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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - 20.01.2025 Украина.ру

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации, снова заявил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине

2025-01-20T07:17

2025-01-20T07:17

2025-01-20T07:17

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"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — заявил Трамп.Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, украина, вашингтон