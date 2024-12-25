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Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу

Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу - 25.12.2024 Украина.ру

Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"

2024-12-25T11:48

2024-12-25T11:48

2024-12-25T11:52

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"На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал Новак.Договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года. Киев не планирует продлевать контракт.Подробнее о ситуации с энергетикой в Европе - в материале Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций.

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