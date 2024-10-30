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"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС

"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС - 30.10.2024 Украина.ру

"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС

Украинская армия могла захватить Курскую АЭС, но не стала этого делать, потому что "не было такого плана". Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский

2024-10-30T17:33

2024-10-30T17:33

2024-10-30T17:33

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Жалуясь на дефицит западной военной помощи и не умеющих хранить секреты и нерешительных политиков Запада, Зеленский прокомментировал провалы ВСУ на поле боя. В частности, он высказался на тему захвата Курской АЭС украинской армией, оккупировавшей часть российской Курской области. Проблема с августа особенно активно обсуждалась в диалоге Москвы с МАГАТЭ.Из контекста следовало, что Зеленский говорил не о развитости страны или величии государства, но о способности отвоевать у противника важнейшие объекты инфраструктуры.Украинская армия с подразделениями МВД и отрядами наёмников вторглась на территорию Курской области утром 6 августа. На оккупированной территории, которую Киев официально признаёт российской, украинские военнослужащие и наёмники совершили множество военных преступлений, в том числе в отношении мирных жителей и объектов культуры.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В ходе отражения интервенции ВСУ российская армия сдержала продвижение противника к Курской АЭС. Об атаках украинской армии на этот объект уведомлено МАГАТЭ. Его посетил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Подробнее об этом в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"Подробнее о ситуации на ЗАЭС - в материале "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме на сайте Украина.ру.

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