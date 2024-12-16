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Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине

Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине - 16.12.2024 Украина.ру

Москалькова поддержала идею международного военного трибунала Союзного государства по Украине

Осуществлённый вооружёнными формированиями Украины геноцид населения бывших украинских и российских регионов желательно рассмотреть на специальном едином международном военном трибунале Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-12-16T17:13

2024-12-16T17:13

2024-12-16T17:13

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татьяна москалькова

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военные преступления

всу

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Вторгавшиеся с украинской территории вооружённые формирования Украины убивали мирных жителей Курской и Белгородской областей, а до этого и сейчас – жителей граждан ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, напомнила Москалькова.Выступая на на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", Москалькова провела параллели со Второй мировой войной, после которой нацистов осудили на Нюрнбергском трибунале. "Очень важно, чтобы борьба с геноцидом на площадке нашего Союзного государства была обеспечена совместными усилиями. Геноцид – это не только Вторая мировая. Неогеноцид – это сегодняшний день", – сказала в этой связи уполномоченный по правам человека в РФ.Москалькова поддержала идею создания международного трибунала по преступлениям киевского режима. Реализовать её, по мнению омбудсмена, возможно в формате Союзного государства России и Белоруссии."Конечно, было бы очень неплохо рассмотреть вопрос о едином международном военном трибунале Союзного государства, который бы фиксировал эти ужасные преступления против человека и человечества с тем, чтобы можно было потом наказать виновных", - заявила Москалькова.Среди участников конференции нашлись сторонники этой идеи, которая проговаривалась на разных уровнях с 2014 года и актуализировалась с начала СВО.Ранее на эту тему высказался российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", заявив: "Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому". Подробности в публикации "Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева Новости на эту тему: Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье" Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Организаторы украинского геноцида

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новости, россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, союзное государство, трибунал, военные преступления, всу, мирные жители, права человека, геноцид, новые регионы, сво, ато