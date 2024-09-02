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"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева

"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева - 02.09.2024 Украина.ру

"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева

Официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"

2024-09-02T07:30

2024-09-02T07:30

2024-09-02T07:30

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"Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому", - заявил Путин.Он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США.Подробнее о политике Запада - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, владимир путин