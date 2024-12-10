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Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области

Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области - 10.12.2024 Украина.ру

Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области

Виновным в совершении террористического акта в Курской области признан гражданин Новой Зеландии - инструктор подразделений украинских вооружённых формирований Джордан О'Брайан. Об этом 10 декабря сообщил СК РФ.

2024-12-10T18:10

2024-12-10T18:10

2024-12-10T18:10

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Джордан О'Брайан признан виновным в совершении наемничества (ч.3 ст. 359 УК РФ). Российские следователи установили, что этот гражданин Новой Зеландии являлся инструктором подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) и в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте как наёмник.О'Брайан с другими представители наёмнических формирований в августе 2024 года незаконно пересёк государственную границу Россию. Так он с оружием в руках оказался в Курской области, где совершил криминальные деяния. Суд избрал О'Брайану меру пресечения в виде заключения под стражу с объявлением в международный розыск. По приговору новозеландскому наёмнику заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ Сообщалось также, что Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областяхРанее на эту тему: Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря

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новости, россия, новая зеландия, курская область, ск рф, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу, криминал, приговор, сво, кто, нато