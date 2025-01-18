Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
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Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа
Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа
Владимир Зеленский, живя в виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором. Он уверен, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных, поэтому предугадать его появление на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа нереально
2025-01-18T05:00
2025-01-18T05:00
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инаугурация
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, Зеленский, живя в своем виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором."Политическое сообщество мучительно возвращается из мира химер в мир суровых реальностей. Но Зеленский уверен в противоположном. В том, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных", — резюмировал собеседник издания.В начале этой недели Трамп объявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться "как можно раньше" после инаугурации.Подробнее о заявлениях избранного президента США — Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоятьВ это же время американские издания регулярно публикуют материалы о том, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, инаугурация, президент сша, детали
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, инаугурация, президент США, детали

Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа

05:00 18.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Владимир Зеленский, живя в виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором. Он уверен, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных, поэтому предугадать его появление на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа нереально
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
"Может и "ломануться" на крыльях хуцпы, но не факт. Слишком велика взаимная антипатия. Дело в том, что Трамп наверняка ненавидит Зеленского как ничтожную и наглую карикатуру на себя самого. А последний ненавидит первого, именно за его всесилие и масштабность", — заявил политолог.
По словам Выдрина, Зеленский, живя в своем виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором.
"Политическое сообщество мучительно возвращается из мира химер в мир суровых реальностей. Но Зеленский уверен в противоположном. В том, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных", — резюмировал собеседник издания.
В начале этой недели Трамп объявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться "как можно раньше" после инаугурации.
Подробнее о заявлениях избранного президента США — Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
В это же время американские издания регулярно публикуют материалы о том, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.
Фото: Трамп и Зеленский
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Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
 
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