Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска
© EPA/Vostock-photoФото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
© EPA/Vostock-photo
Американский миллиардер Илон Маск смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле в Гренландии подчинена непосредственно ВКС. Следовательно Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
"Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер Гренландии Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой", — отметил Ераносян.
Он также добавил, что Илон Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС.
"Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку", — пришел к выводу эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин заявил, что курс на расширение территорий в арктических владениях США определили уже давно.
Это было объявлено при президенте Америки Джо Байдене, подчеркнул Доронин, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.
Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"
13 января, 06:10Маск, а я тебя знаю. От ножа до ГренландииЗапомнилось. В девяностые годы ложной простоты и госбедлама, собирались как-то в сауну с целым премьер-министром Марчуком. Он потом вошел в историю как самый харизматичных из многочисленных глав украинских правительств. Импозантный сановник долго искал свои вьетнамки, но еще дольше специальную обойму для персонального ствола.