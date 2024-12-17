Зеленский проводит через ВРУ законопроект о множественном гражданстве - 17.12.2024 Украина.ру
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Зеленский проводит через ВРУ законопроект о множественном гражданстве
Зеленский проводит через ВРУ законопроект о множественном гражданстве - 17.12.2024 Украина.ру
Зеленский проводит через ВРУ законопроект о множественном гражданстве
Парламент Украины (Верховная Рада) принял в первом чтении внесённый Владимиром Зеленским законопроект о множественном гражданстве. Об этом 17 декабря сообщили члены парламентского органа.
2024-12-17T16:31
2024-12-17T16:31
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Принятие законопроекта позволит предоставлять гражданство Украины иностранцам. В первом чтении за него проголосовало 247 членов ВРУ.После окончательного принятия закона на Украине будет легализовано множественное гражданство. Фактически оно существует с 1991 года. Среди обладателей нескольких паспортов были и есть депутаты разных уровней, представители других ветвей власти – включая силовиков.По мнению сторонников законопроекта, множественное гражданство позволит легализовать статус иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Среди них – военные специалисты и офицеры разных родов войск, которым отсутствие украинского гражданства препятствует в допуске к госсекретам и назначению на командные должности в Минобороны и других силовых структурах Украины.Коме того, среди фактически воюющих на стороне ВСУ наёмников есть лица с паспортами, срок действия которых истёк. Принятие законопроекта позволит обеспечить их пребывание на украинской территории без выезда для оформления документов. Такое решение особенно актуально для белорусских граждан из "полка Калиновского", которым невозможно получить новый паспорт вне Белоруссии, где им заочно предъявлены обвинения в наемничестве.Законопроект не только упрощает получение украинского гражданства отдельным категориям иностранцев. Он также облегчает процедуры лишения гражданства Украины.По мнению сторонников законопроекта, лишать украинского гражданства следует обладателей российских паспортов. Предусмотрены и другие основания для лишения гражданства Украины.Ранее на эту тему: Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО На закон о множественном гражданстве обратил внимание Михаил Павлив в публикации Зеленский потужился в Верховной радеТакже сообщалось что Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине
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новости, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, михаил павлив, владимир путин, верховная рада, всу, минобороны украины, мобилизация, иностранные наемники, паспорт, гражданство, двойное гражданство, сво
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, Владимир Путин, Верховная Рада, ВСУ, Минобороны Украины, мобилизация, иностранные наемники, паспорт, гражданство, двойное гражданство, СВО

Зеленский проводит через ВРУ законопроект о множественном гражданстве

16:31 17.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкпаспорт украины
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Парламент Украины (Верховная Рада) принял в первом чтении внесённый Владимиром Зеленским законопроект о множественном гражданстве. Об этом 17 декабря сообщили члены парламентского органа.
Принятие законопроекта позволит предоставлять гражданство Украины иностранцам. В первом чтении за него проголосовало 247 членов ВРУ.
После окончательного принятия закона на Украине будет легализовано множественное гражданство. Фактически оно существует с 1991 года. Среди обладателей нескольких паспортов были и есть депутаты разных уровней, представители других ветвей власти – включая силовиков.
По мнению сторонников законопроекта, множественное гражданство позволит легализовать статус иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Среди них – военные специалисты и офицеры разных родов войск, которым отсутствие украинского гражданства препятствует в допуске к госсекретам и назначению на командные должности в Минобороны и других силовых структурах Украины.
Коме того, среди фактически воюющих на стороне ВСУ наёмников есть лица с паспортами, срок действия которых истёк. Принятие законопроекта позволит обеспечить их пребывание на украинской территории без выезда для оформления документов. Такое решение особенно актуально для белорусских граждан из "полка Калиновского", которым невозможно получить новый паспорт вне Белоруссии, где им заочно предъявлены обвинения в наемничестве.
Законопроект не только упрощает получение украинского гражданства отдельным категориям иностранцев. Он также облегчает процедуры лишения гражданства Украины.
По мнению сторонников законопроекта, лишать украинского гражданства следует обладателей российских паспортов. Предусмотрены и другие основания для лишения гражданства Украины.
Ранее на эту тему: Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО
На закон о множественном гражданстве обратил внимание Михаил Павлив в публикации Зеленский потужился в Верховной раде
Также сообщалось что Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине
 
НовостиУкраинаБелоруссияРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПавливВладимир ПутинВерховная РадаВСУМинобороны Украинымобилизацияиностранные наемникипаспортгражданстводвойное гражданствоСВО
 
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