Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу - 25.12.2024 Украина.ру
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Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу
Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу - 25.12.2024 Украина.ру
Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу
Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"
2024-12-25T11:48
2024-12-25T11:52
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"На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал Новак.Договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года. Киев не планирует продлевать контракт.Подробнее о ситуации с энергетикой в Европе - в материале Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций.
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новости, европа, россия, украина, ес
Новости, Европа, Россия, Украина, ЕС

Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу

11:48 25.12.2024 (обновлено: 11:52 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"
"На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал Новак.
Договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года. Киев не планирует продлевать контракт.
Подробнее о ситуации с энергетикой в Европе - в материале Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций.
 
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