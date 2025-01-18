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Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа

Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру

Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа

Тысячи американцев удивились после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести место своей инаугурации. Об этом 18 января сообщило американское издание The Washington Post

2025-01-18T12:23

2025-01-18T12:23

2025-01-18T12:23

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Инаугурация Трампа состоится в ближайший понедельник, 20 января. Главная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Как утверждает американское издание, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. А члены конгресса узнали о решении нового президента из СМИ, после чего ответили на сотни звонков от избирателей, которые уже купили билеты на самолеты в ожидании увидеть инаугурацию вживую. В четверг, 16 января, американский таблоид TMZ сообщил, что секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации Трампа. Вероятнее всего, такие меры предосторожности были предприняты из-за того, что на избранного президента США уже дважды покушались. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.Подробнее в материале Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдетсяРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассуждал на тему того, стоит ли ждать Владимира Зеленского на инаугурации президента США. По словам Выдрина, глава киевского режима может и "ломануться", но вероятнее всего взаимная антипатия остановит его. Другие новости: Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США

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