Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском - 20.01.2025 Украина.ру
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Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском
Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском - 20.01.2025 Украина.ру
Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском
Отступая с территории Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ взорвали шахту в Белицком. Об этом 20 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
2025-01-20T11:49
2025-01-20T11:49
новости
киев
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
денис пушилин
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По его словам, Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. Пушилин также считает, что украинские солдаты стараются нанести побольше урона территориям, с которых отступают, чтобы российским властям было труднее восстановить предприятия и обеспечить всем необходимым освобожденное гражданское население.В понедельник, 20 января, Генштаб Украины в своем телеграм-канале написал о том, что ситуация на фронте остается сложной. Командование ВСУ подчеркнуло, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.Подробнее об этом — в материале По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектахДругие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, денис пушилин
Новости, Киев, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Денис Пушилин

Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском

11:49 20.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Отступая с территории Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ взорвали шахту в Белицком. Об этом 20 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
"У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана", — заявил Пушилин.
По его словам, Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. Пушилин также считает, что украинские солдаты стараются нанести побольше урона территориям, с которых отступают, чтобы российским властям было труднее восстановить предприятия и обеспечить всем необходимым освобожденное гражданское население.
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В понедельник, 20 января, Генштаб Украины в своем телеграм-канале написал о том, что ситуация на фронте остается сложной. Командование ВСУ подчеркнуло, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.
Подробнее об этом — в материале По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
Другие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
 
НовостиКиевДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФДенис Пушилин
 
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