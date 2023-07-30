https://ukraina.ru/20230730/1048350285.html

Евгений Ющук: Британия строит неоимперию, спонсируя ВСУ и покупая жизни украинцев за небольшой прайс

Евгений Ющук: Британия строит неоимперию, спонсируя ВСУ и покупая жизни украинцев за небольшой прайс - 30.07.2023 Украина.ру

Евгений Ющук: Британия строит неоимперию, спонсируя ВСУ и покупая жизни украинцев за небольшой прайс

Британия пытается сформировать новый центр силы во главе с собой. В него планируется включить Польшу, Литву и желательно полностью присоединить Украину в... Украина.ру, 30.07.2023

2023-07-30T05:37

2023-07-30T05:37

2023-07-30T05:37

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Британия пытается сформировать новый центр силы во главе с собой. В него планируется включить Польшу, Литву и желательно полностью присоединить Украину в формате унии. В итоге получится Речь Посполитая в новой реинкарнации под председательством Великобритании, что принесет последней приличные деньги и влияние. О причинах активности Лондона на украинском направлении, о вытеснении Франции из Африки и поставках вооружений из КНДР в интервью изданию "Украина.ру" рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, в Британской газете The Telegraph вышел материал о блокада украинских портов на Чёрном море с провокационным заголовком "Путин близок к объявлению войны всему миру". Чего так испугались британцы?— Они ничего не испугались, а просто для своего населения объясняют, почему необходимы поставки оружия Украине — это же дорогое удовольствие. Граждане Великобритании живут не сильно хорошо, особенно после выхода из Евросоюза через Brexit, и спрашивают: что мы вообще делаем на Украине и зачем нам нужны дополнительные расходы. Им отвечают: вот, дескать, мы там боремся против тех, которые со всем миром собрались воевать. Поэтому, это чисто внутрибританская история, которая направлена на то, чтобы местное население не предъявляло властям претензии о затратах бюджета на Украину.— Каков интерес Британии в украинском конфликте? По нашим сведения от отдельных экспертов, вклад Великобритании по вооружениям для Украины больше даже, ычем американский.— Совершенно верно. Британия сейчас выстраивает новый европейский центр силы в виде возрождения в какой-то степени Речи Посполитой. Напомню немного фактов из истории.Несколько веков назад зашла речь о том, что в Европе формируются два центра силы: один вокруг Польши (Речи Посполитой); второй — в России. Для размеров Европы два центра было слишком много, и какой-то нужно было убирать. На том историческом этапе Россия одержала ряд военных и невоенных побед, выкупала у Польши территории, и последняя в конечном счёте сдулась и подверглась разделу, в том числе часть её административно вошла в состав Российской Империи. Хотя, стоит отметить (наши историки не любят вспоминать это), что в 1920 году Польша одержала военную победу над Красной Армией и стала самостоятельным государством в тот межвоенный период.То есть изначально русские цари пришли к выводу, что им необходимо провести границы страны по географическим барьерам, чтобы перестали совершаться набеги. Они пошли в географические барьеры: вышли на севере к Северному Ледовитому океану; на Востоке не встретили сопротивления и попали на Дальний Восток; на юге уперлись в страны преимущественно Тюркского мира; на Западе естественная граница значительной протяженности проходит по горам, которые находятся на противоположной от России стороне Польши. Так получилось, что Польшу включили в Российскую Империю во многом "из-за гор" — это геополитика, основанная на географии.А в нынешних реалиях есть такое явление как Сувалкский коридор протяженностью 65-100 километров — гипотетический сухопутный коридор, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Через него возможен выход на технике или пешком к Эстонии, Латвии, Литве. Именно поэтому НАТО сделала эти страны плацдармом на "нашем", восточном берегу Балтийского моря.Так вот сейчас в условиях нового геополитического передела Британия, повторюсь, пытается сформировать новый центр силы во главе с собой. В него планируется включить Польшу, Литву (что называется для мебели — чтоб на коалицию было похоже) и частично или желательно полностью присоединить Украину в формате унии.