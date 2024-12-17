Кабмин Украины рассказал о финансировании строительства укреплений
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
В 2024 году правительство Украины успешно профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны. Об этом 17 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Рассказывая о расходах Кабмина в 2024 году, Шмыгаль отметил, помимо прочего, выделение 37 млрд гривен (около $888 млн) на строительство фортификаций. К строительству таких объектов привлекались областные военные администрации (ОВА).
"В этом году более 37 млрд грн правительство направило на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. Работы выполнялись и координировались ОВА. В большинстве своем они успешно завершены", - заявил Шмыгаль.
Он также сообщил, что для финансирования нужд боевых бригад привлекались средства от части налоговых отчислений, средства Минобороны и ресурсы резервного фонда госбюджета.
Незадолго до этого, в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что средств было выделено больше.
"Мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Правительство Украины инвестирует большую часть бюджета в строительство укреплений. В 2024 году на финансирование укреплений было выделено около 1 миллиарда долларов США", - рассказал глава Минфина Украины.
Отсутствие укреплений и проблемы, связанные с их строительством, часто фигурируют в оправданиях украинских военных и чиновников при объяснении причин отступления в ходе СВО. Ряд украинских парламентариев прямо обвинили чиновников и генералов в разворовывании денег, выделенных правительством и собранных помимо этого, предназначенных для строительства фортификаций.
С такими обвинениями, в частности, выступал депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский. Находясь в СИЗО по политически мотивированному уголовному делу, он регулярно критикует Владимира Зеленского и силовиков, а также чиновников разного уровня за коррупционные деяния.
Тему злоупотреблений при строительстве фортификаций регулярно поднимают и представители фракции Владимира Зеленского в парламенте. В частности, с такими заявлениями выступала член партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, критиковавшая ВСУ в том числе и за отсутствие должного внимания к возведению оборонительных сооружений.