"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
10:55 20.01.2025 (обновлено: 10:56 20.01.2025)
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Америка должна создать систему противоракетной обороны "Железный купол", который, в свою очередь, должен обеспечить ПВО защиту. Об этом 20 января Трамп заявил на митинге в преддверии своей инаугурации
"Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", — сказал новый американский лидер, добавив, что одной из его основных задач станет развитие национальной обороны.
В понедельник, 20 января, в день своей инаугурации Трамп заверил граждан США, что отменит ряд указов уходящего президента Джо Байдена и подпишет сотни новых.
"Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис. <...> Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил избранный президент США.
Подробнее о тех указах, которые намерен отменить Трамп — в материале Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
Кроме того, также в понедельник американское издание CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.
Такая защитная система как "Железный купол" уже имеется у Израиля. С ее помощью страна перехватывает неуправляемые ракеты малой дальности.