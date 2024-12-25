Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу
11:48 25.12.2024 (обновлено: 11:52 25.12.2024)
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"
"На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал Новак.
Договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года. Киев не планирует продлевать контракт.
Подробнее о ситуации с энергетикой в Европе - в материале Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций.