснил это решение нежеланием подвергать риску людей, так как на Штаты надвигается арктически шторм. Вот только эксперты в это не верят и ы очередной раз называют Трампа провокатором и любителем хайпа.
Большинство политологов не разделяют и оптимизма самого Трампа, утверждающего, что он быстро порешает все проблемы. В частности, многие специалисты склоняются к тому, что по украинскому вопросу он займет после инаугурации совсем не ту позицию, которую позиционировал все последнее время.
Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отметит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.
Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.
 
НовостиСШАЕвропаПольшаДональд ТрампМатеуш МоравецкийВладимир ПутинВикипедия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
16:44Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
16:42Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
16:41Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий
16:39Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
16:30Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
16:25Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели
16:00Фильм "Иван Франко" – первый и единственный
15:56Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
15:42Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке
15:34Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
15:32Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска
15:25Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка
15:06Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника
15:05Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады
14:53Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом
14:53Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
14:44Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области
14:31"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу
14:27Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР
Лента новостейМолния