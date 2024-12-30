"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов - 30.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241230/1060035123.html
"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов - 30.12.2024 Украина.ру
"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
Будет ли Россия действовать теми же способами, что и противник, убивший в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-30T05:30
2024-12-30T05:30
новости
москва
россия
запад
ростислав ищенко
игорь кириллов
владимир путин
украина.ру
миа "россия сегодня"
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101727/69/1017276993_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_e89909356594659668fc11d7d49062c4.jpg.webp
Он отметил, что в данном случае приоритетным становится вопрос целесообразности, то есть соотношение пользы и рисков.Он подчеркнул, что их устранение, например, в Европе, только сплотит Запад, тогда как Москве выгодно, чтобы европейские и американские политики не могли между собой договориться.Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в МосквеПолный текст интервью Ростислава Ищенко можно прочитать здесь: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
москва
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101727/69/1017276993_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_493f1c2c34ba45156154e74d3c3842f7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, запад, ростислав ищенко, игорь кириллов, владимир путин, украина.ру, миа "россия сегодня", сбу, генерал
Новости, Москва, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Игорь Кириллов, Владимир Путин, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СБУ, генерал

"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов

05:30 30.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезентация портала "Украина.РУ" и показ одноименного фильма
Презентация портала Украина.РУ и показ одноименного фильма - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Будет ли Россия действовать теми же способами, что и противник, убивший в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он отметил, что в данном случае приоритетным становится вопрос целесообразности, то есть соотношение пользы и рисков.
"Приведу простой пример. Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту. Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно", - заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что их устранение, например, в Европе, только сплотит Запад, тогда как Москве выгодно, чтобы европейские и американские политики не могли между собой договориться.
Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
Полный текст интервью Ростислава Ищенко можно прочитать здесь: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
 
НовостиМоскваРоссияЗападРостислав ИщенкоИгорь КирилловВладимир ПутинУкраина.руМИА "Россия сегодня"СБУгенерал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
05:55Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
05:41"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте
05:40“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
05:30"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
05:28Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо
05:20Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин
05:00Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО
21:27"Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии
19:04Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций
18:01Украина потеряла самое ценное, но готовится к затяжной войне. Итоги 29 декабря на Украине
16:38Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
16:10Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
16:00"Два Фёдора" – первый фильм Хуциева и Шукшина
14:25Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО
14:12Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным
14:10Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
13:39К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
13:36Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР
13:17Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков
Лента новостейМолния