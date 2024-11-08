https://ukraina.ru/20241108/1058755606.html

563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных

563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных - 08.11.2024 Украина.ру

563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, Россия получила 37 тел своих бойцов. Об этом 8 ноября сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

2024-11-08T16:15

2024-11-08T16:15

2024-11-08T16:15

новости

россия

украина

борис рожин

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

обмен

тела

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_14a79b99de7e332d8e5ccb640007f34d.jpg.webp

Телеграм-канал Mash уточнил, что обмен "в говорящей о многом пропорции" произошел несколько минут назад в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины."Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", - добавил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, отметив, что довольно много времени потребовалось, чтобы идентифицировать всех находившихся на борту.В январе текущего года ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.Другие темы: Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, борис рожин, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, обмен, тела