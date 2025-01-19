https://ukraina.ru/20250119/1060375140.html

Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января

Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января - 19.01.2025 Украина.ру

Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января

Российские военные предоставили свидетельства совершённых ВСУ преступлений против гражданских лиц в Курской области. Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, отчислят из ВУЗов

2025-01-19T10:22

2025-01-19T10:22

2025-01-19T10:22

эксклюзив

хроники

украина

сша

джейк салливан

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"ахмат"

вуз

вооруженные силы украины

курская область

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В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных ВСУ людей, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север"."После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — рассказал РИА Новости один из военных.В телеграм-канале БТГр "Каштан" спецназа "Ахмат" было опубликовано видео (18+) из Русского Поречого."После освобождения Русского Поречного бойцы 352 МСП обнаружили доказательства зверских преступлений украинской армии. В подвалах найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде загнаны туда они были ещё летом, когда враг вторгся на нашу землю. Тогда украинская пропаганда транслировала постановочные кадры "заботы" ВСУшников о гражданских Суджанского района, но на самом деле происходило страшное — фашисты издевались над русскими людьми… беззащитными, безоружными стариками", — указывалось в подписи к видео.Журналист Анастасия Кашеварова, комментируя это видео в своём телеграм-канале, напомнила, что во вторжении в Курскую область принимали участие и польские наёмники. Она призвала всех осознать, что происходит."Каждый должен осознавать, что идёт война", — подчеркнула Кашеварова.Она также отметила, что пора убрать "заносчивость и шапкозакидательство"."Пора уже убрать заносчивость и шапкозакидательство с экранов. Просто всем собраться и защищать свою страну. Работать каждому на Победу. А не делать вид, что это где-то далеко и не по-настоящему. Фронт должен проходить через каждого из нас. И не надо возлагать ответственность за всю страну на немногочисленную армию. Не кто-то за вас, и не каждый за себя, а все вместе за страну - только так", — подытожила журналистка.Также одно из российских новостных агентств опубликовало видео с пленными военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их взяли в плен в Курской области бойцы группировки войск "Север"."У нас был приказ такой, всех, кто русскоязычные - обнулять (убивать — Ред.) всех. У нас приказ был ту женщину убить", — рассказал один из пленных, отвечая на вопрос, кто приказал им убить мирную жительницу.Второй заявил, что приказал им убить женщину их командир под позывным "Люк".Ранее, 17 января, в пресс-службе Следственного комитета России в комментарии РИА Новости сообщили, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области."Следствие дает уголовно-правовую оценку преступным действиям украинских военнослужащих в Курской области. На данный момент завершено расследование более 50 дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом. При этом некоторые участники ВФУ уже осуждены", — отметили в ведомстве.Контроль над Русским Поречным, а также над Александрией, Леонидово и Кругленьким российские военные вернули за две недели января.Отчисление студентовНе прошедших обязательную военную подготовку украинских, будут отчислять из вузов, лишая также дальнейшей возможности получить высшее образование, заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник."[Базовая военная подготовка] обязательна для всех, и если студенты по какому-то принципу, например, не могут сдать экзамен, сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить учебу в высших учебных заведениях", — заявил Мельник во время брифинга.Украинские комментаторы усмотрели в этом опасность увеличения коррупции."Ещё один кейс, который власть будет использовать для увеличения количества призыва среди молодежи, когда снизит возраст мобилизации. Плюс к этому, это увеличит коррупцию, так как, это отличный кейс для баблосборника", — прокомментировал заявление замминистра популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Также авторы телеграм-канала сообщили, что, по их данным, в марте в стране снизят возраст мобилизации."По всем нашим данным Зеленский в марте скорее всего понизит возраст мобилизации. Если этого не произойдёт до конца апреля, значит будут выборы к концу года", — отмечалось в публикации канала.Ранее, 16 января, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg заявил, что Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, несмотря на военную поддержку со стороны США.По его словам, Вооружённые силы Украины ощущают серьёзную нехватку личного состава и эта проблема "за последний год стала более острой"."В конечном итоге это суверенное решение, которое должна принять Украина <...> даже если мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами", — отметил Салливан.При этом украинские власти ранее уже отвечали на такие предложения из США. Они указывали, что в условиях нехватки вооружений нет смысла увеличивать количество воюющих. При этом на Украине продолжают проводить довольно жёсткую мобилизацию, из-за чего во многих украинских городах мужчины опасаются выходить из дома.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы".

https://ukraina.ru/20250117/1060354165.html

https://ukraina.ru/20250117/1060340770.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, джейк салливан, владимир зеленский, "ахмат", вуз, вооруженные силы украины, курская область