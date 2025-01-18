Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"
Дональд Трамп
Допустить того, что украинский конфликт не будет улажен, избранный президент США Дональд Трамп не может, так как это неумолимо повлечет за собой эскалацию. В то же время потерять не только собственное лицо, но и престиж всей своей страны Трампу также непозволительно. В такой ситуации у нового лидера Америки остается лишь один выход
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
По его словам, Трампу нужно "красиво отползти от украинского конфликта", переложив всю ответственность за его разжигание на президента США Джо Байдена и его администрацию, а за его продолжение — на безумного Владимира Зеленского и "упертых европейцев, коли они на том настаивают".
"Тогда, возможно, мы услышим, что Америка, мол, сделала все возможное, чтобы положить конец кровопролитию. Мол, вся эта бойня на Украине — не война Америки, а поддержка Киева никак не связана с национальными интересами США, но чревата риском ядерной катастрофы, что есть более важные вызовы, перед которыми стоит страна", — предположил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что надежды и эйфория, которые высказывались в российском экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены.
Она считает, что в стратегии команды нового лидера Америки ничего не меняется: ему нужно ослабить Россию, а также не дать ей одержать стратегическую победу на украинском направлении.
Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
Вчера, 11:29Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в КиевеВ свой предпоследний рабочий день на посту президента США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году. По его словам, гипотетическая угроза для него тогда исходила от "радикальных элементов" на Украине. Слова уходящего американского лидера 17 января обнародовало агентство РИА Новости