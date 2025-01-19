Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной
Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. Но просто так свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить российское влияние избранный президент США Дональд Трамп не может
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Отвечая на вопрос, стоит ли Гренландия в шкале ценностей Трампа и его команды выше Украины, собеседница издания отметила, что помимо острова в этом списке числится еще и Канада.
"Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. К тому же, если Трамп поставит под свой контроль Панамский канал и получит колоссальную часть мирового судоходства, это будет мощнейший прорыв Америки в глобальном доминировании", — объяснила Панина.
Она также добавила, что просто свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить позиции Москвы Трамп не может.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что на данный момент российская часть Арктики находится в безопасности, так как в ближайшее время Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.
Кроме того, подчеркнул Ераносян, одной из важнейших задач новоизбранного президента США — избавиться от латиноамериканских преступных группировок в стране.
Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды