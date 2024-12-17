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ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму - 17.12.2024 Украина.ру
ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
Задержан гражданин России, который передавал украинской спецслужбе сведения о ситуации в Крыму, в том числе военного характера. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:02
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Задержанным оказался житель Ялты 1993 года рождения. Он назван причастным к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации.ФСБ выяснила, что задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы. По заданию куратора украинской спецслужбы задержанный инициативно передавал ей сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Симферополя назначил фигуранту содержание под стражей.Ранее на эту тему: Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
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новости, россия, украина, крым, telegram, фсб, шпионы, шпионаж, спецслужба, разведка, ялта, минобороны украины
Новости, Россия, Украина, Крым, Telegram, ФСБ, шпионы, шпионаж, спецслужба, разведка, Ялта, Минобороны Украины
ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
Задержан гражданин России, который передавал украинской спецслужбе сведения о ситуации в Крыму, в том числе военного характера. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.