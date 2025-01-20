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Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта

Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта - 20.01.2025 Украина.ру

Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта

Бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого не пустили на митинг с участием будущего президента США Дональда Трампа, проходивший на спортивной арене Capital One. Подтверждать личность пришлось с помощью "Википедии", сообщило польское Radio Zet

2025-01-20T15:56

2025-01-20T15:56

2025-01-20T15:56

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Возле входа в арену к политику подошли военные и попросили показать документы, однако у Моравецкого при себе их не оказалось. Тогда экс-премьер открыл в телефоне страницу в "Википедии", посвященную самому себе.Польские СМИ умолчали, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В соцсетях он стал поводом для насмешек.В понедельник Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Ожидается, что он принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).Трамп перенес место своей инаугурации с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания, автоматически сократив число гостей с нескольких тысяч до 600 человек. Сам избранный лидер США объяснил это решение нежеланием подвергать риску людей, так как на Штаты надвигается арктически шторм. Вот только эксперты в это не верят и ы очередной раз называют Трампа провокатором и любителем хайпа.Большинство политологов не разделяют и оптимизма самого Трампа, утверждающего, что он быстро порешает все проблемы. В частности, многие специалисты склоняются к тому, что по украинскому вопросу он займет после инаугурации совсем не ту позицию, которую позиционировал все последнее время.Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отметит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.

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новости, сша, европа, польша, дональд трамп, матеуш моравецкий, владимир путин, википедия