Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной - 19.01.2025 Украина.ру
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Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной
Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной - 19.01.2025 Украина.ру
Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной
Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. Но просто так свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить российское влияние избранный президент США Дональд Трамп не может
2025-01-19T10:41
2025-01-19T10:41
новости
россия
украина
америка
дональд трамп
нато
гренландия
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Отвечая на вопрос, стоит ли Гренландия в шкале ценностей Трампа и его команды выше Украины, собеседница издания отметила, что помимо острова в этом списке числится еще и Канада.Она также добавила, что просто свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить позиции Москвы Трамп не может.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что на данный момент российская часть Арктики находится в безопасности, так как в ближайшее время Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.Кроме того, подчеркнул Ераносян, одной из важнейших задач новоизбранного президента США — избавиться от латиноамериканских преступных группировок в стране.Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыПолный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
https://ukraina.ru/20250116/1060311774.html
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новости, россия, украина, америка, дональд трамп, нато, гренландия, детали
Новости, Россия, Украина, Америка, Дональд Трамп, НАТО, Гренландия, детали

Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной

10:41 19.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. Но просто так свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить российское влияние избранный президент США Дональд Трамп не может
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Отвечая на вопрос, стоит ли Гренландия в шкале ценностей Трампа и его команды выше Украины, собеседница издания отметила, что помимо острова в этом списке числится еще и Канада.
"Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. К тому же, если Трамп поставит под свой контроль Панамский канал и получит колоссальную часть мирового судоходства, это будет мощнейший прорыв Америки в глобальном доминировании", — объяснила Панина.
Она также добавила, что просто свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить позиции Москвы Трамп не может.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что на данный момент российская часть Арктики находится в безопасности, так как в ближайшее время Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.
Кроме того, подчеркнул Ераносян, одной из важнейших задач новоизбранного президента США — избавиться от латиноамериканских преступных группировок в стране.
Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
Ледокол Арктика © Rosatom
16 января, 12:36
Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата АрктикаАрктика генерирует порядка 20% российского экспорта. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
 
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