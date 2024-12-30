"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезентация портала "Украина.РУ" и показ одноименного фильма
Будет ли Россия действовать теми же способами, что и противник, убивший в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он отметил, что в данном случае приоритетным становится вопрос целесообразности, то есть соотношение пользы и рисков.
"Приведу простой пример. Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту. Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно", - заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что их устранение, например, в Европе, только сплотит Запад, тогда как Москве выгодно, чтобы европейские и американские политики не могли между собой договориться.
Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко можно прочитать здесь: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.