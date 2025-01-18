Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта" - 18.01.2025 Украина.ру
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Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"
Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта" - 18.01.2025 Украина.ру
Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"
Допустить того, что украинский конфликт не будет улажен, избранный президент США Дональд Трамп не может, так как это неумолимо повлечет за собой эскалацию. В то же время потерять не только собственное лицо, но и престиж всей своей страны Трампу также непозволительно. В такой ситуации у нового лидера Америки остается лишь один выход
2025-01-18T07:40
2025-01-18T07:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.По его словам, Трампу нужно "красиво отползти от украинского конфликта", переложив всю ответственность за его разжигание на президента США Джо Байдена и его администрацию, а за его продолжение — на безумного Владимира Зеленского и "упертых европейцев, коли они на том настаивают".Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что надежды и эйфория, которые высказывались в российском экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены.Она считает, что в стратегии команды нового лидера Америки ничего не меняется: ему нужно ослабить Россию, а также не дать ей одержать стратегическую победу на украинском направлении.Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни одинПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
https://ukraina.ru/20250117/1060337632.html
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новости, америка, сша, украина, дональд трамп, джо байден, детали
Новости, Америка, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, детали

Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"

07:40 18.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Допустить того, что украинский конфликт не будет улажен, избранный президент США Дональд Трамп не может, так как это неумолимо повлечет за собой эскалацию. В то же время потерять не только собственное лицо, но и престиж всей своей страны Трампу также непозволительно. В такой ситуации у нового лидера Америки остается лишь один выход
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
По его словам, Трампу нужно "красиво отползти от украинского конфликта", переложив всю ответственность за его разжигание на президента США Джо Байдена и его администрацию, а за его продолжение — на безумного Владимира Зеленского и "упертых европейцев, коли они на том настаивают".
"Тогда, возможно, мы услышим, что Америка, мол, сделала все возможное, чтобы положить конец кровопролитию. Мол, вся эта бойня на Украине — не война Америки, а поддержка Киева никак не связана с национальными интересами США, но чревата риском ядерной катастрофы, что есть более важные вызовы, перед которыми стоит страна", — предположил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что надежды и эйфория, которые высказывались в российском экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены.
Она считает, что в стратегии команды нового лидера Америки ничего не меняется: ему нужно ослабить Россию, а также не дать ей одержать стратегическую победу на украинском направлении.
Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
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Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
 
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