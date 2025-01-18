https://ukraina.ru/20250118/1060322134.html

Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа

Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа - 18.01.2025 Украина.ру

Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа

Владимир Зеленский, живя в виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором. Он уверен, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных, поэтому предугадать его появление на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа нереально

2025-01-18T05:00

2025-01-18T05:00

2025-01-18T05:00

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

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президент сша

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, Зеленский, живя в своем виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором."Политическое сообщество мучительно возвращается из мира химер в мир суровых реальностей. Но Зеленский уверен в противоположном. В том, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных", — резюмировал собеседник издания.В начале этой недели Трамп объявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться "как можно раньше" после инаугурации.Подробнее о заявлениях избранного президента США — Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоятьВ это же время американские издания регулярно публикуют материалы о том, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США

https://ukraina.ru/20250115/1060274110.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, инаугурация, президент сша, детали