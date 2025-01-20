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Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих

Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих - 20.01.2025 Украина.ру

Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих

Избранный президент США Дональд Трамп отменит ряд указов уходящего президента Джозефа Байдена и подпишет сотни своих указов. Об этом Трамп заявил своим сторонникам в Вашингтоне накануне инаугурации 20 января.

2025-01-20T09:36

2025-01-20T09:36

2025-01-20T09:36

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Накануне инаугурации состоялись встречи Трампа с Байденом и сторонниками избранного президента на митинге. Избранный президент США сделал ряд резонансных заявлений, подтвердив намерение выполнить свои предвыборные обещания."Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис", — заявил Трамп.Он также пообещал безотлагательно подписать свои президентские указы. По информации его команды, речь о примерно 200 указах, касающихся беспрецедентно массовой высылки нелегальных мигрантов, работы пограничных и полицейских служб, энергетики и других вопросов.По его словам, подписание пакета указов начнётся в первый же день полномочий 47-го президента США, хотя ему советовали растянуть процесс на несколько недель.Трамп заверил своих сторонников в приверженности поддержке национальных производителей. Он пообещал покончить с радикальным идеологическим левачеством и перегибами байденовской администрации в других вопросах. Среди них – вопросы сексуальных отношений, которые Трамп ранее называл проявлением "гендерного безумия". Также внимание будет уделено проблемам внешней политики.Тем временем Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN

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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, президент сша, политик, международные отношения, международная политика