Алехин: после прорыва обороны по линии Песчаное – Зверево ВС РФ смогут зайти в тыл Покровскому гарнизону
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Под контролем ВС России находится половина территории села Шевченко. Полное освобождение села имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаст дополнительные сложности для группировки ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском (Красноармейском) направлении продолжает развиваться боевая обстановка, сообщил эксперт. Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Желтое, добавил он.
Под контролем ВС России находится половина территории села Шевченко. Одновременно штурмовые группы ВС РФ зашли с фланга, вплотную приблизившись к селу Песчаное, сообщил обозреватель.
"В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии", — подчеркнул Алехин.
Полное освобождение села Шевченко, которое имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска, создаст дополнительные сложности для группировки ВСУ и растянет его силы по фронту, указал эксперт.
Штурмовые подразделения ВС РФ также освободили большую часть центра Курахово. К северу от города войска заняли Старые Терны и установили физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
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