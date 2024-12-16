Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине - 16.12.2024 Украина.ру
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Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине
Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине
Осуществлённый вооружёнными формированиями Украины геноцид населения бывших украинских и российских регионов желательно рассмотреть на специальном едином международном военном трибунале Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-12-16T17:13
2024-12-16T17:13
новости
россия
украина
белоруссия
татьяна москалькова
союзное государство
трибунал
военные преступления
всу
мирные жители
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Вторгавшиеся с украинской территории вооружённые формирования Украины убивали мирных жителей Курской и Белгородской областей, а до этого и сейчас – жителей граждан ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, напомнила Москалькова.Выступая на на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", Москалькова провела параллели со Второй мировой войной, после которой нацистов осудили на Нюрнбергском трибунале. "Очень важно, чтобы борьба с геноцидом на площадке нашего Союзного государства была обеспечена совместными усилиями. Геноцид – это не только Вторая мировая. Неогеноцид – это сегодняшний день", – сказала в этой связи уполномоченный по правам человека в РФ.Москалькова поддержала идею создания международного трибунала по преступлениям киевского режима. Реализовать её, по мнению омбудсмена, возможно в формате Союзного государства России и Белоруссии."Конечно, было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных", - заявила Москалькова.Среди участников конференции нашлись сторонники этой идеи, которая проговаривалась на разных уровнях с 2014 года и актуализировалась с начала СВО.Ранее на эту тему высказался российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", заявив: "Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому". Подробности в публикации "Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева Новости на эту тему: Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье" Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Организаторы украинского геноцида
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новости, россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, союзное государство, трибунал, военные преступления, всу, мирные жители, права человека, геноцид, новые регионы, сво, ато
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Союзное государство, трибунал, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, права человека, геноцид, Новые регионы, СВО, АТО

Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине

17:13 16.12.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Осуществлённый вооружёнными формированиями Украины геноцид населения бывших украинских и российских регионов желательно рассмотреть на специальном едином международном военном трибунале Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вторгавшиеся с украинской территории вооружённые формирования Украины убивали мирных жителей Курской и Белгородской областей, а до этого и сейчас – жителей граждан ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, напомнила Москалькова.
Выступая на на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", Москалькова провела параллели со Второй мировой войной, после которой нацистов осудили на Нюрнбергском трибунале.
"Очень важно, чтобы борьба с геноцидом на площадке нашего Союзного государства была обеспечена совместными усилиями. Геноцид – это не только Вторая мировая. Неогеноцид – это сегодняшний день", – сказала в этой связи уполномоченный по правам человека в РФ.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
10:04
Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиКомандование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным в Курской области расстреливать гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Артур Пломбирус, передает Минобороны РФ
Москалькова поддержала идею создания международного трибунала по преступлениям киевского режима. Реализовать её, по мнению омбудсмена, возможно в формате Союзного государства России и Белоруссии.
"Конечно, было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных", - заявила Москалькова.
Среди участников конференции нашлись сторонники этой идеи, которая проговаривалась на разных уровнях с 2014 года и актуализировалась с начала СВО.
Ранее на эту тему высказался российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", заявив: "Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому". Подробности в публикации "Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева
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Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Организаторы украинского геноцида
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияТатьяна МоскальковаСоюзное государствотрибуналВоенные преступленияВСУмирные жителиправа человекагеноцидНовые регионыСВОАТО
 
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