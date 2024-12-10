https://ukraina.ru/20241210/1059547344.html

"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы

"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы - 10.12.2024 Украина.ру

"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы

9 декабря работники немецкого автоконцерна Volkswagen начали очередную забастовку, организованную под эгидой крупнейшего отраслевого профсоюза IG Metall

2024-12-10T16:56

2024-12-10T16:56

2024-12-10T16:58

эксклюзив

украина

германия

олаф шольц

financial times

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059549023_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_abfbc9d53f9a0c6c2cc8781ec3ecf574.jpg.webp

Сразу девять основных заводов концерна, на которых работают около ста тысяч человек, приостановили свою работу на четыре часа.Работники выступают против предстоящей ликвидации автомобилестроительных предприятий – визитной карточки германской промышленности.Первый этап стачечной кампании прошёл в начале декабря. Как подсчитали экономисты, каждая минута забастовки приносила концерну убыток на сумму в 40 тысяч евро.Одновременно с этим в стране проходят протестные митинги в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере, Цвиккау, Касселе-Баунатале, Брауншвейге, Зальцгиттере и других промышленных центрах Германии. Бастующих рабочих активно поддерживают местные жители, которые неизбежно пострадают от последствий предстоящей деиндустриализации.То, что происходит на немецких улицах и заводах, является знаковым маркером кризиса, охватившего в последние три года Германию.Не стоит забывать: Volkswagen, который был основан в 1933 году по инициативе Адольфа Гитлера, а во время Второй мировой поставлял вермахту бронированные автомобили,вплоть до недавнего времени считался одним из столпов немецкой национальной индустрии.В состав концерна входят производители популярных автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Bentley, Porsche, Skoda. Они достаточно успешно продавались во всём мире, даже во времена коронавирусной пандемии, когда миллионы людей сидели дома на карантине.Однако сейчас ситуация для немецкого концерна резко ухудшилась. Операционная прибыль по итогам трёх кварталов 2024 года сократилась на 7,5%, а квартальная чистая прибыль упала на 64%. В период с июня по сентябрь прибыль компании составила 1,57 млрд евро – хотя в прошлом году показатель составлял 4,34 млрд евро.Оценив эти показатели, руководство Volkswagen провозгласило политику жесткой экономии и вовсю готовится к увольнениям."В компании подчеркнули острую необходимость в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест", – откровенно пишет Financial Times.Уже в следующем году, на первом этапе масштабной кадровой чистки, концерн намерен закрыть как минимум три завода, выставив на улицу до 30 тысяч сотрудников.Volkswagen без колебаний разорвал соглашения о сохранении рабочих мест, которые были прописаны в трудовых договорах еще в начале девяностых годов. И американское издание Bloomberg оценивает эти действия однозначно: "отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько отстала в плане конкурентоспособности крупнейшая экономика Европы".Оставшимся рабочим урежут зарплаты – они будут получать на 10% меньше. Концерн не намерен повышать заработную плату в течение ближайших двух лет. Хотя реальные доходы автомобилестроителей постоянно снижаются на фоне инфляции.Автопроизводитель Audi также планирует уволить 15 процентов своих работников на территории ФРГ. Как сообщает немецкий журнал Manager Magazin, в третьем квартале 2024 года выручка Audi снизилась на 5,5 процента. И руководство готовится к сокращению 4,5 тысяч рабочих мест.Все это напрямую отражается на политической ситуации.Канцлер Олаф Шольц попросил концерн не закрывать автомобилестроительные заводы, но эти пожелания не возымели никакого эффекта. А большинство немцев, шокировано наблюдающих за крахом национальной промышленности, обвиняют в кризисе именно правительственную коалицию – которая уже фактически развалилась."Я считаю: последствия неправильных управленческих решений не должны перекладываться на работников. Это также относится к провальной энергетической и экономической политике федерального правительства.В конце концов, правящая коалиция в значительной степени несет ответственность за тяжелое положение немецкой автомобильной промышленности: санкции против России, которые приводят к росту цен на энергоносители, отказ от двигателей внутреннего сгорания, который угрожает уничтожить ведущие мировые производства, и преступное пренебрежение инвестициями в инфраструктуру", – написала об этом популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт.Она также считает, что кризисная ситуация на заводах Volkswagen сигнализирует о надвигающемся упадке немецкой промышленности, которая осталась без российского газа стараниями администрации Байдена."Чтобы сохранить конкурентоспособность Германии как промышленного региона и предотвратить потерю сотен тысяч рабочих мест, нам, наконец, необходим возврат к дешевой энергии" – констатирует Вагенкнехт.Настойчивые призывы к поддержке Киева, которую по-прежнему озвучивают представители немецкой элиты, становятся для народных масс настоящим раздражителем. Немцы понимают, что многомиллиардная помощь Зеленскому осуществляется за их счет, вопреки интересам фермеров и рабочих. И некоторые политики вслух высказываются против внешнеполитического курса Олафа Шольца."Большинство украинцев выступает за прекращение огня и мирные переговоры с Россией без каких-либо условий. И я думаю, что мы должны к ним прислушаться", – говорит Севим Дагделен, одна из ближайших соратников "Красной Сары".А спрос на немецкие автомобили будет падать и дальше – даже после бесславной отставки Шольца. Они не выдерживают конкуренцию с более дешевым китайским автопромом, который мало чем уступает по качеству своей продукции европейским компаниям. А покупательная способность жителей Европы и США постепенно снижается – многим приходится экономить на самом необходимом.Это значит, что в Германии будет закрыто еще много заводов, даже несмотря на драматическую борьбу против сокращений, которую сегодня ведут немецкие профсоюзы.Подробнее о ситуации в Германии и решениях действующего правительства - в тексте Павла Котова Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241207/1059410953.html

https://ukraina.ru/20241202/1059351950.html

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, германия, олаф шольц, financial times, автомобили