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"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов

"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов - 30.12.2024 Украина.ру

"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов

Будет ли Россия действовать теми же способами, что и противник, убивший в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-30T05:30

2024-12-30T05:30

2024-12-30T05:30

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Он отметил, что в данном случае приоритетным становится вопрос целесообразности, то есть соотношение пользы и рисков.Он подчеркнул, что их устранение, например, в Европе, только сплотит Запад, тогда как Москве выгодно, чтобы европейские и американские политики не могли между собой договориться.Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в МосквеПолный текст интервью Ростислава Ищенко можно прочитать здесь: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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