563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных - 08.11.2024 Украина.ру
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563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных - 08.11.2024 Украина.ру
563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, Россия получила 37 тел своих бойцов. Об этом 8 ноября сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
2024-11-08T16:15
2024-11-08T16:15
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
обмен
тела
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Телеграм-канал Mash уточнил, что обмен "в говорящей о многом пропорции" произошел несколько минут назад в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины."Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", - добавил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, отметив, что довольно много времени потребовалось, чтобы идентифицировать всех находившихся на борту.В январе текущего года ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.Другие темы: Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, борис рожин, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, обмен, тела
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, обмен, тела

563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных

16:15 08.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, Россия получила 37 тел своих бойцов. Об этом 8 ноября сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Телеграм-канал Mash уточнил, что обмен "в говорящей о многом пропорции" произошел несколько минут назад в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины.
"Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", - добавил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, отметив, что довольно много времени потребовалось, чтобы идентифицировать всех находившихся на борту.
В январе текущего года ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".
"А они отрицали, что там были военнопленные. А теперь на тихую забрали, делая вид, что это не они их убили", "Вот и соотношение потерь", "Соотношение жесть конечно… но хотелось бы, чтоб ни одного нашего не погибало!", "Да, 1 к 15.. У украинцев так никакой армии не хватит. Ну полгода-год еще проколупаются. А дальше?", - добавили пользователи сети.
Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.
Другие темы: Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек.
 
НовостиРоссияУкраинаБорис РожинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФобментела
 
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