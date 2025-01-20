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В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино - 20.01.2025 Украина.ру
В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
Армия России выбила ВСУ из поселка Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР), который находится в восьми километрах от города Красноармейск (Покровск). Об этом 20 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-01-20T14:23
2025-01-20T14:23
2025-01-20T14:23
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В понедельник, 20 января, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. Между этим глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. По словам Пушилина, отступая с территории Красноармейска (Покровска) в ДНР, украинские военные взорвали шахту в Белицком. Другие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
россия
донецкая народная республика
лнр
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новости, россия, донецкая народная республика, лнр, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск
В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
Армия России выбила ВСУ из поселка Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР), который находится в восьми километрах от города Красноармейск (Покровск). Об этом 20 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов