Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации, снова заявил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине
"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — заявил Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы".
"Мы будем строить Америку, покупать американские товары и нанимать на работу американцев", — добавил он.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.