Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
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Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
Тысячи американцев удивились после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести место своей инаугурации. Об этом 18 января сообщило американское издание The Washington Post
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:23
новости
сша
вашингтон
дональд трамп
инаугурация
президент сша
владимир зеленский
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Инаугурация Трампа состоится в ближайший понедельник, 20 января. Главная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Как утверждает американское издание, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. А члены конгресса узнали о решении нового президента из СМИ, после чего ответили на сотни звонков от избирателей, которые уже купили билеты на самолеты в ожидании увидеть инаугурацию вживую. В четверг, 16 января, американский таблоид TMZ сообщил, что секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации Трампа. Вероятнее всего, такие меры предосторожности были предприняты из-за того, что на избранного президента США уже дважды покушались. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.Подробнее в материале Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдетсяРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассуждал на тему того, стоит ли ждать Владимира Зеленского на инаугурации президента США. По словам Выдрина, глава киевского режима может и "ломануться", но вероятнее всего взаимная антипатия остановит его. Другие новости: Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, инаугурация, президент сша, владимир зеленский
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, инаугурация, президент США, Владимир Зеленский

Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа

12:23 18.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Тысячи американцев удивились после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести место своей инаугурации. Об этом 18 января сообщило американское издание The Washington Post
Инаугурация Трампа состоится в ближайший понедельник, 20 января. Главная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее.
Как утверждает американское издание, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. А члены конгресса узнали о решении нового президента из СМИ, после чего ответили на сотни звонков от избирателей, которые уже купили билеты на самолеты в ожидании увидеть инаугурацию вживую.
В четверг, 16 января, американский таблоид TMZ сообщил, что секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации Трампа.
Вероятнее всего, такие меры предосторожности были предприняты из-за того, что на избранного президента США уже дважды покушались. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.
Подробнее в материале Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассуждал на тему того, стоит ли ждать Владимира Зеленского на инаугурации президента США. По словам Выдрина, глава киевского режима может и "ломануться", но вероятнее всего взаимная антипатия остановит его.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2025
05:00
Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации ТрампаВладимир Зеленский, живя в виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором. Он уверен, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных, поэтому предугадать его появление на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа нереально
Другие новости: Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
11:44Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
11:26Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
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10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
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