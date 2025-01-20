Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих - 20.01.2025 Украина.ру
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Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих - 20.01.2025 Украина.ру
Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
Избранный президент США Дональд Трамп отменит ряд указов уходящего президента Джозефа Байдена и подпишет сотни своих указов. Об этом Трамп заявил своим сторонникам в Вашингтоне накануне инаугурации 20 января.
2025-01-20T09:36
2025-01-20T09:36
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Накануне инаугурации состоялись встречи Трампа с Байденом и сторонниками избранного президента на митинге. Избранный президент США сделал ряд резонансных заявлений, подтвердив намерение выполнить свои предвыборные обещания."Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис", — заявил Трамп.Он также пообещал безотлагательно подписать свои президентские указы. По информации его команды, речь о примерно 200 указах, касающихся беспрецедентно массовой высылки нелегальных мигрантов, работы пограничных и полицейских служб, энергетики и других вопросов.По его словам, подписание пакета указов начнётся в первый же день полномочий 47-го президента США, хотя ему советовали растянуть процесс на несколько недель.Трамп заверил своих сторонников в приверженности поддержке национальных производителей. Он пообещал покончить с радикальным идеологическим левачеством и перегибами байденовской администрации в других вопросах. Среди них – вопросы сексуальных отношений, которые Трамп ранее называл проявлением "гендерного безумия". Также внимание будет уделено проблемам внешней политики.Тем временем Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, президент сша, политик, международные отношения, международная политика
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, президент США, политик, международные отношения, Международная политика

Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих

09:36 20.01.2025
 
Трамп
Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп отменит ряд указов уходящего президента Джозефа Байдена и подпишет сотни своих указов. Об этом Трамп заявил своим сторонникам в Вашингтоне накануне инаугурации 20 января.
Накануне инаугурации состоялись встречи Трампа с Байденом и сторонниками избранного президента на митинге. Избранный президент США сделал ряд резонансных заявлений, подтвердив намерение выполнить свои предвыборные обещания.
"Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис", — заявил Трамп.
Он также пообещал безотлагательно подписать свои президентские указы. По информации его команды, речь о примерно 200 указах, касающихся беспрецедентно массовой высылки нелегальных мигрантов, работы пограничных и полицейских служб, энергетики и других вопросов.
"Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов", — заверил Трамп.
По его словам, подписание пакета указов начнётся в первый же день полномочий 47-го президента США, хотя ему советовали растянуть процесс на несколько недель.
Трамп заверил своих сторонников в приверженности поддержке национальных производителей. Он пообещал покончить с радикальным идеологическим левачеством и перегибами байденовской администрации в других вопросах.
Среди них – вопросы сексуальных отношений, которые Трамп ранее называл проявлением "гендерного безумия". Также внимание будет уделено проблемам внешней политики.
Тем временем Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN
 
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