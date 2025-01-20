https://ukraina.ru/20250120/1060395459.html

Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском

Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском - 20.01.2025 Украина.ру

Киев никогда не считал Донбасс своей землей: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском

Отступая с территории Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ взорвали шахту в Белицком. Об этом 20 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин

2025-01-20T11:49

2025-01-20T11:49

2025-01-20T11:49

новости

киев

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вс рф

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302463_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_8e4e7a63a251e656081f59fce5245ab6.jpg

По его словам, Киев никогда не считал и не считает Донбасс своей землей, поэтому старается нанести значительный ущерб, отступая из населенных пунктов. Пушилин также считает, что украинские солдаты стараются нанести побольше урона территориям, с которых отступают, чтобы российским властям было труднее восстановить предприятия и обеспечить всем необходимым освобожденное гражданское население.В понедельник, 20 января, Генштаб Украины в своем телеграм-канале написал о том, что ситуация на фронте остается сложной. Командование ВСУ подчеркнуло, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.Подробнее об этом — в материале По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектахДругие темы: По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"

https://ukraina.ru/20250120/1060395165.html

киев

донбасс

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, денис пушилин