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Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
Тысячи американцев удивились после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести место своей инаугурации. Об этом 18 января сообщило американское издание The Washington Post
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:23
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Инаугурация Трампа состоится в ближайший понедельник, 20 января. Главная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Как утверждает американское издание, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. А члены конгресса узнали о решении нового президента из СМИ, после чего ответили на сотни звонков от избирателей, которые уже купили билеты на самолеты в ожидании увидеть инаугурацию вживую. В четверг, 16 января, американский таблоид TMZ сообщил, что секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации Трампа. Вероятнее всего, такие меры предосторожности были предприняты из-за того, что на избранного президента США уже дважды покушались. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.Подробнее в материале Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдетсяРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассуждал на тему того, стоит ли ждать Владимира Зеленского на инаугурации президента США. По словам Выдрина, глава киевского режима может и "ломануться", но вероятнее всего взаимная антипатия остановит его. Другие новости: Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, инаугурация, президент сша, владимир зеленский
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, инаугурация, президент США, Владимир Зеленский
Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
Тысячи американцев удивились после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести место своей инаугурации. Об этом 18 января сообщило американское издание The Washington Post
Инаугурация Трампа состоится в ближайший понедельник, 20 января. Главная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее.
Как утверждает американское издание, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. А члены конгресса узнали о решении нового президента из СМИ, после чего ответили на сотни звонков от избирателей, которые уже купили билеты на самолеты в ожидании увидеть инаугурацию вживую.
В четверг, 16 января, американский таблоид TMZ сообщил, что секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации Трампа.
Вероятнее всего, такие меры предосторожности были предприняты из-за того, что на избранного президента США уже дважды покушались. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
рассуждал на тему того, стоит ли ждать Владимира Зеленского
на инаугурации президента США. По словам Выдрина, глава киевского режима может и "ломануться", но вероятнее всего взаимная антипатия остановит его.