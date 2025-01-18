Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США - 18.01.2025 Украина.ру
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Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США - 18.01.2025 Украина.ру
Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
Владимир Зеленский старается сымитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, ругаясь матом и выказывая лесть. Об этом 18 января написала французская газета Le Monde
2025-01-18T11:44
2025-01-18T11:44
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республиканская партия
джо байден
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Как утверждает издание, это стало особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, в ходе которого он несколько раз выругался матом.Издание также подчеркнуло, что "говорить на языке Трампа" Зеленский начал с того момента, как тот победил на выборах. В статье также обратили внимание на то, что в поздравлении Трампа глава киевского режима заявил: он ценит приверженность нового лидера США и его подход к "миру через силу" в международных делах."Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — отмечается в публикации Le Monde.Интервью Зеленского, которое появилось на просторах интернета в начале января, вызвало волну осуждения, так как в ходе разговора глава киевского режима несколько раз в нецензурной форме обращался к России, США и Европе.После скандала, который вспыхнул на Украине в связи с выходом интервью, советник руководителя офиса президента страны Сергей Лещенко попытался оправдать поведение Зеленского. Он заявил, что глава киевского режима говорил "языком людей".Подробнее о том, как выражается "старший брат" Зеленского — президент США Джо Байден, в материале Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
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новости, сша, франция, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, республиканская партия, джо байден
Новости, США, Франция, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Республиканская партия, Джо Байден

Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США

11:44 18.01.2025
 
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
Фото: Трамп и Зеленский
© Getty Images
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Владимир Зеленский старается сымитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, ругаясь матом и выказывая лесть. Об этом 18 января написала французская газета Le Monde
Как утверждает издание, это стало особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, в ходе которого он несколько раз выругался матом.
"Ругаясь и выказывая лесть, Зеленский доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает мысли на английском языке. Недавний пример — во время его подкаста с Фридманом", — считают журналисты французской газеты.
Издание также подчеркнуло, что "говорить на языке Трампа" Зеленский начал с того момента, как тот победил на выборах. В статье также обратили внимание на то, что в поздравлении Трампа глава киевского режима заявил: он ценит приверженность нового лидера США и его подход к "миру через силу" в международных делах.
"Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — отмечается в публикации Le Monde.
Интервью Зеленского, которое появилось на просторах интернета в начале января, вызвало волну осуждения, так как в ходе разговора глава киевского режима несколько раз в нецензурной форме обращался к России, США и Европе.
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После скандала, который вспыхнул на Украине в связи с выходом интервью, советник руководителя офиса президента страны Сергей Лещенко попытался оправдать поведение Зеленского. Он заявил, что глава киевского режима говорил "языком людей".
Подробнее о том, как выражается "старший брат" Зеленского — президент США Джо Байден, в материале Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
11:44Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
11:26Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
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