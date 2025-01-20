https://ukraina.ru/20250120/1060394853.html
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США - 20.01.2025 Украина.ру
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США
Президент Америки Джо Байден в свой последний день на этом посту заявил, что он не намерен никуда уходить. Об этом 20 января сам глава США заявил во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина
2025-01-20T11:32
2025-01-20T11:32
2025-01-20T11:32
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В понедельник, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен отменить ряд указов Джо Байдена и подписать сотни новых. "Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил Трамп.Также Трамп пообещал предотвратить третью мировую войнуДругие новости: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
https://ukraina.ru/20250120/1060388443.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, америка, джо байден, дональд трамп, президент сша, инаугурация
Новости, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, президент США, инаугурация
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США
Президент Америки Джо Байден в свой последний день на этом посту заявил, что он не намерен никуда уходить. Об этом 20 января сам глава США заявил во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина