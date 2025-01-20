В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино - 20.01.2025 Украина.ру
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В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино - 20.01.2025 Украина.ру
В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
Армия России выбила ВСУ из поселка Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР), который находится в восьми километрах от города Красноармейск (Покровск). Об этом 20 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-01-20T14:23
2025-01-20T14:23
новости
россия
донецкая народная республика
лнр
денис пушилин
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
покровск/красноармейск
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В понедельник, 20 января, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. Между этим глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. По словам Пушилина, отступая с территории Красноармейска (Покровска) в ДНР, украинские военные взорвали шахту в Белицком. Другие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
россия
донецкая народная республика
лнр
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новости, россия, донецкая народная республика, лнр, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск

В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино

14:23 20.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Армия России выбила ВСУ из поселка Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР), который находится в восьми километрах от города Красноармейск (Покровск). Об этом 20 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

"Наши войска выбили противника из Котлино", — заявил он агентству РИА Новости, добавив, что сейчас идет зачистка северной части населенного пункта.

В понедельник, 20 января, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР.
Между этим глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. По словам Пушилина, отступая с территории Красноармейска (Покровска) в ДНР, украинские военные взорвали шахту в Белицком.
Другие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛНРДенис ПушилинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФПокровск/Красноармейск
 
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