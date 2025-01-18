https://ukraina.ru/20250118/1060325153.html

Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска

Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска - 18.01.2025 Украина.ру

Он заплатит каждому гренландцу по миллиону долларов, и они побегут в США: Ераносян о выгоде Илона Маска

Американский миллиардер Илон Маск смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле в Гренландии подчинена непосредственно ВКС. Следовательно Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой

2025-01-18T06:30

2025-01-18T06:30

2025-01-18T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Он также добавил, что Илон Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС."Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку", — пришел к выводу эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин заявил, что курс на расширение территорий в арктических владениях США определили уже давно.Это было объявлено при президенте Америки Джо Байдене, подчеркнул Доронин, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"Полный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды

https://ukraina.ru/20250113/1060211715.html

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новости, сша, россия, арктика, илон маск, дональд трамп, ввс, вкс, детали