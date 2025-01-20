"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления - 20.01.2025 Украина.ру
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"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления - 20.01.2025 Украина.ру
"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Америка должна создать систему противоракетной обороны "Железный купол", который, в свою очередь, должен обеспечить ПВО защиту. Об этом 20 января Трамп заявил на митинге в преддверии своей инаугурации
2025-01-20T10:55
2025-01-20T10:56
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В понедельник, 20 января, в день своей инаугурации Трамп заверил граждан США, что отменит ряд указов уходящего президента Джо Байдена и подпишет сотни новых."Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис. &lt;...&gt; Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил избранный президент США. Подробнее о тех указах, которые намерен отменить Трамп — в материале Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своихКроме того, также в понедельник американское издание CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.Такая защитная система как "Железный купол" уже имеется у Израиля. С ее помощью страна перехватывает неуправляемые ракеты малой дальности.Другие темы: Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
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новости, сша, америка, дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Россия

"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления

10:55 20.01.2025 (обновлено: 10:56 20.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Avichai Socher
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© commons.wikimedia.org / Avichai Socher
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Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Америка должна создать систему противоракетной обороны "Железный купол", который, в свою очередь, должен обеспечить ПВО защиту. Об этом 20 января Трамп заявил на митинге в преддверии своей инаугурации

"Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", — сказал новый американский лидер, добавив, что одной из его основных задач станет развитие национальной обороны.

В понедельник, 20 января, в день своей инаугурации Трамп заверил граждан США, что отменит ряд указов уходящего президента Джо Байдена и подпишет сотни новых.
"Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис. <...> Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заявил избранный президент США.
Подробнее о тех указах, которые намерен отменить Трамп — в материале Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
Кроме того, также в понедельник американское издание CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
08:20
Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNNИзбранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники
Такая защитная система как "Железный купол" уже имеется у Израиля. С ее помощью страна перехватывает неуправляемые ракеты малой дальности.
Другие темы: Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
 
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