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По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"

По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу" - 20.01.2025 Украина.ру

По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"

Вооруженные силы России нанесли несколько ударов по местам дислокации ВСУ и местам накопления вооружений украинской армии. Об этом 20 января сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-01-20T10:39

2025-01-20T10:39

2025-01-20T10:39

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Он заявил, что одним из мест удара стал город Богодухов в Харьковской области, а конкретнее - район бывшей воинской части на западе населенного пункта. Взрывы были слышны примерно за час до полуночи, отметил подпольщик.Он уточнил, что именно там располагались действующие склады ВСУ, стрельбище воинской части и автостоянка, на которой украинских солдат обучали навыкам вождения бронетехники.Ранее в своем телеграм-канале Лебедев написал о том, что российская армия также ударила по складам ВСУ и заводу в городе Шостка Сумской области. Он уточнил, что о первом прилете в районе Шосткинского института СумГУ местные жители сообщили около часу ночи.Следующий удар пришелся на асфальтобетонный завод. По словам местных жителей, взрыв был мощный и с детонацией, длившейся около получаса.Лебедев также добавил, что "прилетало и по ЛБС, где бандеровцы продолжают пытаться, накапливая силы, устроить еще парочку прорывов в Курскую область". Другие темы: ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько

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