Сейчас в Европе широко обсуждается идея создания этой унии — по-нашему, это союзное государство из Польши и Украины. С одной стороны, Киев будет под зонтиком Варшавы, а с другой — расширится влияние Польши на Украину, и получится та самая Речь Посполитая в новой реинкарнации под председательством Великобритании. А это приличные деньги, приличное влияние — вот Британия и шустрит, что называется.— Основными бенефициарами украинского конфликта является Британия и Ватикан, которые хотят свергнуть православие и обратить максимально большое количество прихожан мира в католицизм. Как на этом поле могут развиваться события?— События, которые сейчас происходят на Украине, показывают, что у кого батальонов больше, тот и молодец. Соответственно, любые договорённости, старые и новые, могут быть соблюдены, если это выгодно обеим сторонам (но это не наш случай). Либо если одна из сторон способна вооружённым путём отстаивать свои интересы до каких-то пределов.Здесь есть нюанс. Помимо варианта одержать сокрушительную победу, реалистична также игра из слабой позиции, если вы можете причинить ущерб, который оппонент считает неприемлемым. То есть, когда не получается его победить, вы можете так активно пакостить, что противник решит, что хватит и надо с этим заканчивать. Именно в такой ситуации мы находимся. У кого хватит пушек на реализацию своих планов, тем они и осуществятся.Что касается самой религии, то она всегда была политическим инструментом. С точки зрения денег тоже все предельно понятно: церковный приход живёт с пожертвований прихожан, и чем их больше, чем они богаче, тем лучше живёт приход. В масштабах церкви абсолютно та же самая история. Если Ватикан окормляет большее число людей, он живёт богаче, его влияние выше. К нему придут договариваться и что-нибудь предложат в счет оплаты за услуги.В принципе с религией всегда было так. Например, давайте вспомним, как возникла англиканская церковь. Английский король решил развестись с женой, а были времена католицизма, и он поехал за разрешением к Папе Римскому — на корабле, на лошадях, из Лондона до Ватикана, долго и трудно. Папа Римский тогда фактически находился на содержании у испанской короны, потому что Испания грабила Южную Америку, и у нее было много денег. Жена, с которой хотел развесить английский король, была родственницей испанского короля, и последний дал запрет через Папу на развод.После нескольких безуспешных попыток английский король на все плюнул и создал англиканскую церковь: раздал друзьям и приверженцам церковные земли, а остальных выгнал или убил. Так возникла англиканская церковь, ставшая опорой монарха. Они всегда так жили. Капитализм появился, протестанты начали потихонечку сторону сдвигать католиков, потому что католицизм поддерживал предыдущих товарищей. Я сейчас рассуждаю с финансовой точки зрения и говорю про влияние церкви на политику и ее место во властных элитах — саму религию не трогаю.Поэтому, да, действительно, Британия и Ватикан хотят сместить православие по той же причине, по которой в России оно поддерживается. Многие люди хотят, чтобы у них была какая-то нравственная опора, и если ты им не даёшь православие, то у них будет что-то другое — ислам, католицизм, что-то еще. Важно — где находится "главный по религии" человек (Патриарх, Папа), там и будет центр принятия решений. В нашем случае мы развиваем православие, патриарх находится в России, центр принятия решений тоже здесь. По этой же причине хотят разобраться с православием на Украине и уничтожить его.— Можем ли мы говорить о том, что Великобритания строит свою новую империю?— В настоящее время империи в том виде, в котором это было раньше, быть не может. И это не потому, что кто-то нравственно стал более одухотворённым. В Великобритании 10–15 лет назад вышел очень интересный и объёмный материал, в котором говорилось о том, а как появились империи. А возникли они, по версии авторов, когда крестьянское хозяйство стало основой всей экономики. То есть продукты, деньги, которые потом при обмене этих продуктов появлялись — это всё рождалось в крестьянском хозяйстве. Соответственно, чем больше у вас крестьянских хозяйств, тем вы богаче. Армия набиралась из этих же крестьян. Соответственно, чем больше у вас в подчинении крестьянских хозяйств, тем сильнее армия.Империи появлялись за счёт экстенсивного развития и увеличения числа подданных, которые жили на земле; империи расширялись до тех пор, пока не уперлись в границы друг друга — где-то шли войны, где-то было мирное сосуществование. После промышленной революции население стало смещаться в города, куда уходило производство добавленной стоимости, и борьба пошла уже за рынки сбыта и транспортные коммуникации.