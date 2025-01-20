https://ukraina.ru/20250120/1060392224.html

Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине

Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине - 20.01.2025 Украина.ру

Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине

Официальный Берлин снова желает взять на себя ответственность за мир на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

2025-01-20T10:33

2025-01-20T10:33

2025-01-20T10:33

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Министр иностранных дел Германии уверена, что Евросоюзу следует больше вкладываться в производство вооружений. При этом, как сообщает N-tv, Бербок заметила, что сначала важно, "чтобы мы теперь планировали совместные европейские военные проекты, которые являются проектами безопасности, потому что именно наш Европейский союз мы защищаем вместе".В этом контексте Бербок обратилась к теме российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ФРГ является крупнейшим европейским спонсором нынешнего руководства Украины в условиях СВО."Когда, наконец, наступит тот день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе", — сказала глава МИД ФРГ."И, конечно, как самая большая страна в Европе, мы также должны нести ответственность за этот мир. Это наша задача, особенно как немцев. Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать. Прекращение войны — первый шаг", - добавила Бербок.Ранее официальный Берлин уже пытался выступать гарантом мира на Украине. Вскоре после государственного переворота 2014 года в Киеве, состоявшегося при поддержке ФРГ, США и других стран Запада, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белоруссию на переговоры по урегулированию украинского кризиса. ФРГ была в числе западных стран-гарантов "минских соглашений", которые, как позже призналась Меркель и другие западные участники миротворческого процесса, нужны были для выигрыша во времени для подготовки ВСУ для военных действий.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблемы дипломатии ФРГ в публикации Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая

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