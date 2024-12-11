https://ukraina.ru/20241211/1059560666.html

Алехин: после прорыва обороны по линии Песчаное – Зверево ВС РФ смогут зайти в тыл Покровскому гарнизону

Алехин: после прорыва обороны по линии Песчаное – Зверево ВС РФ смогут зайти в тыл Покровскому гарнизону - 11.12.2024 Украина.ру

Алехин: после прорыва обороны по линии Песчаное – Зверево ВС РФ смогут зайти в тыл Покровскому гарнизону

Под контролем ВС России находится половина территории села Шевченко. Полное освобождение села имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаст дополнительные сложности для группировки ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-11T05:45

2024-12-11T05:45

2024-12-11T05:45

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геннадий алехин

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донбасс

сво

наступление

покровск/красноармейск

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На Покровском (Красноармейском) направлении продолжает развиваться боевая обстановка, сообщил эксперт. Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Желтое, добавил он.Под контролем ВС России находится половина территории села Шевченко. Одновременно штурмовые группы ВС РФ зашли с фланга, вплотную приблизившись к селу Песчаное, сообщил обозреватель.Полное освобождение села Шевченко, которое имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска, создаст дополнительные сложности для группировки ВСУ и растянет его силы по фронту, указал эксперт.Штурмовые подразделения ВС РФ также освободили большую часть центра Курахово. К северу от города войска заняли Старые Терны и установили физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, к чему приведут торги между Зеленским и Трампом в плане мирных переговоров — в интервью Евгения Ющука о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.

https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html

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