Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска - 18.01.2025 Украина.ру
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Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска
Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска - 18.01.2025 Украина.ру
Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска
Американский миллиардер Илон Маск смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле в Гренландии подчинена непосредственно ВКС. Следовательно Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой
2025-01-18T06:30
2025-01-18T06:30
новости
сша
россия
арктика
илон маск
дональд трамп
ввс
вкс
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Он также добавил, что Илон Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС."Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку", — пришел к выводу эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин заявил, что курс на расширение территорий в арктических владениях США определили уже давно.Это было объявлено при президенте Америки Джо Байдене, подчеркнул Доронин, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"Полный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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новости, сша, россия, арктика, илон маск, дональд трамп, ввс, вкс, детали
Новости, США, Россия, Арктика, Илон Маск, Дональд Трамп, ВВС, ВКС, детали

Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска

06:30 18.01.2025
 
© EPA/Vostock-photoФото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
Фото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
© EPA/Vostock-photo
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Американский миллиардер Илон Маск смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле в Гренландии подчинена непосредственно ВКС. Следовательно Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
"Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер Гренландии Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой", — отметил Ераносян.
Он также добавил, что Илон Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС.
"Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку", — пришел к выводу эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин заявил, что курс на расширение территорий в арктических владениях США определили уже давно.
Это было объявлено при президенте Америки Джо Байдене, подчеркнул Доронин, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.
Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"
Фото: shazoo, Илон Маск
13 января, 06:10
Маск, а я тебя знаю. От ножа до ГренландииЗапомнилось. В девяностые годы ложной простоты и госбедлама, собирались как-то в сауну с целым премьер-министром Марчуком. Он потом вошел в историю как самый харизматичных из многочисленных глав украинских правительств. Импозантный сановник долго искал свои вьетнамки, но еще дольше специальную обойму для персонального ствола.
Полный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
 
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