Поэтому на сегодняшний день империя в виде некой громоздкой структуры, которая физически, административно что-то контролирует, никому не интересна. Затрат много — толку мало. Сегодня скорее появились неоимперии по контролю рынков и транспортных коммуникаций. Например, многие россияне воспринимают море как некий барьер, за который трудно пробраться, а для американцев и британцев это дорога, транзитная артерия. По этой причине они физический контроль оставляют только в узких местах, где транспортные коммуникации можно перерезать — там основывают военные базы, меняют режимы.В этом плане Британия, конечно, хочет быть империей. Но есть другая проблема. Британцы ведь по-прежнему контролируют финансовые рынки. Они не устраивали революций, как у нас в 1917 году; в XII веке начали строить университеты, в XIX "собирать к себе мозги"; сделали конституционную монархию вместо жесткого передела собственности. У них старая, многовековая аристократия никуда не делась, а это не просто название — это огромные активы.Если посмотреть, один из главнейших активов Британии, как говорят специалисты, это то, что британцы через себя провели нулевой меридиан и в XIX веке закрепили его Международным соглашением. Когда они начали от себя отсчет всех меридианов на Земле, они создали ситуацию, при которой американские и азиатские биржи одновременно ведут торги, и Лондонская тоже открыта. То есть это место, где одни ещё не закрылись, а другие уже открылись — и британцы могут смотреть сразу в двух направлениях.Если посмотреть на этническое состояние рынков Великобритании, то, например, рынок розничных валютных точек держат ливанцы; рынок фармацевтики — индусы. А биржи и центр Лондона держат сами британцы — никому их не отдают. Это и есть британская аристократия, имеющая родственные, деловые, уходящие вглубь веков связи и огромные финансовые ресурсы. Они имеют все основания быть неоимперцами и хотеть воплотить это "на местности" — что и делают.— Вступятся ли британцы за ВСУ, если российская армия разгромит их?— Я думаю, что британцы на сегодняшний день занимаются тем, что делаю все возможное, чтобы российская армия не смогла разгромить украинскую полностью. Этим они продолжат заниматься в ближайшее время. Зачем им свои вооружённые силы, не такие большие, тратить на Украине и ввозить гробы в Великобританию? Натовцы не скрывают, что финансируют прокси-страну, которая готова класть жизни людей в их интересах. Американские сенаторы часто говорят, дескать, за очень небольшой прайс мы получили от Украины весь спектр услуг — как же хорошо. Британцы также думают.— Много говорят о том, что Франция вытесняется из Африки. Но почти не упоминают, что ее место занимает, прежде всего, Китай. На что это влияет с точки зрения международной политики?— Китай, по данным самих французов, закончил активно вытеснять Францию ещё в 2019 году. Россия пытается конкурировать с Китаем на африканской линии, что достаточно сложно, учитывая несопоставимые экономики указанных стран. Мы вынуждены считаться с интересами Китая, осуществляя свои интересы в Африке. Я думаю, что мы здесь будем сильно младшими партнёрами Пекина просто по факту того, что наша экономика сильно меньше.— Насколько Россия может рассчитывать на поддержку Африки по украинской линии?— Я, конечно, не специалист по Африке, но слежу за комментариями экспертов в этом вопросе. Отсюда видно, что главная проблема Африки — это нестабильность режимов. То есть люди с африканских континентов, с которыми сегодня идёт взаимодействие с российской стороны, в том числе на форуме, завтра могут попасть в опалу, быть свергнутыми и так далее.Второй момент: в Африке сильная коррупция, развиты клановость, кумовство; не действуют полноценно законы и правила; бизнес вести без личных связей сложно. В то же время говорить о том, что африканцы выгнали французов и всё на этом закончится, тоже рано. Вспомните, Ангола была колонией Португалии очень долгое время; первые не любят вторых, но деловые связи "по низу" (то есть, на уровне, к примеру, предпринимателей в частном порядке, контрабандистов и так далее) поддерживают.