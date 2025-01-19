Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского - 19.01.2025 Украина.ру
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Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского
Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского - 19.01.2025 Украина.ру
Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского
Более полусотни миллиардов евро может потерять Евросоюз из-за решения нынешнего руководства Украины остановить поставки российского газа в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар
2025-01-19T14:07
2025-01-19T14:07
новости
словакия
украина
россия
владимир зеленский
роберт фицо
ес
еврокомиссия
украина-ес
соглашение с ес
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"Мы воспринимаем эти шаги Зеленского крайне негативно. Есть ощущение, что Зеленский решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром. Он не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд", - заявил вице-спикер парламента Словакии.Гашпар заверил, что его страна намерена реагировать на действия Зеленского. В интервью ТАСС он напомнил, что об этом ранее говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."В своей последней речи Роберт Фицо говорил о том, как мы будем политически реагировать на слова Зеленского - задумаемся над тем, какую помощь мы оказываем Украине в гуманитарной сфере, и будем ветировать некоторые решения Еврокомиссии и ЕС, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Украине. У Словакии есть намерения реагировать на подобные своевольные решения Зеленского", - сказал вице-спикер словацкого парламента.Транзит российского газа в Евросоюз через территорию Украины был заблокирован с начала января 2025 года. помимо стран ЕС пострадали также Молдавия и Приденстворская Молдавская Респубилка, получавшие российский газ через Украину. Теперь их снабжение будет осуществляться через другие страны Евросоюза. В частности, свои услуги предложила Румыния, которой газ с апреля 2021 года поставляется через "Турецкий поток".Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских БПЛА на инфраструктуру "Турецкого потока". Беспилотники для ВСУ поставляет Евросоюз. Об этом упомянуто в публикации Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января
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новости, словакия, украина, россия, владимир зеленский, роберт фицо, ес, еврокомиссия, украина-ес, соглашение с ес, международные отношения, международное право, международная политика, российский газ, энергетика, энергоресурсы, энергокризис, энергоносители, турецкий поток
Новости, Словакия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС, Еврокомиссия, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, международные отношения, международное право, Международная политика, российский газ, энергетика, энергоресурсы, энергокризис, энергоносители, турецкий поток

Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского

14:07 19.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Более полусотни миллиардов евро может потерять Евросоюз из-за решения нынешнего руководства Украины остановить поставки российского газа в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар
"Мы воспринимаем эти шаги Зеленского крайне негативно. Есть ощущение, что Зеленский решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром. Он не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд", - заявил вице-спикер парламента Словакии.
Гашпар заверил, что его страна намерена реагировать на действия Зеленского. В интервью ТАСС он напомнил, что об этом ранее говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"В своей последней речи Роберт Фицо говорил о том, как мы будем политически реагировать на слова Зеленского - задумаемся над тем, какую помощь мы оказываем Украине в гуманитарной сфере, и будем ветировать некоторые решения Еврокомиссии и ЕС, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Украине. У Словакии есть намерения реагировать на подобные своевольные решения Зеленского", - сказал вице-спикер словацкого парламента.
Транзит российского газа в Евросоюз через территорию Украины был заблокирован с начала января 2025 года. помимо стран ЕС пострадали также Молдавия и Приденстворская Молдавская Респубилка, получавшие российский газ через Украину. Теперь их снабжение будет осуществляться через другие страны Евросоюза. В частности, свои услуги предложила Румыния, которой газ с апреля 2021 года поставляется через "Турецкий поток".
Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских БПЛА на инфраструктуру "Турецкого потока". Беспилотники для ВСУ поставляет Евросоюз. Об этом упомянуто в публикации Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
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