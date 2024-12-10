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Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области - 10.12.2024 Украина.ру
Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
Виновным в совершении террористического акта в Курской области признан гражданин Новой Зеландии - инструктор подразделений украинских вооружённых формирований Джордан О'Брайан. Об этом 10 декабря сообщил СК РФ.
2024-12-10T18:10
2024-12-10T18:10
2024-12-10T18:10
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Джордан О'Брайан признан виновным в совершении наемничества (ч.3 ст. 359 УК РФ). Российские следователи установили, что этот гражданин Новой Зеландии являлся инструктором подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) и в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте как наёмник.О'Брайан с другими представители наёмнических формирований в августе 2024 года незаконно пересёк государственную границу Россию. Так он с оружием в руках оказался в Курской области, где совершил криминальные деяния. Суд избрал О'Брайану меру пресечения в виде заключения под стражу с объявлением в международный розыск. По приговору новозеландскому наёмнику заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ Сообщалось также, что Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областяхРанее на эту тему: Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
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новости, россия, новая зеландия, курская область, ск рф, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу, криминал, приговор, сво, кто, нато
Новости, Россия, Новая Зеландия, Курская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВСУ, криминал, приговор, СВО, КТО, НАТО
Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
Виновным в совершении террористического акта в Курской области признан гражданин Новой Зеландии - инструктор подразделений украинских вооружённых формирований Джордан О'Брайан. Об этом 10 декабря сообщил СК РФ.
Джордан О'Брайан признан виновным в совершении наемничества (ч.3 ст. 359 УК РФ). Российские следователи установили, что этот гражданин Новой Зеландии являлся инструктором подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) и в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте как наёмник.
О'Брайан с другими представители наёмнических формирований в августе 2024 года незаконно пересёк государственную границу Россию. Так он с оружием в руках оказался в Курской области, где совершил криминальные деяния.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, указанные лица совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - рассказали в российском следственном ведомстве.
Суд избрал О'Брайану меру пресечения в виде заключения под стражу с объявлением в международный розыск. По приговору новозеландскому наёмнику заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область СК
РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС
и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).