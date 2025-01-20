Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - 20.01.2025 Украина.ру
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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - 20.01.2025 Украина.ру
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации, снова заявил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине
2025-01-20T07:17
2025-01-20T07:17
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"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — заявил Трамп.Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Вашингтон

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

07:17 20.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации, снова заявил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине
"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — заявил Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы".
"Мы будем строить Америку, покупать американские товары и нанимать на работу американцев", — добавил он.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампУкраинаВашингтон
 
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