https://ukraina.ru/20250119/1060352049.html

Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной

Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной - 19.01.2025 Украина.ру

Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной

Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. Но просто так свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить российское влияние избранный президент США Дональд Трамп не может

2025-01-19T10:41

2025-01-19T10:41

2025-01-19T10:41

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Отвечая на вопрос, стоит ли Гренландия в шкале ценностей Трампа и его команды выше Украины, собеседница издания отметила, что помимо острова в этом списке числится еще и Канада.Она также добавила, что просто свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить позиции Москвы Трамп не может.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что на данный момент российская часть Арктики находится в безопасности, так как в ближайшее время Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.Кроме того, подчеркнул Ераносян, одной из важнейших задач новоизбранного президента США — избавиться от латиноамериканских преступных группировок в стране.Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыПолный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

https://ukraina.ru/20250116/1060311774.html

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новости, россия, украина, америка, дональд трамп, нато, гренландия, детали