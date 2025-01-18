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Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США

Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США - 18.01.2025 Украина.ру

Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США

Владимир Зеленский старается сымитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, ругаясь матом и выказывая лесть. Об этом 18 января написала французская газета Le Monde

2025-01-18T11:44

2025-01-18T11:44

2025-01-18T11:44

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Как утверждает издание, это стало особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, в ходе которого он несколько раз выругался матом.Издание также подчеркнуло, что "говорить на языке Трампа" Зеленский начал с того момента, как тот победил на выборах. В статье также обратили внимание на то, что в поздравлении Трампа глава киевского режима заявил: он ценит приверженность нового лидера США и его подход к "миру через силу" в международных делах."Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — отмечается в публикации Le Monde.Интервью Зеленского, которое появилось на просторах интернета в начале января, вызвало волну осуждения, так как в ходе разговора глава киевского режима несколько раз в нецензурной форме обращался к России, США и Европе.После скандала, который вспыхнул на Украине в связи с выходом интервью, советник руководителя офиса президента страны Сергей Лещенко попытался оправдать поведение Зеленского. Он заявил, что глава киевского режима говорил "языком людей".Подробнее о том, как выражается "старший брат" Зеленского — президент США Джо Байден, в материале Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение

https://ukraina.ru/20250109/1060145680.html

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новости, сша, франция, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, республиканская партия, джо байден