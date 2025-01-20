https://ukraina.ru/20250120/1060393726.html

"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления

"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления - 20.01.2025 Украина.ру

"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Америка должна создать систему противоракетной обороны "Железный купол", который, в свою очередь, должен обеспечить ПВО защиту. Об этом 20 января Трамп заявил на митинге в преддверии своей инаугурации

2025-01-20T10:55

2025-01-20T10:55

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В понедельник, 20 января, в день своей инаугурации Трамп заверил граждан США, что отменит ряд указов уходящего президента Джо Байдена и подпишет сотни новых."Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис. <...> Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил избранный президент США. Подробнее о тех указах, которые намерен отменить Трамп — в материале Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своихКроме того, также в понедельник американское издание CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.Такая защитная система как "Железный купол" уже имеется у Израиля. С ее помощью страна перехватывает неуправляемые ракеты малой дальности.Другие темы: Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине

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новости, сша, америка, дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия