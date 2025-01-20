Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США - 20.01.2025 Украина.ру
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Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США - 20.01.2025 Украина.ру
Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США
Президент Америки Джо Байден в свой последний день на этом посту заявил, что он не намерен никуда уходить. Об этом 20 января сам глава США заявил во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина
2025-01-20T11:32
2025-01-20T11:32
новости
сша
америка
джо байден
дональд трамп
президент сша
инаугурация
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В понедельник, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен отменить ряд указов Джо Байдена и подписать сотни новых. "Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил Трамп.Также Трамп пообещал предотвратить третью мировую войнуДругие новости: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
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новости, сша, америка, джо байден, дональд трамп, президент сша, инаугурация
Новости, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, президент США, инаугурация

Кроме шуток: Байден заявил, что он никуда не уйдет с поста президента США

11:32 20.01.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Президент Америки Джо Байден в свой последний день на этом посту заявил, что он не намерен никуда уходить. Об этом 20 января сам глава США заявил во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина
"Я никуда не ухожу. Кроме шуток", — сказал Байден.
В понедельник, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен отменить ряд указов Джо Байдена и подписать сотни новых.
"Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил Трамп.
Трамп
09:36
Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своихИзбранный президент США Дональд Трамп отменит ряд указов уходящего президента Джозефа Байдена и подпишет сотни своих указов. Об этом Трамп заявил своим сторонникам в Вашингтоне накануне инаугурации 20 января.
Также Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Другие новости: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
 
НовостиСШААмерикаДжо БайденДональд Трамппрезидент СШАинаугурация
 
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