Или давайте вспомним времена Советского Союза, когда, пожалуй, самые большие потери наша разведка физически несла в Турции. Насколько я знаю, там едва ли не самые большие потери были: человек идет на встречу со своим агентом и не возвращается, и куда он делся, никто не знает. Поэтому наши спецслужбы стали работать "по Турции" через Болгарию. Эта страна в оккупации под турками находилась, длительное время и связи "по низу" с Турцией сохранились. А СССР в свою очередь отдавал Болгарии информацию по Греции, где имел связи. Такой парадокс.Поэтому вытеснение французов из Африки, я думаю, тоже не будет тотальным, неважно нами или китайцами.— Зачем Сергей Шойгу, да ещё и с подарком от Владимира Путина, поехал в Северную Корею (КНДР)?— Вариантов здесь может быть множество. Думаю один, который точно в интересах Сергея Кужугетовича — показать, что все у него замечательно, дела идут успешно с его основной деятельностью.Вторая причина — возможно, у нас действительно есть какие-то договорённости с Северной Кореей по поставкам боеприпасов, оружия и так далее. Я думаю, что даже если так, рассказывать об этом сильно не будут. Потому что Россия выступала за санкции против КНДР и может оказаться не очень хорошо, если она сейчас демонстративно начнёт сама поставки вооружений из Северной Кореи. Сейчас говорят абстрактно о том, что стороны в ходе визита министра обороны в КНДР сочли правильным развивать военно-техническое сотрудничество, но что за этими словами скрывается — не конкретизируют. В целом РФ демонстрирует, что поддерживает КНДР, а последняя отвечает нам взаимностью. Единственное, мне не очень понятно, что празднует Северная Корея в качестве победы в "Корейской войне", целью которой было объединение двух Корей в одну, а получилось иначе.— Румыния исторически жадно смотрит на Одессу. К сожалению, Одесса далеко пока что для нас — русской армии необходимо пройти Херсон, Николаев, Очаков. Успеем ли мы дойти до Одессы или румыны нас опередят?— Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что румыны будут заходить в Одессу. Они этого никогда не делали на системной основе (было лишь кратковременное пребывание румынских сил в Одессе в ходе военных действий Румынии в составе антироссийских военных коалиций). Молдавию присоединить — это да; они там уже давно рассказывают, что молдавского языка нет, а есть румынский. Что касается Одессы — скорее всего её хотят оставить в Украине, в составе унии, если она состоится.Для нас, конечно, Одессу желательно забрать, потому что, во-первых, ее считают русским городом, и вполне обосновано. Во-вторых, если Украина потеряет выходы к Черному морю, для нас будет в плюс, что урезанная маленькая Украина будет полностью сухопутным государством. Но это точно не завтра будет.Для развития такого сценария необходимо, чтобы Запад напрочь утратил желание поддерживать Украину. Либо мы должны просидеть в стратегической обороне достаточно долго, пока не накопим ресурсы — прежде всего технику в виде тяжёлых вооружений. Причем в столь существенных количествах, чтобы получилось создать значительный перевес над силами противника, быстро приблизиться к Одессе и её захватить — что далеко не просто осуществить на практике.— Какие сценарии развития конфликта на Черном море могут быть и будет ли после Украины война в Арктике?— Само по себе Черное море нас волнует не очень сильно, потому что мало на что влияет. Если наши вооружённые силы смогут привести в полную негодность украинские порты, то в общем на Украине иностранным флотам делать будет нечего.Да, в Чёрном море есть иностранные военные корабли, но, если мы в войну с НАТО не ввяжемся, то они там и дальше будут, нам они помех особых не создают в таком случае. А если ввяжемся, я думаю, что у нас там не очень хорошие перспективы без применения ядерного оружия.Что касается Арктики, это отложенная, на мой взгляд, проблема. Ввиду грядущего глобального потепления и возможности открытия незамерзающих транспортных экономически целесообразных путей, на Арктику весь мир глаз положил. Но будет ли там война опять зависит от того, будет ли у нас политическая воля и достаточно оружия на защиту своих интересов. С другой стороны, делать всё, что мы хотим, в Арктике тоже вряд ли получится: вход и выход на эти все коридоры проходит мимо стран НАТО, в том числе Америки. Поэтому все равно придётся оглядываться на их интересы. Но это и есть мирное сосуществование, когда все хотели бы быть самыми при самыми главными, однако приходится довольствоваться чем-то промежуточным, из числа реально достижимого.

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Анна Черкасова

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