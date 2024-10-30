"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС - 30.10.2024 Украина.ру
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"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС - 30.10.2024 Украина.ру
"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
Украинская армия могла захватить Курскую АЭС, но не стала этого делать, потому что "не было такого плана". Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
2024-10-30T17:33
2024-10-30T17:33
новости
курская область
россия
запад
владимир зеленский
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
магатэ
кто
украина
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Жалуясь на дефицит западной военной помощи и не умеющих хранить секреты и нерешительных политиков Запада, Зеленский прокомментировал провалы ВСУ на поле боя. В частности, он высказался на тему захвата Курской АЭС украинской армией, оккупировавшей часть российской Курской области. Проблема с августа особенно активно обсуждалась в диалоге Москвы с МАГАТЭ.Из контекста следовало, что Зеленский говорил не о развитости страны или величии государства, но о способности отвоевать у противника важнейшие объекты инфраструктуры.Украинская армия с подразделениями МВД и отрядами наёмников вторглась на территорию Курской области утром 6 августа. На оккупированной территории, которую Киев официально признаёт российской, украинские военнослужащие и наёмники совершили множество военных преступлений, в том числе в отношении мирных жителей и объектов культуры.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В ходе отражения интервенции ВСУ российская армия сдержала продвижение противника к Курской АЭС. Об атаках украинской армии на этот объект уведомлено МАГАТЭ. Его посетил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Подробнее об этом в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"Подробнее о ситуации на ЗАЭС - в материале "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме на сайте Украина.ру.
курская область
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Новости
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, запад, владимир зеленский, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, кто, украина, всу, атомная энергетика, атомная электростанция, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, аэс
Новости, Курская область, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, КТО, Украина, ВСУ, атомная энергетика, атомная электростанция, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, АЭС

"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС

17:33 30.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Украинская армия могла захватить Курскую АЭС, но не стала этого делать, потому что "не было такого плана". Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
Жалуясь на дефицит западной военной помощи и не умеющих хранить секреты и нерешительных политиков Запада, Зеленский прокомментировал провалы ВСУ на поле боя. В частности, он высказался на тему захвата Курской АЭС украинской армией, оккупировавшей часть российской Курской области. Проблема с августа особенно активно обсуждалась в диалоге Москвы с МАГАТЭ.
"Если бы мы хотели захватить ихнюю атомную станцию – мы бы это сделали, - заявил Зеленский. – Мы могли бы это сделать. Но мы никогда не хотели этого. Никогда, потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими, как Россия".
Из контекста следовало, что Зеленский говорил не о развитости страны или величии государства, но о способности отвоевать у противника важнейшие объекты инфраструктуры.
Украинская армия с подразделениями МВД и отрядами наёмников вторглась на территорию Курской области утром 6 августа. На оккупированной территории, которую Киев официально признаёт российской, украинские военнослужащие и наёмники совершили множество военных преступлений, в том числе в отношении мирных жителей и объектов культуры.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
В ходе отражения интервенции ВСУ российская армия сдержала продвижение противника к Курской АЭС. Об атаках украинской армии на этот объект уведомлено МАГАТЭ. Его посетил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Подробнее об этом в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
Подробнее о ситуации на ЗАЭС - в материале "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияЗападВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭКТОУкраинаВСУатомная энергетикаатомная электростанцияядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетикаАЭС
 
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