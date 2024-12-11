Проект Великого Израиля и коридор Давида: историк рассказал, почему прозападные элиты могут сдать Иран
Политолог Шмулевич считает, что коридор Давида, который соединит Израиль с Ираком и Сирией, будет пробит до Ефрата. И сейчас Израиль уже занял буферную зону за Голанскими высотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению историка, британская семья очень сильно вовлечена в исламский мир. И сейчас ими отстраивается неоисламский проект. Фактически это будет новая Британская империя с исламской идеологией, указал эксперт.
На Балканах есть мусульманские анклавы, например, Босния и Герцеговина, это вход из Европы на эту платформу. Дальше идут Сирия и Турция, Азербайджан, дальше начинается Туркестан, сообщил историк.
"Второй проект — это проект Великого Израиля. В свое время я общался и известным израильским политологом Авраамом Шмулевичем, который уже давно заявлял, что коридор Давида, который соединит Израиль с Ираком и Сирией, будет пробит до Ефрата. Это происходит уже сейчас. Израиль уже занял буферную зону за Голанскими высотами", — подчеркнул Сазонов.
Он уточнил, что создание Великого Израиля будет идти и за счет Ирана. В котором есть большая еврейская община в Исфахане. Весь процесс займет лет 10-15, но начинается уже сейчас, сказал историк.
Эксперт обратил внимание, что сирийские события начались на следующий день после того, как Израиль и Хезболла подписали соглашение о перемирии. То есть все это синхронизировано.
"Смерть президента Ирана Ибрахима Раиси тоже выглядит неслучайной. В Иране есть прозападные элиты, которые могут сдать страну. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном до сих пор не подписан", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
О судебном процессе над Беньямином Нетаньяху — в материале Сергея Котвицкого "Суд над Нетаньяху: почему Израиль бомбит Сирию" на сайте Украина.ру.
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