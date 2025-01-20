Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине - 20.01.2025 Украина.ру
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Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине - 20.01.2025 Украина.ру
Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
Официальный Берлин снова желает взять на себя ответственность за мир на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
2025-01-20T10:33
2025-01-20T10:33
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Министр иностранных дел Германии уверена, что Евросоюзу следует больше вкладываться в производство вооружений. При этом, как сообщает N-tv, Бербок заметила, что сначала важно, "чтобы мы теперь планировали совместные европейские военные проекты, которые являются проектами безопасности, потому что именно наш Европейский союз мы защищаем вместе".В этом контексте Бербок обратилась к теме российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ФРГ является крупнейшим европейским спонсором нынешнего руководства Украины в условиях СВО."Когда, наконец, наступит тот день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе", — сказала глава МИД ФРГ."И, конечно, как самая большая страна в Европе, мы также должны нести ответственность за этот мир. Это наша задача, особенно как немцев. Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать. Прекращение войны — первый шаг", - добавила Бербок.Ранее официальный Берлин уже пытался выступать гарантом мира на Украине. Вскоре после государственного переворота 2014 года в Киеве, состоявшегося при поддержке ФРГ, США и других стран Запада, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белоруссию на переговоры по урегулированию украинского кризиса. ФРГ была в числе западных стран-гарантов "минских соглашений", которые, как позже призналась Меркель и другие западные участники миротворческого процесса, нужны были для выигрыша во времени для подготовки ВСУ для военных действий.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблемы дипломатии ФРГ в публикации Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая
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новости, германия, украина, берлин, анналена бербок, владимир путин, меркель, ес, вооруженные силы украины, всу, сво, ато, минск, минские соглашения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, международные отношения, мид фрг, фрг
Новости, Германия, Украина, Берлин, Анналена Бербок, Владимир Путин, Меркель, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, АТО, Минск, Минские соглашения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, международные отношения, МИД ФРГ, ФРГ

Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине

10:33 20.01.2025
 
Бербок
Бербок
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Официальный Берлин снова желает взять на себя ответственность за мир на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Министр иностранных дел Германии уверена, что Евросоюзу следует больше вкладываться в производство вооружений. При этом, как сообщает N-tv, Бербок заметила, что сначала важно, "чтобы мы теперь планировали совместные европейские военные проекты, которые являются проектами безопасности, потому что именно наш Европейский союз мы защищаем вместе".
В этом контексте Бербок обратилась к теме российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ФРГ является крупнейшим европейским спонсором нынешнего руководства Украины в условиях СВО.
"Когда, наконец, наступит тот день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе", — сказала глава МИД ФРГ.
Шольц и Бербок
18 января, 10:59
"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь УкраинеГлава МИД ФРГ Анналена Бербок демонстративно покинула заседание правительства страны после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом 18 января сообщили немецкие издания. Позже глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал произошедшее
"И, конечно, как самая большая страна в Европе, мы также должны нести ответственность за этот мир. Это наша задача, особенно как немцев. Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать. Прекращение войны — первый шаг", - добавила Бербок.
Ранее официальный Берлин уже пытался выступать гарантом мира на Украине. Вскоре после государственного переворота 2014 года в Киеве, состоявшегося при поддержке ФРГ, США и других стран Запада, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белоруссию на переговоры по урегулированию украинского кризиса. ФРГ была в числе западных стран-гарантов "минских соглашений", которые, как позже призналась Меркель и другие западные участники миротворческого процесса, нужны были для выигрыша во времени для подготовки ВСУ для военных действий.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблемы дипломатии ФРГ в публикации Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая
 
НовостиГерманияУкраинаБерлинАнналена БербокВладимир ПутинМеркельЕСВооруженные силы УкраиныВСУСВОАТОМинскМинские соглашениядипломатиядипломатыпубличная дипломатиямеждународные отношенияМИД ФРГФРГ
 
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