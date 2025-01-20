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По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу" - 20.01.2025 Украина.ру
По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
Вооруженные силы России нанесли несколько ударов по местам дислокации ВСУ и местам накопления вооружений украинской армии. Об этом 20 января сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-01-20T10:39
2025-01-20T10:39
2025-01-20T10:39
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Он заявил, что одним из мест удара стал город Богодухов в Харьковской области, а конкретнее - район бывшей воинской части на западе населенного пункта. Взрывы были слышны примерно за час до полуночи, отметил подпольщик.Он уточнил, что именно там располагались действующие склады ВСУ, стрельбище воинской части и автостоянка, на которой украинских солдат обучали навыкам вождения бронетехники.Ранее в своем телеграм-канале Лебедев написал о том, что российская армия также ударила по складам ВСУ и заводу в городе Шостка Сумской области. Он уточнил, что о первом прилете в районе Шосткинского института СумГУ местные жители сообщили около часу ночи.Следующий удар пришелся на асфальтобетонный завод. По словам местных жителей, взрыв был мощный и с детонацией, длившейся около получаса.Лебедев также добавил, что "прилетало и по ЛБС, где бандеровцы продолжают пытаться, накапливая силы, устроить еще парочку прорывов в Курскую область". Другие темы: ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько
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Новости, Россия, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, удары
По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
Вооруженные силы России нанесли несколько ударов по местам дислокации ВСУ и местам накопления вооружений украинской армии. Об этом 20 января сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Он заявил, что одним из мест удара стал город Богодухов в Харьковской области, а конкретнее - район бывшей воинской части на западе населенного пункта. Взрывы были слышны примерно за час до полуночи, отметил подпольщик.
Он уточнил, что именно там располагались действующие склады ВСУ, стрельбище воинской части и автостоянка, на которой украинских солдат обучали навыкам вождения бронетехники.
"Богодухов является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", — цитирует Лебедева РИА Новости.
Ранее в своем телеграм-канале Лебедев написал о том, что российская армия также ударила по складам ВСУ
и заводу в городе Шостка Сумской области
. Он уточнил, что о первом прилете в районе Шосткинского института СумГУ местные жители сообщили около часу ночи.
"Рядом находятся склады Каденюка, которые в полный рост используют военные. И рядом колбасный завод, админздания которого тоже заняты военными", — рассказал Лебедев.
Следующий удар пришелся на асфальтобетонный завод. По словам местных жителей, взрыв был мощный и с детонацией, длившейся около получаса.
Лебедев также добавил, что "прилетало и по ЛБС, где бандеровцы продолжают пытаться, накапливая силы, устроить еще парочку прорывов в Курскую область".