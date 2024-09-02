"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева - 02.09.2024 Украина.ру
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"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева
"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева - 02.09.2024 Украина.ру
"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева
Официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"
2024-09-02T07:30
2024-09-02T07:30
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"Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому", - заявил Путин.Он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США.Подробнее о политике Запада - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, владимир путин
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Путин

"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева

07:30 02.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"
"Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому", - заявил Путин.
Он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США.
Подробнее о политике Запада - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.
 
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