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Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского

Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского - 19.01.2025 Украина.ру

Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского

Более полусотни миллиардов евро может потерять Евросоюз из-за решения нынешнего руководства Украины остановить поставки российского газа в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар

2025-01-19T14:07

2025-01-19T14:07

2025-01-19T14:07

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"Мы воспринимаем эти шаги Зеленского крайне негативно. Есть ощущение, что Зеленский решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром. Он не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд", - заявил вице-спикер парламента Словакии.Гашпар заверил, что его страна намерена реагировать на действия Зеленского. В интервью ТАСС он напомнил, что об этом ранее говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."В своей последней речи Роберт Фицо говорил о том, как мы будем политически реагировать на слова Зеленского - задумаемся над тем, какую помощь мы оказываем Украине в гуманитарной сфере, и будем ветировать некоторые решения Еврокомиссии и ЕС, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Украине. У Словакии есть намерения реагировать на подобные своевольные решения Зеленского", - сказал вице-спикер словацкого парламента.Транзит российского газа в Евросоюз через территорию Украины был заблокирован с начала января 2025 года. помимо стран ЕС пострадали также Молдавия и Приденстворская Молдавская Респубилка, получавшие российский газ через Украину. Теперь их снабжение будет осуществляться через другие страны Евросоюза. В частности, свои услуги предложила Румыния, которой газ с апреля 2021 года поставляется через "Турецкий поток".Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских БПЛА на инфраструктуру "Турецкого потока". Беспилотники для ВСУ поставляет Евросоюз. Об этом упомянуто в публикации Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января

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