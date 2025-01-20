Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Отступая с территории Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ взорвали шахту в Белицком. Об этом 20 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
"У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана", — заявил Пушилин.
По его словам, Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. Пушилин также считает, что украинские солдаты стараются нанести побольше урона территориям, с которых отступают, чтобы российским властям было труднее восстановить предприятия и обеспечить всем необходимым освобожденное гражданское население.
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